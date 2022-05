Akuter Krampfanfall: Verletzter Radler greift Sanitäter an

Von: Sabine Schörner

Als der Rettungsdienst einem Betrunkenen zu Hilfe eilte, hagelte es für die Sanitäter Beleidigungen. Dafür musste sich ein 65-jähriger Geretsrieder jetzt vor Gericht verantworten. © dpa

Zu einer Serie von Zweirad-Unfällen ist es am Sonntag im Einsatzbereich der Polizei Geretsried gekommen. Bei einem Einsatz wurde ein Sanitäter verletzt.

Geretsried/Dietramszell/Eurasburg – Mehrere Zweirad-Unfälle ereigneten sich am Sonntagnachmittag im Zuständigkeitsbereich der Geretsrieder Polizei. Zu einer besonders unschönen Szene kam es dabei in Gelting: Aufgrund eines akuten Krampfanfalls, so die Polizei, stürzte ein Mann von seinem Rad. Als Rettungskräfte dem Leichtverletzten zu Hilfe eilen wollten, setzte sich dieser zur Wehr und griff die Sanitäter tätlich an. Ein Rettungsassistent wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Der Aggressor wurde schließlich unter polizeilicher Begleitung zur weiteren medizinischen Behandlung in die Kreisklinik Wolfratshausen gebracht.

Dort erreichte die Streifenbesatzung der nächste Notruf: Im Gemeindebereich Dietramszell, auf einer Ortsverbindungsstraße außerhalb von Thankirchen, war ein Radfahrer mit seinem E-Bike gestürzt. Der 32-jährige Dietramszeller hatte an einer Engstelle mehrere Fahrzeuge passieren lassen. Als er auf dem unbefestigten Grund anfahren wollte, kippte er zur Seite und brach sich das Schlüsselbein. Er wurde vom Rettungsdienst in die Tölzer Stadtklinik gebracht.

Hut verloren: Radfahrer stürzt

Gegen 16 Uhr wurde ein weiterer Unfall aus dem Gemeindegebiet Dietramszell gemeldet. Beim Weiler Unterleiten war ein Kraftradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers auf der Staatsstraße 2072 alleinbeteiligt gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann ins Unfallkrankenhaus nach Murnau.

Einen vierten Zweirad-Unfall meldet die Wolfratshauser Polizei aus der Gemeinde Eurasburg: Ein 46-jähriger Penzberger radelte am Sonntag gegen 16 Uhr von Faistenberg nach Winkl. Als er durch einen Windstoß seinen Hut verlor, versuchte er diesen noch zu fangen, kam dabei jedoch zu Sturz. Glücklicherweise, so die Polizei, erlitt der Radfahrer nur leichte Verletzungen. sas

