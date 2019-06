Geretsried trauert um Walter Büttner

Bestürzung in Geretsried: Walter Büttner, langjähriger Kommunalpolitiker und Vorstand der Baugenossenschaft, ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Geretsried - Am vergangenen Dienstag ist Walter Büttner im Alter von 73 Jahren verstorben. Das teilt die Stadt Geretsried mit. „Durch sein jahrzehntelanges politisches Wirken und sein Einbringen in unzähligen Ämtern war er für die Stadt Geretsried richtungsweisend und trug maßgeblich zu ihrer Entwicklung bei“, erklärt Bürgermeister Michael Müller. Der ehemalige Lehrer am Geretsrieder Gymnasium gehörte für die SPD dem Stadtrat von 1972 bis 2009 und von 2014 bis zu seinem Tod vor wenigen Tagen an. In dieser Zeit war der Vater dreier Kinder und mehrfache Großvater insgesamt zwölf Jahre Dritter Bürgermeister der Stadt. „Besonders sein Engagement als langjähriger Vorstand und Mitglied der Baugenossenschaft war für die Stadt Geretsried ein enormer Gewinn“, so Müller weiter.

Für sein Wirken – der gebürtige Oberfranke gehörte von 1984 bis 2004 auch dem Kreistag an – wurde Büttner auch die kommunale Verdienstmedaille des Freistaats Bayern in Silber sowie der Ehrenring der Stadt Geretsried verliehen. Bei der Verleihung der Verdienstmedaille würdigte Innenminister Joachim Herrmann Büttners „besonderen Sachverstand“ und seine „hohe Verantwortungsbereitschaft“. Eigentlich hatte sich Büttner 2009 aus gesundheitlichen Gründen aus der Lokalpolitik zurückgezogen. Doch zur Wahl 2014 kehrte Büttner zurück, um den SPD-Bürgermeisterkandidaten Hans Hopfner zu unterstützen. Obwohl er sich auf den letzten Listenplatz setzen ließ, wurde er erneut in den Stadtrat gewählt – ein Zeichen für die Wertschätzung, die Büttner genoss.

SPD-Kreisvorsitzender Wolfgang Werner, politischer Ziehsohn Büttners, spricht von einem „schweren Schlag“. Es sei schwierig, Worte zu finden. Büttner sei ein großer Lokalpolitiker gewesen und in eine Reihe mit Heinz Schneider zu stellen.