Geretsried: Unbekannte schlagen auf 26-Jährigen ein

Von: Sabine Schörner

Zwei Unbekannte griffen in Geretsried einen Mann an. Die Polizei sucht Zeugen. © picture-alliance / dpa / --

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Dienstagmorgen an der Sudetenstraße in Geretsried einen Mann (26) angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Geretsried - Laut Polizei schlugen die jungen Täter gemeinschaftlich auf den Geretsrieder ein, sodass dieser leicht verletzt zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Täter mutmaßlich 18 Jahre alt

Sie sind geschätzt 18 Jahre alt und 1,60 beziehungsweise 1,80 Meter groß. Der kleinere Täter hat eine feste Statur. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei Geretsried Zeugen. Diese sollten sich unter Telefon 08171/93510 melden.

Überfall auf Party-Gäste

Erst Mitte April war es zu einem handgreiflichen Vorfall mit schwerwiegenden Folgen gekommen: In der Nachbarstadt Wolfratshausen schlugen Unbekannte die Gäste einer Party und bewarfen sie mit Flaschen.

sas

