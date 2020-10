Verbotene Ausflüge zu den Bunkern

Als Kinder waren Peter Pelz und Wolfgang Schumann echte Lausbuben. Sie stellten so manches an - und erlebten eine spannende Zeit.

Peter Pelz (75) und Wolfgang Schumann (79) lernten sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Kinder kennen

Ihre Kindheit verbrachten die beiden Lausbuben in Geretsried, das auf den Ruinen zweier Rüstungsbetriebe errichtet wurde

Noch immer sind die beiden Geschäftsmänner befreundet

Geretsried – Als Kinder waren sie zwei echte Lausbuben. Das sieht man Wolfgang Schumann (75) und Peter Pelz (79) auch nach Jahrzehnten noch an. Der Schalk blitzt in ihren Augen auf, wenn sich die langjährigen Freunde an ihre verbotenen Ausflüge zu den Bunkern im Geretsrieder Wald erinnern.

Beide Männer stammen aus Unternehmerfamilien und wurden während des Zweiten Weltkriegs in Reichenberg in Nordböhmen geboren: Peter Pelz kam 1941 zur Welt, Wolfgang Schumann 1944. Nach Flucht und Vertreibung lernten sich die Buben 1946 kennen – und zwar im ersten Quartier der Familien im Gasthof Haderbräu in Wolfratshausen.

„Etwa ein Jahr haben wir dort gewohnt“, erinnert sich Pelz. Dann folgte der Umzug nach Geretsried in eines der ehemaligen Ingenieurshäuser der Munitionswerke an der Tattenkofener Straße. Auch die Schumanns zogen dorthin. Wolfgang sollte als kleiner Bub den Kindergarten in Wolfratshausen besuchen. Doch dort gefiel es ihm gar nicht. „Ich konnte diese katholischen Schwestern nicht leiden“, erzählt der 75-Jährige. „Immer nur still sitzen und beten, das war langweilig.“

Knirps türmt aus dem Kindergarten

Einmal fiel dem Knirps beim Blick aus dem Fenster der Wagen seines Vaters auf, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor der Bank geparkt war. „Dann bin ich abgehauen und hab’ mich hinten ins Auto reingesetzt“, sagt Schumann und lacht. „Mein Vater hat es nicht gemerkt. Kurz vor Geretsried habe ich gesagt: ,Ich bin auch da.‘“

Im Wald rund um die Häuser war es eh viel spannender als im Kindergarten oder in der Schule. Ob auf dem Fußballplatz, in den Kiesgruben, beim benachbarten Gasthof Geiger oder beim Donibauer, wo es Pferde gab. Es war immer etwas los.

+ Lausbuben und langjährige Freunde: Peter Pelz (li.) und Wolfgang Schumann lernten sich als Kinder im Haderbräu in Wolfratshausen kennen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In der Anfangszeit stellte die Firma Alpenland in Geretsried Traktoren her. Vorführungen mit dem schweren Gerät haben laut Pelz auch bei den Landwirten stattgefunden. „Wenn die mit den Traktoren Baumstämme gezogen haben, da haben wir Kinder große Augen gemacht“, erinnert er sich. „Wir sind nach dem Frühstück zur Tür raus, und erst der Hunger hat uns wieder zurückgetrieben“, sagt Schumann.

Dann haben wir mit Steinen Eishockey gespielt. Wunderbar war das.

Es gab einfach so viel zu erkunden und zu entdecken. Die Kinder spielten Räuber und Gendarm, stibitzten den Vermessungsleuten die rot-weißen Stangen, um als Indianer durch die Wälder zu streifen. „Diese Freiheit hat uns im Leben viel gebracht“, blickt Schumann zurück. Die Kiesgruben in Richtung Stein waren für die Kinder ein Dorado. Im Sommer verwandelten sie sich in Badeseen. „Die Böschungen waren steil“, erzählt Pelz. „Da sind wir mit dem Radl ins Wasser runtergefahren. Das war ein Spaß.“ Auch im Winter übten die Kiesgruben eine magische Anziehungskraft auf die Burschen aus. Das Wasser war zu einer Eisschicht gefroren – der perfekte Ort für eine Partie Eishockey. Die Eltern hatten den Kindern Schlittschuhe besorgt. „Vom Haselnussbaum haben wir uns Stecken heruntergeschnitten“, erzählt Pelz. „Dann haben wir mit Steinen Eishockey gespielt. Wunderbar war das.“

Es blieb natürlich nicht aus, dass man auch einmal von einem Stein getroffen wurde. „Das war unangenehm. Aber es hat jeder überlebt“, sagt Schumann. Er weiß, wovon er spricht, denn er büßte ein paar Zähne ein, „und beinahe hätte ich in der Kiesgrube mein rechtes Auge verloren“. Der Bub kam ins Krankenhaus und musste operiert werden. „Mir fiel danach nichts Besseres ein, als den Doktor zu fragen, ob ich nächste Woche wieder spielen könnte, weil wir ein wichtiges Spiel hätten“, erzählt Schumann grinsend. „Ich glaube, der Arzt hätte mir am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Schließlich hat er sich vier Stunden bemüht, mein Augenlicht zu retten.“

