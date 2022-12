„Brutalster Vandalismus“: Vaterunser-Säule mutwillig zerstört

Am Boden zerstört: Unbekannte Täter haben die Vaterunser-Säule an der Petruskirche abgebrochen.

Polizei sucht Zeugen

„Brutalster Vandalismus“ an der evangelischen Petruskirche: Unbekannte haben die Vaterunser-Säule abgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Geretsried – Wer macht denn so etwas? Unbekannte haben die Vaterunser-Säule vor der evangelischen Petruskirche in Geretsried in der Nacht auf Samstag mutwillig abgebrochen. Die Geretsrieder Polizei schätzt den Schaden auf 6000 Euro.

Baumpfleger entdeckten morgens um 7 Uhr, dass die Bronzeplastik, die sonst auf der Grünfläche an der Egerlandstraße steht, am Boden lag. „Sie ist auf einer Höhe von etwa 20 Zentimetern komplett abgerissen“, berichtet Pfarrer Georg Bücheler. Insgesamt ist die Skulptur 3,90 Meter hoch. Helfer der Kirchengemeinde brachten die zerstörte Säule in Sicherheit und montierten den scharfkantigen Rest ab. Jetzt ist nur noch das Fundament zu sehen.

Geretsried: Vandalismus an Petruskirche - Vaterunser-Säule zerstört

Im Jahr 2007 ist das Kunstwerk an der Petruskirche eingeweiht worden. Geschaffen hat es der Bildhauer Otto Süßbauer aus dem Königsdorfer Ortsteil Mooseurach. Die Vaterunser-Säule besteht aus den Worten des Gebets, in filigraner Schrift gegossen und in loser Reihenfolge zusammengeschweißt. Einen Vorläufer der Plastik gab es im Kulturherbst 2006. Die Säule aus Eisen gefiel den Gläubigen so gut, dass sie Spenden sammelten, um diese in etwas größerer und edlerer Form kaufen zu können. Auch die Stadt gab Geld dazu, weil die Plastik auch das Zentrum schmückt.

Bücheler spricht von „brutalstem Vandalismus“. Dies sei nicht als Angriff gegen die Gemeinde zu verstehen, sondern als „Ablassen von Aggression – gegen was auch immer“. Er hofft, dass die Polizei den Fall aufklären kann. Ob die Gemeinde die Säule, falls möglich, reparieren lässt, muss der Kirchenvorstand entscheiden. „Ich gehe davon aus, es ist ein wichtiges Symbol“, so der Pfarrer.

„Man kann nichts mehr im öffentlichen Raum stehen lassen.“

Bereits zweimal hat Süßbauer seine Arbeit zurück in die Werkstatt geholt. 2016 hatte jemand mit Tritten für Dellen und Risse gesorgt. Vor zwei Jahren knickte ein Sturm die Säule um. „Wir haben es so hinbekommen, dass man nichts gesehen hat, wenn man es nicht wusste“, sagt Süßbauer. Für den Bildhauer ist die neuerliche Zerstörungswut gelinde gesagt ärgerlich. „Man kann nichts mehr im öffentlichen Raum stehen lassen.“

Zeugenhinweise

Die Polizei Geretsried bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich in der Inspektion, Telefon 0 81 71/9 35 10, zu melden.

