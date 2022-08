Neubau im Zentrum: Geschäfte eröffnen erst im nächsten Jahr

Von: Doris Schmid

Das Gerüst ist (fast) weg: Das neue Wohn- und Geschäftshaus der Baugenossenschaft an der Egerlandstraße ist bald bezugsfertig. © Hans Lippert

Beim Bau des BGZ2 in Geretsried gibt es Verzögerungen. Die Geschäfte eröffnen voraussichtlich erst im nächsten Jahr. Die Gastronomie ist noch nicht vergeben.

Geretsried – Bisher lag die große Baustelle im Zentrum gut im Zeitplan. Jetzt kommt es zu einigen Wochen Verzögerung. Der Kreuzungsbereich am Fasanenweg ist immer noch für den Verkehr gesperrt. Länger dauert es auch im Inneren des Gebäudes BGZ2 an der Egerlandstraße. Aldi, Rossmann und Co. werden mit großer Wahrscheinlichkeit erst Anfang Februar ihre Pforten öffnen und nicht wie geplant in diesem Herbst.

Die Übergabe der Läden will die Baugenossenschaft Geretsried (BG) aus mehrerlei Gründen auf das nächste Jahr schieben. Laut Geschäftsführer Wolfgang Selig gibt es Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien. „Und wir haben bei einem Gewerk eine Insolvenz eines Lieferanten.“ Auch das sei nicht unkritisch, „da muss man auf Sicht fahren“. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe man zusätzlich noch einen zeitlichen Puffer vorgesehen. Abgesehen davon wolle man es den Gewerbetreibenden nicht zumuten, kurz vorm Jahreswechsel umzuziehen, sagt Selig mit Blick aufs Weihnachtsgeschäft. Bei insgesamt drei Jahren Bauzeit und einem Projekt dieser Größenordnung sei diese Verzögerung kurz vor Schluss allerdings „kein Drama“.

Geretsried: Verzögerungen bei Bau von BGZ2 im Zentrum

Auf den Gewerbeflächen im Erdgeschoss siedeln sich Einzelhändler und ein Dienstleister an. Wie berichtet verlagert der Discounter Aldi seine Filiale von der Banater Straße ins Zentrum. Die Drogeriekette Rossmann wechselt vom Karl-Lederer-Platz an die Egerlandstraße. Zusätzlich gibt es drei kleinere Ladeneinheiten, die Selig zufolge alle vermietet sind. In die beiden Geschäfte mit Front zur Egerlandstraße ziehen Einzelhändler, im Durchgang zum Amselweg lässt sich ein Dienstleister nieder. Um welche Läden es sich handelt, will der Geschäftsführer nicht verraten. Nur so viel: Sie sollen alle „irgendwann im Februar“ ihre Pforten öffnen.

Wolfgang Selig , Geschäftsführer der Baugenossenschaft Geretsried © sh/Archiv

Neue Gastronomie im Geretsrieder Zentrum noch nicht vergeben

Wieder zu vergeben ist die Gastronomie mit ihren 80 Sitzplätzen plus Außenbereich. „Wir hatten mit einem Gastronomen-Duo einen Vertrag, aber da gab’s interne Meinungsverschiedenheiten“, berichtet Selig. Der Vertrag sei einvernehmlich aufgelöst worden, und nun sei man wieder auf der Suche nach einem Pächter. Bisherige Gespräche seien zum Teil schon sehr ernüchternd gewesen, bilanziert Selig. Die Zeiten seien hart für die Gastronomie. Aber man führe derzeit mit zwei sehr interessanten potenziellen Pächtern intensive Gespräche. Weil die Eröffnung des Restaurants erst für das Frühjahr geplant ist, stehe man hier weniger unter Zeitdruck.

Bereits vergeben ist die Handelsfläche im BGZ1, die durch den Umzug der Rossmann-Filiale frei wird. Laut Selig gibt es einen Nachfolger aus dem Bereich Einzelhandel. Er spricht von einer „ungewöhnlichen Neuansiedlung“. Nähere Details möchte der BG-Geschäftsführer allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben.