Explosive Spiele in alten Bunkern

Strengstens verboten war es, in den alten Bunkern der Rüstungswerke zu spielen, denn dort war es gefährlich. Schumann: „Aber das war das Höchste für uns.“ Manchmal fanden die Kinder Sprengstoffreste. Und mit dem Nitroglycerin-Pulver ließen sich allerhand Dummheiten anstellen. Die tollkühnen Buben füllten Hohlschlüssel mit dem Pulver, drückten einen Nagel hinein und banden ihn an ein Stück Schnur. „Dann haben wir ihn an die Steintreppe hingehauen.“ Es gab eine Explosion. „Da hat es nur so gescheppert“, verrät Pelz.

Gern erinnern sich die beiden an die Amerikaner zurück. „An der Herglotz-Kreuzung war eine Schranke, und da waren die Amis, die sehr reizend waren“, erzählt der 79-Jährige. „Da waren wir als Kinder traubenweise.“ Kein Wunder, es gab Kaugummi, Kekse und Guttis für die Mädchen und Buben. Und eine ganz besondere Schokolade der Marke Hershey. „Die bekomme ich heute noch aus Amerika geschickt“, sagt Schumann. „Und sie schmeckt noch genau so wie damals.“

Empe-Werke: Ein Familienbetrieb über drei Generationen

1906 gründete Emil Pelz im Sudetenland eine Schreinerei. Er nannte sie nach den Anfangsbuchstaben seines Namens: Empe Werke Holzindustrie. 30 Jahre später übernahm sein Sohn Ernst den Betrieb. Zwischen 1939 und 1945 beschäftigte das Unternehmen zwischen 200 und 400 Mitarbeiter. Während des Krieges stellten die Empe-Werke im Auftrag der Wehrmacht Spinde, Munitionskisten und Verpackungsmaterial her. Aufgrund dieser Aktivitäten gehörte die Firma zu den ersten Betrieben, die enteignet wurden. Damit stand auch die Familie Pelz ganz oben auf der Liste derjenigen, die von den Tschechen vertrieben wurden. Vater Ernst Pelz landete zunächst in Anhalt und somit in sowjetisch besetztem Gebiet – in das eigentlich niemand wollte. Die Familie Pelz kam im Sommer 1946 nach Wolfratshausen. Im gleichen Jahr begann der Unternehmer mit einigen Mitarbeitern aus der alten Heimat, in Geretsried die Empe-Werke wieder aufzubauen. Ernst Pelz blieb bis zu seinem Tod 1983 alleiniger Gesellschafter. Danach übernahm sein Sohn Peter Pelz in der dritten Generation das Familienunternehmen. Er führte es mit seinem Schwager Heinz Stickling weiter. Mitte der 1990er Jahre wurden die Empe-Werke verkauft.

Rudolf Chemie: Fast 100 Jahre alt und über 1000 Mitarbeiter weltweit

Die Chemische Fabrik Rudolf & Co wurde 1922 von Reinhold Rudolf in Warnsdorf gegründet und 1924 von Ernst Schumann aus dem benachbarten Reichenberg übernommen. Zwei Jahre später folgte die Erweiterung jenseits der deutsch-tschechischen Grenze in Zittau. 1942 trat Ernst Schumanns Sohn Wolfgang in die Firma ein. Nach der Vertreibung landete die Familie in Zittau. Vater und Sohn suchten in West-Deutschland nach einer Möglichkeit, die Produktion von Textilhilfsmitteln wieder aufzunehmen. Im Dezember 1945 erhielt die Firma Rudolf eine Arbeitserlaubnis. 1946 begann die Produktion von Textilhilfsmitteln in zwei ehemaligen Bunkern in Geretsried. Es folgten Betriebserweiterungen und 1984 die erste Produktionsstätte in Übersee (Südafrika). Die Firma baute in der Folgezeit weitere Standorte im Ausland auf. Rudolf ist in China, Indonesien, Brasilien, der Türkei, USA, Pakistan und Indien vertreten. Heute produziert die Rudolf-Gruppe in acht Ländern, besitzt 20 Auslandsgesellschaften und 30 Vertretungen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. An der Spitze stehen als Geschäftsführer Wolfgang Schumann, sein Sohn Dr. Wolfgang Schumann sowie Dr. Gunther Duschek und Dr. Oliver Kusterle.

nej

Lesen Sie auch: Auszüge aus dem Fluchttagebuch von Elisabeth Hodolitsch