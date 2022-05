Eine Schule sagt Willkommen: Ukrainer lernen Deutsch und Pädagogik kennen

Von: Susanne Weiß

Willkommene Abwechslung: Bei einem Spiel sollen die Mädchen und Buben aus der Ukraine den Ball oben halten. Mediatorin Tanja Schwarz (hinten, re.) und Olga Kaliankina (hinten, li.) betreuen die Sechs- bis Zehnjährigen in der Willkommensklasse an der Karl-Lederer-Grundschule. © sh

Ukrainische Kinder lernen in einer eigenen Klasse Deutsch und Pädagogik kennen. Ein Besuch in der Willkommensgruppe an der Karl-Lederer-Grundschule.

Geretsried – Die Karl-Lederer-Grundschule ist es gewohnt, Kinder aus anderen Nationen aufzunehmen, die kein oder kaum Deutsch sprechen. Doch diesmal kommt ein Problem dazu. „Für die Eltern, die Kinder und uns“, sagt Rektorin Elke Goymann. Niemand weiß, wie lange die Familien aus der Ukraine in Geretsried, in Deutschland bleiben werden. Deswegen hat die Regierung Willkommensklassen eingerichtet (siehe Kasten unten). Eine der insgesamt zwölf im Landkreis gibt es an der Karl-Lederer-Grundschule.

Wer kommt und geht, ist nicht planbar

Erfahrung mit so einer Gruppe hatte niemand. „Wir haben uns ein Konzept überlegt, mit Unterricht in Deutsch als Zweitsprache und Ritualen, die für feste Strukturen sorgen“, erklärt Goymann. In der Willkommensklasse ist es ein Kommen und Gehen. Nur fünf der Kinder, die beim Start nach Ostern dabei waren, sind noch da. Zwei sind bereits in die Ukraine zurückgekehrt. Immer wieder kommen neue Kinder dazu. Aktuell sind 13 junge Ukrainerinnen und Ukrainer an der Karl-Lederer-Grundschule angemeldet.

An diesem Vormittag üben fünf Mädchen und sechs Buben im Alter zwischen sechs und zehn Jahren Verben. An der Tafel hängen Bilder der Tätigkeit, die passenden Wörter stehen darunter, etwa „lesen“, „schreiben“ oder „spielen“. Substantive haben die Schülerinnen und Schüler auch auf die Art kennengelernt. „Wir wollen langsam dazukommen, ganze Sätze zu bilden“, erklärt Tanja Schwarz.

Die Mediatorin und Coachin kennt die Geretsrieder Schule bereits, weil sie den Heranwachsenden dort jede Woche Konfliktlösung anbietet. So kam sie zu dem Job in der Willkommensklasse. Sie wechselt sich ab mit Petra Lug, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterrichtet, und Tanja Brinkmann vom TuS Geretsried, die mit den Kindern Sport macht. Coaches von der Stiftung Startchance helfen, den gelernten Stoff zu wiederholen. Teil des Teams sind auch eine Integrationsassistentin, eine Sonderpädagogin, eine Heilpädagogin und Olga Kaliankina, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit macht. Letztere ist an diesem Vormittag mit Tanja Schwarz in der Willkommensklasse.

FSJlerin aus Ukraine hilft beim Übersetzen

Nach der Pause möchte die Mediatorin, der Ruhepol im Raum, mit den Mädchen und Buben spielen. Das Lernen sei für die Kinder anstrengend. „Wir wollen sie abholen, sie zusammenbringen, sie willkommen heißen.“ Schwarz zieht ein Laken mit einem Loch in der Mitte aus einer Tasche und hält einen Ball in die Luft. Die Kinder sollen ihn im Kreis herum über den Stoff manövrieren, ohne dass er herunter fällt. „Wie viele Runden schaffen wir?“, fragt sie. Olga Kaliankina übersetzt, die Schülerinnen und Schüler antworten „30“ auf ukrainisch, was die 18-Jährige wiederum an Schwarz weitergibt.

Olga Kaliankina, Locken und Nasenring, ist Ukrainerin, aber kein Kriegsflüchtling. Die 18-Jährige ist vor drei Jahren mit Schwester und Mutter zu ihrem Stiefvater nach Deutschland gezogen. Sie stammt aus der Nähe von Charkiw. Während der Corona-Zeit lernte sie die Sprache hauptsächlich im Distanzunterricht. „Dass mein Stiefvater nur Deutsch spricht, hat auch sehr geholfen“, erzählt die FSJlerin. Den Kindern aus ihrer Heimat in dieser schweren Zeit beistehen zu können, sei „einfach perfekt“. Aber zu viel wolle sie nicht übersetzen. „Ich muss Deutsch lernen und die Kinder auch“, sagt Kaliankina und lacht.

