Bei Valerie Harshman gibt es Kekse und Milch für Santa Claus

Von: Doris Schmid

Ist ein Fan von Weihnachtsdeko: Valerie Harshman. Traditionen wie das Aufstellen eines Adventskranzes und Plätzchen backen waren neu für die Amerikanerin. Ebenso wie Christkindlmärkte. „Ich war überrascht, wie viel es da zu essen gibt“, sagt sie. © Privat

Valerie Harshman aus Maryland folgte ihrem Verlobten nach Oberbayern. In unserer Nationen-Serie erzählt die Geretsriederin von Weihnachten in den USA.

Geretsried – Bei den Eltern in Amerika steht der geschmückte Weihnachtsbaum schon seit ein paar Wochen. Und zwar seit Thanksgiving, das am vierten Sonntag im November gefeiert wird. „Das ist bei uns so üblich“, erzählt Valerie Harshman. „Das gefällt mir“, schwärmt sie. In ihrer Wahlheimat Geretsried zügelte sich die 29-Jährige ein bisschen – ihrem Freund zuliebe. Der Christbaum ziert das heimische Wohnzimmer erst seit ein paar Tagen.

Geretsried: Valerie Harshman kommt aus den USA

Ein Paar sind die beiden seit fünf Jahren, seit vier Jahren leben sie im Landkreis. Kennen und lieben gelernt haben sich der Schongauer und die Amerikanerin an der Universität von Baltimore. Nach dem Studium folgte sie ihrem Herzblatt in dessen oberbayerische Heimat. Erst wohnte das Paar zwei Jahre in Wolfratshausen. Seit zwei Jahren sind die beiden in der größten Stadt im Landkreis zuhause. Dort gefällt es Harshman sehr gut. „Es gibt alles, was wir brauchen“, sagt sie. In ihrer Freizeit geht sie gerne zum Eishockey.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Valerie Harshman hat Grundschulpädagogik studiert und arbeitet zurzeit in einer Kindertagesstätte in Baierbrunn. Das mache ihr großen Spaß, wie sie sagt. Anfangs habe sie noch nicht so gut Deutsch gesprochen, räumt sie ein. Aber man habe ihr eine Chance gegeben. „Alle waren sehr hilfsbereit“, sagt die Amerikanerin rückblickend. „Ich liebe meine Kollegen.“ Trotzdem möchte sie später schon in einer Grundschule arbeiten.

In den USA liefern sich Nachbarn Wettkampf um die „die beste Lightshow“

Ihre Familie stammt aus Delaware, dort wurde Harshman 1993 auch geboren. Dann zogen sie nach New Jersey. Als sie sieben Jahre alt war, siedelten die Eltern mit den insgesamt vier Kindern nach Maryland über. Ihr Nachname bestätigt eine nahe liegende Vermutung: Ein Teil ihrer Ahnen stammt aus Deutschland. Ein anderer Teil komme aus Polen, ergänzt die 29-Jährige.

Typisch amerikanisch fällt in ihrer Familie die Vorweihnachtszeit aus. Da wird dekoriert, was das Zeug hält: von der Girlande, die um den Handlauf der Treppe gewickelt wird, über die Lichterketten, die die Bäume draußen schmücken, bis zum leuchtenden Rentier vor dem Haus. Nicht selten entbrenne unter den Nachbarn ein Wettkampf, wer „die beste Lightshow“ hat, meint sie lachend.

„Ich liebe diese Weihnachtsstimmung“

Was den Christbaumschmuck betrifft, mag es Harshman eher ausgefallen. Von der Mutter gibt es jedes Jahr einen neuen Anhänger. In der Kiste zu Hause liegen zum Beispiel eine Ballerina und ein Turnschuh. Und ein Anhänger mit einem Babyfoto von ihr. „Hier in Deutschland schmücke ich den Baum mit einer Lichterkette, silberfarbenen und dunkelroten Kugeln“, sagt sie. „Oben drauf kommt eine Spitze.“ Und es gebe im Gegensatz zu Amerika auch ein echtes Nadelgehölz für das Wohnzimmer. „Ich liebe diese Weihnachtsstimmung“, sagt sie voller Begeisterung.

Der 24. Dezember ist für Amerikaner zwar weitaus weniger bedeutsam als etwa für Deutsche. Trotzdem fiebern viele dem Heiligen Abend entgegen: Denn der Tag gilt als Beginn der Weihnachtsferien. Gefeiert wird am 25. Dezember. An diesem Tag in der Früh liegen dann auch die Geschenke unter dem Christbaum, die Santa Claus gebracht hat. Und er füllt die Socken, die am Kaminsims hängen, mit Kleinigkeiten und Süßem. „Nicht braven Kindern steckt er Kohle in die Socken“, erzählt die Amerikanerin.

Und was kommt bei den Harshmans in Maryland an Weihnachten auf den Tisch? „Wir essen Schweinefleisch, Süßkartoffeln, Gemüse, Obstsalat mit Marshmallows. Dazu gibt es Wein“, sagt sie. Jeder holt sich das, was er mag vom Buffet. Auch polnische Gerichte in Erinnerung an die Urgroßmutter werden aufgetischt. Als Dessert wird ein Pie, ein Kuchen mit Kürbis oder Apfel serviert. „Für Santa Claus gibt’s Kekse und Milch“, erzählt die junge Frau. „Und Karotten für die Rentiere.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Das Land mit 50 Bundesstaaten hat etwa 332 Millionen Einwohner auf 9 525 067 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Washington D. C.

Das lustigste Missverständnis:

Im Kindergarten habe ich mal zu einem Kind mit laufender Nase gesagt: „Du hast eine Rutschnase“. Gemeint habe ich „Rotznase“.

Der größte Unterschied:

In Amerika machen wir gerne Small Talk, wenn wir jemanden auf der Straße treffen. Das ist hier nicht so üblich.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Die Deutschen schauen darauf, dass Regeln eingehalten werden und schimpfen auch schon mal, wenn sie jemanden erwischen, der das nicht tut. Das machen wir in Amerika nicht.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache:

„Hello“.

Mein Leibgericht ist: Sushi. In Maryland essen wir auch gerne Blue Crabs (Blaukrabben). Da kommt die ganze Familie zusammen, pult Krabben und tauscht sich aus.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Die Leute in Maryland sind sehr freundlich, und sie haben alle Zeit der Welt. Und Football natürlich. Das vermisse ich hier schon.

... und an Geretsried: Die Nähe zu den Bergen. In 20 Minuten ist man da.

