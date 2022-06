Wie Seniorenhilfe Oberland „Frieden im Kleinen“ schafft

Von: Susanne Weiß

Freut sich, dass sich der gemeinnützige Verein so gut entwickelt hat: Claudia König-Heinle. © sh

Seit fünf Jahren unterstützt die Seniorenhilfe Oberland Menschen in und um Geretsried in ihren vier Wänden. Der Bedarf steigt, berichtet der gemeinnützige Verein.

Geretsried – Die Seniorenhilfe Oberland hat Grund zum Feiern: Seit fünf Jahren besteht der gemeinnützige Verein. Claudia König-Heinle hat ihn 2017 mit ihrem damaligen Ehemann Stephan Heinle gegründet, um es alten Menschen zu ermöglichen, mit der Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Der Bedarf steigt, berichtet die 55-jährige Sozialpädagogin und systemische Beraterin.

Frau König-Heinle, was wünschen Sie sich zum Geburtstag der Seniorenhilfe Oberland?

Claudia König-Heinle: Dass es gut so weitergehen kann wie bisher. Wir haben einen bunten Kreis an Helfern. Jeder kann entsprechend seinen Fähigkeiten und Ressourcen mitmachen. Ich wünsche mir, dass trotz unseres Wachstums die Qualität so bleiben kann.

Wachstum – ist das die größte Herausforderung für den Verein?

König-Heinle: Die Nachfrage steigt. Und es wird immer mehr Menschen geben, die Unterstützung benötigen. Von Anfang an haben wir Anfragen bekommen, obwohl wir nie aktiv Werbung gemacht haben. Es lief immer über Mundpropaganda. Für mich als fachliche Leiterin ist die Herausforderung, wie ich mit den vielen Anfragen umgehe, wenn ich weiterhin alle Menschen im Blick behalten will.

Geretsried: Verein Seniorenhilfe Oberland besteht seit fünf Jahren

Und wie machen Sie das?

König-Heinle: Ich bin Ansprechpartnerin für alle, bringe Helfer und Klienten zusammen und bin auch beim ersten Treffen dabei. Anfangs habe ich das ehrenamtlich gemacht. Inzwischen bin ich 22 Wochenstunden vom Verein angestellt. Trotzdem ist das allein nicht mehr zu schaffen – und ich könnte ja auch einmal ausfallen. Deswegen sind wir gerade dabei, eine Vorständin mit einzuarbeiten.

Was hat sich in den vergangenen fünf Jahren noch verändert?

König-Heinle: Als wir die Seniorenhilfe gegründet haben, war mein Ex-Mann Vorsitzender. Inzwischen hat das Amt meine Tochter Luca übernommen.

Am Anfang hatten Sie acht Helferinnen und Helfer. Wie viele sind es heute, und wo arbeiten sie?

König-Heinle: Wir haben 44 Aktive. Sie betreuen aktuell 57 Menschen im Monat. Die meisten leben in Geretsried und Wolfratshausen. Wir sind aber auch in Bad Tölz, Lenggries und Beuerberg im Einsatz. Wenn nötig, würden wir auch über den Landkreis hinaus arbeiten.

Jeder kann Seniorenhilfe Oberland als Helfer unterstützen

Sie suchen weiter Helferinnen und Helfer. Kann das jeder?

König-Heinle: Hauptsächlich geht es darum, dass jemand Zeit und ein offenes Ohr hat und frischen Wind in die Wohnung der Menschen bringt. Voraussetzung ist eine Schulung. Die Kosten dafür übernimmt unser Verein.

Was ist das für eine Schulung?

König-Heinle: Anfangs wurde sie übers Landratsamt organisiert und war getrennt für Helfer im Demenzbereich und für den Haushalt. Inzwischen haben wir im Landkreis eine Schulung von der Alzheimergesellschaft Isar-Loisachtal, in der die Helferinnen und Helfer in 40 Unterrichtseinheiten verschiedene Module durchlaufen. Dabei geht es um die Hilfe im Haushalt, um Erkrankungen im Alter, und Kommunikation. Auch die Hilfsangebote im Landkreis und das Pflegestärkungsgesetz werden vorgestellt.

Die Unterstützung ist ehrenamtlich, die Helfer bekommen aber eine Aufwandspauschale. Zahlen das die Klienten?

König-Heinle: Jeder Mensch mit Pflegegrad hat Anspruch auf die sogenannten Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Sie werden ab dem Pflegegrad 1 übernommen. Wir können direkt mit der Pflegekasse abrechnen, haben aber auch Privatzahler ohne Pflegegrad.

Seniorenhilfe Oberland schafft „Frieden im Kleinen“

Wobei brauchen die Seniorinnen und Senioren denn am häufigsten eine Hilfe?

König-Heinle: Der Bedarf ist breit gefächert. Ich frage bei jedem, was gebraucht wird und schaue, ob unsere Helfenden die nötigen Ressourcen mitbringen. Das kann die Entlastung von Angehörigen sein, die einen demenzkranken Menschen betreuen, damit sie neue Energie tanken können. Wir fahren aber auch mit oder für die Menschen einkaufen, begleiten bei Arztbesuchen oder helfen dabei, die Post durchzuschauen. Oftmals brauchen die Klientinnen und Klienten Hilfe im Haushalt, mal etwas kochen, das für zwei Tage reicht, putzen, weil das nicht mehr so geht, oder saugen, weil der Staubsauger zu schwer geworden ist.

Was würden Sie sagen: Gibt es ein vergleichbares Angebot wie die Seniorenhilfe Oberland im Landkreis?

König-Heinle: Mit der Seniorenhilfe Oberland haben wir ein zusätzliches Angebot geschaffen. Wir haben im Landkreis großes Glück, einen guten Fachbereich „Senioren“ am Landratsamt zu haben, der alle Anbieter im Arbeitskreis „Gerontopsychiatrie“ vernetzt. Wir haben ein gutes Miteinander, kein Konkurrenzverhalten. Mir geht es darum, dass die Menschen gut versorgt sind. Ich denke, es geht uns allen so.

Für Sie ist die Seniorenhilfe Oberland ein Herzensanliegen. Warum, würden Sie sagen, ist die Arbeit so wertvoll?

König-Heinle: Zwischen den Helfern und den Senioren, Menschen aller Couleur, entsteht ein Vertrauensverhältnis, eine Beziehung. Man gibt aufeinander acht, ist füreinander da. Das schafft für mich Frieden im Kleinen. Diesen Einsatz bräuchte es an jedem Ort auf der Welt.

Die Seniorenhilfe Oberland ist erreichbar unter der Telefonnummer 0 81 71/38 98 46 und per E-Mail an die Adresse info@seniorenhilfe-oberland.de.

