Trickbetrüger bringen Rentnerin (84) um ihr Vermögen

Eine Rentnerin (84) aus Geretsried ist Opfer eines falschen Polizisten geworden. Sie übergab am Dienstag unbekannten Tätern Bargeld und Schmuck im Wert von vielen Tausend Euro.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilt, meldete sich ein Unbekannter am Dienstagnachmittag bei der Frau und gab sich als Polizist aus. Dann setzte er eine Masche ein, die leider immer wieder erfolgreich ist: Er erzählte der unbedarften Rentnerin, dass man einen Verbrecher festgenommen habe, der bei ihr einbrechen wollte. Dieser habe jedoch noch einen Komplizen, und man gehe davon aus, dass dieser den Plan umsetzen werde. „Überwältigt von dem Bedrohungsszenario nehmen die Senioren jede Hilfe an, die der Anrufer bietet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidiums. „In den meisten Fällen sollen Bargeld und Schmuck an einen Kollegen übergeben werde. Dieser würde die Wertgegenstände verwahren und sichern, bis die fiktiven Flüchtigen ebenfalls festgenommen werden.“

Diese dreiste Masche funktionierte auch in Geretsried. Durch geschickte Gesprächsführung gelang des dem Täter, dass die Seniorin Bargeld und Schmuck im hohen fünfstelligen Bereich übergab. Das Polizeipräsidium warnt ausdrücklich vor derartigen betrügerischen Anrufen, die sich derzeit in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau häufen. Die Polizei ruft potenzielle Opfer dazu auf, in solchen Fällen sofort den Notruf 110 zu verständigen.