Inzwischen haben die Mädchen und Buben die Gruppenübung gemeistert. Bis sie von ihren Eltern abgeholt werden, spielen die Mädchen Olena und Galina, beide mit blondem Zopf und rosa T-Shirt, mit einem Stift, der Lernstoff aus einem Übungsheft vorliest. Eine Gruppe um Pavlo, ein großgewachsener Bub, setzt sich mit dem Kartenspiel UNO an einen runden Tisch. Vova und Nikita fläzen sich mit einem Buch in die Sitzsäcke in der Ecke.

Im Raum der Willkommensklasse gibt es zwar eine Tafel und ein Pult. Aber neben den klassischen Schulbänken haben die Kinder auch alternative Sitzgelegenheiten. „Es sollte kein reines Klassenzimmer sein, sondern auch wohnlich“, erklärt Goymann nach Schulschluss. Die Rektorin betont, sie sei sehr dankbar, dass die Stadt das Klassenzimmer neu ausgestattet hat. „Es war vorher ein Zusatzraum für die Mittagsbetreuung.“ Für die Türdeko haben die Kinder ihre Hände auf Tonpapier abgepaust, ausgeschnitten und ihre Namen darauf geschrieben. „Sie hatten alle Farben zur Auswahl“, erzählt Schwarz. Verwendet haben sie nur blau und gelb – die ukrainischen Nationalfarben.

Jedes Kind soll individuell gefördert werden

Der Besuch in der Willkommensklasse ist freiwillig. Schulpflichtig werden Kinder erst nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Deutschland. „Ich habe den Eindruck, die Kinder gehen gerne her“, sagt Goymann. Auch Tanja Schwarz beobachtet, dass die Kinder in den vergangenen Wochen schon offener geworden sind. „Eine Struktur zu haben, tut ihnen gut“, meint die Mediatorin. Auch die DaZ-Hausaufgaben würden immer zuverlässiger gemacht.

An zwei Tagen besuchen die ukrainischen Schülerinnen und Schüler bereits stundenweise die Regelklasse in ihren jeweiligen Jahrgangsstufen. „Je nachdem, wie es für die einzelnen Kinder passt“, berichtet Goymann. Das Lernniveau der Heranwachsenden sei sehr unterschiedlich, ergänzt Schwarz. „Manche Kinder schreiben nur kyrillisch, manche können schon unsere Schrift.“ Aber: „Es machen alle ganz super, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen sie hier angekommen sind.“

Für die Schulfamilie ist die Situation ebenso herausfordernd. Insgesamt 480 Mädchen und Buben besuchen die Einrichtung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Neben den Ukrainern kommen seit Kurzem auch sechs Kinder ehemaliger Ortskräfte aus Afghanistan. Sie wurden direkt in ihre Klassen integriert, für den DaZ-Unterricht werden sie herausgenommen. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland bleiben. Bei den Ukrainern weiß es niemand. Aber sie sollen sich zumindest willkommen fühlen.

Stichwort: Willkommensklasse Willkommensklassen, beziehungsweise pädagogische Willkommensgruppen, sollen den aus der Ukraine geflohenen Kindern und Jugendlichen ein gutes Ankommen an den bayerischen Schulen ermöglichen, heißt es im Rahmenkonzept des Kultusministeriums. Ziel sei, Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln sowie den Heranwachsenden die Möglichkeit zu geben, den schulischen Alltag in ihrem Ankunftsland kennenzulernen. Außerdem solle dem Wunsch vieler ukrainischer Familien entsprochen werden, dass ihre Kinder auch im Ankunftsland die Verbundenheit mit der ukrainischen Heimat bewahren können. Die erste pädagogische Willkommensgruppe im Landkreis gab es an der Grundschule in Kochel am See. Sie sei „allerdings auf Grund großer Fluktuation gerade sehr minimiert“, heißt es aus dem Landratsamt. Aktuell besuchen sie sieben Kinder. Außerdem gibt es neben dem Angebot an der Karl-Lederer-Schule in Geretsried zwei Klassen an der Lettenholzschule in Bad Tölz mit insgesamt 28 Kindern und eine in Wolfratshausen mit 16 Grundschulkindern. In der Sekundarstufe 1 besuchen 15 Ukrainer die Mittelschule Benediktbeuern, 18 sind an der Mittelschule in Waldram, 31 an der Realschule Bad Tölz (zwei Willkommensklassen) und 37 am Gymnasium Geretsried (drei Willkommensklassen). Somit werden im Landkreis 165 Kinder und Jugendliche in zwölf pädagogischen Willkommensgruppen betreut. Außerdem gibt es laut Landratsamt an der Berufsschule Bad Tölz eine neue Deutschklasse mit 15 Schülerinnen und Schülern, die mit einer pädagogischen Willkommensgruppe vergleichbar sei.