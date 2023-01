Geretsrieder Sternsinger ziehen endlich wieder von Tür zu Tür

Teilen

Christus segne dieses Haus: Johannes Schlag beim Anbringen des Segensspruchs an der Rathaustür. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Überraschend viele Kinder haben sich an der Sternsinger-Aktion in Geretsried beteiligt. Sie sind froh, dass sie wieder von Tür zu Tür ziehen dürfen.

Geretsried – An drei Tagen ziehen die Sternsinger im Auftrag der katholischen Stadtkirche heuer wieder durch Geretsried. Bereits am Donnerstag statteten die als Heilige Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleideten Kinder Bürgermeister Michael Müller einen Besuch vor dem Rathaus ab. Anschließend erfreuten sie die Seniorenheime St. Hedwig und Haus Elisabeth sowie das Betreute Wohnen an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried mit ihrem Gesang und einem Gedicht. Am Freitag waren sie nach dem Aussendungsgottesdienst in Maria Hilf bei den Bürgern, die sich zuvor angemeldet hatten, und am heutigen Samstag sind sie ein letztes Mal unterwegs. Die Aktion endet mit einem Dankesgottesdienst am Samstagabend in der Kirche Heilige Familie.

Geretsried: Viele Kinder beteiligen sich an Sternsinger-Aktion

„Wir haben überraschend viele Sternsinger. Es sind 30 Mädchen und Buben, so viele wie vor der Pandemie“, freut sich der ehemalige Pastoralreferent der Pfarrei Maria Hilf, Manfred Waltl. Er ist zwar schon im Ruhestand, koordiniert das Sternsingen aber immer noch. Unterstützung erhält er von Tatjana Guggenberger, Kerstin Franz, Martina Altenburger und anderen Frauen der beiden Pfarreien Maria Hilf und Heilige Familie. Es hätten sich auch erfreulich viele Jugendliche gefunden, die die jüngeren Kinder jeweils in Vierergruppen begleiteten, so Waltl. Der Erlös kommt wie immer dem Kindermissionswerk zu Gute. Es verteilt das Geld heuer überwiegend an Einrichtungen in Indonesien. Das Motto lautet „Kinder stärken, Kinder schützen“.

„Ihr setzt ein schönes Zeichen in diesen Zeiten“: Mit diesen Worten bedankte sich Bürgermeister Michael Müller (hinten 2. v. re.) bei den Sternsingern, die ihm am Donnerstag einen Besuch abstatteten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister Michael Müller bedankte sich am Donnerstagvormittag bei den rund 15 Sternsingern, die ihn besuchten, mit den Worten: „Ihr setzt ein schönes Zeichen in diesen Zeiten“. Den fleißigen Kindern und Jugendlichen schenkte er Geretsried-Bonbons, Manfred Waltl überreichte er ein Kuvert mit ein paar Scheinen. Auf der Rathaustür brachte Johannes Schlag, einer der jugendlichen Betreuer, den Segensaufkleber mit den Buchstaben CMB für „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an. Manche Haushalte wollten den Aufkleber, andere das Kreidezeichen, erklärte Waltl.

Die Geretsrieder freuen sich, wenn die Sternsinger klingeln

Bevor es weiterging zu den Senioren, nahmen sich die Kinder noch kurz Zeit, mit unserer Zeitung zu reden. Sandra (12) erzählte, sie sei schon sehr lange Sternsingerin in der Heiligen Familie. „Das Schönste für mich ist, dass die Leute sich so freuen, wenn wir bei ihnen klingeln“, sagte sie. Ihre Freundin Julia (13) mag am liebsten das Singen und ja, auch die Süßigkeiten, die jeweils abends unter allen gerecht aufgeteilt würden. Einer der jüngsten Teilnehmer, der siebenjährige Paul erzählte von dem Film über Indonesien von Reporter Willi Weitzel, den alle Kinder zuvor angeschaut haben. „Ich finde es toll, dass wir den armen Kindern helfen können“, sagt der Junge. Die neunjährige Anna, als Melchior verkleidet, ergänzte, dass es Spaß mache, zusammen durch die Straßen zu laufen und mittags bei einer der Mütter etwas zu essen zu bekommen und sich kurz aufwärmen zu können.

Wer sich nicht rechtzeitig für den Besuch der Sternsinger angemeldet hat, kann in den beiden Kirchen, wie bereits in den Corona-Jahren, ein Segenstütchen mit geweihter Kreide abholen und den Segensspruch selber auf seine Haustür schreiben – entweder bei den Gottesdiensten oder in den Pfarrbüros.

Tanja Lühr

Lesen Sie auch: Wie sich die Sternsinger in Wolfratshausen vorbereitet haben

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.