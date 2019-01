Tür des TuS-Vereinsheim fängt beinahe Feuer

Geretsried - Die Silvesternacht ist in Geretsried weitgehend ruhig geblieben. Nur die Eingangstür des TuS-Vereinsheims fing beinahe Feuer, Passanten alarmierten die Feuerwehr.

Wie die Geretsrieder Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Silvesterabend Altpapier vor dem Eingang des TuS-Vereinsheims an der Jahnstraße angezündet. Vorübergehende Passanten entdeckten das Feuer gegen 21 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Die freiwillige Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Sie konnte allerdings nicht verhindern, dass die Eingangstüre oberflächlich angekokelt wurde. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.Und noch ein weiterer Vorfall beschäftigte die Ordnungshüter: Ein bislang unbekannter Täter hat am Amselweg ein älteres rotes Damen-Fahrrad auf einen parkenden BMW x3 mit österreichischen Kennzeichen geschleudert. Dabei wurden die Windschutzscheibe und die Motorhaube beschädigt. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat in der Silvesternacht zwischen 0.30 und 1.45 Uhr. Der Sachschaden liegt zwischen 3000 und 4000 Euro. Das Fahrrad ließ der Täter am Amselweg liegen. Mit diesen beiden Vorfällen blieb die Silversternacht, anders als vor einem Jahr, relativ ruhig. Damals geriet ein Wohnblock an der Sudetenstraße in Brand, die Löscharbeiten dauerten über 16 Stunden.