Unbelehrbar: Bereits verurteilter Geretsrieder geht erneut auf Diebeszug

Erst eine Wildente, dann ein E-Bike: Nur vier Tage nachdem ein Geretsrieder (46) wegen Jagdwilderei zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt worden war, wurde der Mann erneut straffällig.

Geretsried/Wolfratshausen – Erst eine Wildente, dann ein E-Bike: Nur vier Tage nachdem ein Geretsrieder (46) wegen Jagdwilderei zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt worden war, wurde der Mann erneut straffällig. Auf einem Parkplatz in Bad Tölz soll er am 10. September vorigen Jahres vom Fahrradträger eines Wohnmobils ein E-Bike gestohlen haben. Dafür wurde der gelernte Eisendreher nun zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

„Warum soll ich eine Strafe bekommen für etwas, das ich nicht gemacht habe?“, fragte der der Mann, bevor das Urteil verkündet wurde. „Es könnte schon sein, dass ich damals in Bad Tölz war. Aber ein Fahrrad habe ich nicht genommen“, beteuerte der Angeklagte. Dabei blieb er auch, nachdem im Sitzungssaal die Aufnahme eines Überwachungsvideos gezeigt wurde. Darauf war zu sehen, wie ein Mann, der dem Beschuldigten zum Verwechseln ähnlich sah, offenbar die Situation in Ruhe ausspähte, mehrmals um das Wohnmobil schlich, das Bike schließlich davonschob und allem Anschein nach in ein Fahrzeug packte, das exakt so aussah, wie der Kombi des Geretsrieders.

Anders als von der Anklage behauptet, befand sich das Rad jedoch nicht auf einem Träger, sondern lehnte unversperrt neben dem VW-Bus einer Urlauber-Familie aus Baden-Württemberg, die mit ihren Söhnen im Tölzer Land Radelausflüge unternommen hatten. Als sie am Morgen in der Früh das Rad für die Heimreise habe verladen wollen, „war es plötzlich nicht mehr da“, berichtete die 45-jährige Mutter.

„Mein Sohn fährt auch mit dem Auto“, gab der Geretsrieder zu verstehen, dass er sich zu Unrecht auf der Anklagebank sitzen sah. „Er ist auch ungefähr so groß wie ich und hat die gleiche Statur.“

Staatsanwaltschaft und Gericht sahen darin eine Schutzbehauptung. „Das Video ergibt ein sehr stimmiges Bild, dass der Angeklagte das Radl gestohlen hat“, sagte die Anklagevertreterin, die zulasten des Geretsrieders dessen langes Vorstrafenregister mit elf Einträgen (darunter mehrere Verurteilungen wegen Diebstahls) wertete. Richter Helmut Berger hatte ebenfalls „keinerlei Zweifel, wer das Rad entwendet hat“. Er verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung und ordnete die Einziehung von „3000 Euro Werteersatz“ an.

Der Geretsrieder nahm das Urteil schulterzuckend zur Kenntnis. „Ich werde sowieso Berufung einlegen“, erklärte er, bevor er den Gerichtssaal verließ. rst

