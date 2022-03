Ukraine-Flüchtlinge kommen in Geretsrieder Turnhalle unter - Herausforderung für die Stadt

In der Flüchtlingskrise 2015 diente die Adalbert-Stifter-Turnhalle in Geretsried als Unterkunft – hier ein Archivbild. Jetzt wird die Halle für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet.

Afghanische Ortskräfte kommen seit Anfang des Jahres im Übergangswohnheim unter. Nun wird die Adalbert-Stifter-Turnhalle für Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet.

Geretsried – Seit dem Wochenende verbringt Bürgermeister Michael Müller viel Zeit am Telefon und in Videokonferenzen. Am Dienstagvormittag besprach er sich mit Schulen und Vereinen. Sie können die Adalbert-Stifter-Turnhalle nicht mehr nutzen. Wie berichtet bereitet das Landratsamt sie derzeit vor, um dort Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen zu können.

Müller rechnet damit, dass die ersten Menschen Ende der Woche ankommen. „Voraussichtlich am Donnerstag“, so der Rathauschef. Der Landkreis erwartet 500 Flüchtlinge. Müller geht davon aus, dass 100 nach Geretsried kommen. Die Turnhalle solle der Erstaufnahme dienen. Von dort, so der Plan, werden die Menschen in andere Unterkünfte verteilt. „Sicher auch in Geretsried“, so Müller. Er appelliert an alle, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, sich beim Landratsamt zu melden (E-Mail-Adresse ukrainehilfe@lra-toelz.de).

„Alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben“

Die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge organisiert das Landratsamt. Die Stadt Geretsried habe die Adalbert-Stifter-Turnhalle angeboten, da es sinnig sei, diese zu nutzen. Im Gegensatz zu anderen Hallen habe sie Fenster. Zudem diente sie schon 2015 der Unterbringung von Asylbewerbern. Somit war ein Einlegeboden vorhanden, und man könne auf Erfahrungen zurückgreifen. „Alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben“, so Müller.

Seit Mitte Januar sind Stadt und Helferkreis damit beschäftigt, afghanischen Ortskräften und deren Familien ein gutes Ankommen in Geretsried zu ermöglichen. Sie sind im Übergangswohnheim der Regierung von Oberbayern an der Jahnstraße untergebracht. „Die Ukraine-Flüchtlinge kommen jetzt on top“, benennt Müller die Herausforderung für die Kommune, besonders mit Blick auf die Beschulung und Kinderbetreuung. Man könne hadern und sich fragen, wie das alles gehen soll. Aber „das ist im ganzen Land zu klären“. Er sei zuversichtlich, so Müller, dass sich Lösungen finden. Alles sei organisierbar, bedürfe aber der Kooperation aller. „Ich sehe die Bereitschaft auf allen Ebenen.“

Koordinationsstelle „Integration aktiv“

In den vergangenen Jahren liefen die Fäden bei Asyl-Koordinatorin Suzan Jarrar zusammen. „Aus persönlichen Gründen“ arbeite sie nicht mehr im Rathaus, so Müller. Die Stadt fange dies auf durch die Koordinationsstelle „Integration aktiv“, die im Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit angesiedelt ist. Sie war als befristetes Projekt angelegt, die Stadt bezahle die Stelle aber weiter und habe sie an den Fachbereich für Familie und Soziales angedockt. „Wir wollen das Thema Integration vom reinen Asyl-Thema wegbringen und breiter aufgestellt wissen“, so der Rathauschef. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bündle die Stadt die notwendigen Ressourcen im Rathaus. Er gehe davon aus, dass das reicht. Andernfalls bedürfe es eines neuen Beschlusses im Stadtrat.

