Vogelhaus braucht Hilfe: Ehrenamtliche gesucht

Von: Susanne Weiß

Suchen jemanden, der sich regelmäßig um sie kümmert: erwachsene Wellensittiche – stellvertretend für die rund 100 Tiere im Vogelhaus. © Ingrid Brauner

Der Kleintierzüchterverein will die Pflege der Tiere im Vogelhaus langfristig gesichert wissen. Er sucht dringend zuverlässige Ehrenamtliche.

Geretsried – Der Kleintierzüchterverein sucht dringend Ehrenamtliche, die zuverlässig im Vogelhaus mitanpacken. Im aktuellen Geltinger Tierheim-Magazin hat „Vogelmama“ Ingrid Brauner einen akuten Hilferuf veröffentlicht. „Vogelhaus Geretsried in Not“ schreibt sie darin. Die Zukunft des beliebten Anlaufpunkts für Spaziergänger und Familien im Stadtwald ist ungewiss.

„Vogelmama“ will weitermachen, „solange ich kann“

Im Rathaus in Geretsried laufen die Planungen für die Erweiterung der Adalbert-Stifter-Mittelschule. Um einen effizienten Baukörper schaffen zu können, ist es nötig, das Vogelhaus dauerhaft zu verlegen. Das hatte der beauftragte Architekt bereits vor längerer Zeit angekündigt. Die Stadt würde den Kleintierzüchterverein unterstützen, einen alternativen Standort zu finden und auch die Kosten übernehmen, berichtet Brauner dankbar. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich langfristig jemand um die Vögel kümmern kann. „Wenn die Stadt so viel Geld investiert, sollte sichergestellt sein, dass es einen oder besser mehrere Nachfolger und Helfer gibt“, betont Brauner.

Die Geretsriederin kümmert sich seit 30 Jahren ums Vogelhaus. „Ich mache weiter, solange ich kann“, versichert die 68-Jährige. Unterstützung könnte sie dennoch gut gebrachen. Und vielleicht würde sich jemand dabei so einarbeiten, dass er das Ganze eventuell einmal übernehmen könnte. Um die 100 Vögel leben in den Volieren. Von Nymphensittichen über Kanarienvögel bis zu Zwergpapageien. Brauner sieht jeden Tag nach ihnen, wechselt das Wasser und füllt das Futter auf. „Hin und wieder muss ich einen toten Vogel auflesen“, erzählt Brauner. Auch das gehört dazu. An den Wochenenden braucht es mehr Zeit. „Reinemachen, Sand auswechseln, frische Äste verteilen“, zählt die 68-Jährige auf.

Mitglieder „mit dem Verein alt geworden“

Aktuell hilft ihr ein Jugendlicher. Er packe immer am Wochenende mit an und sei sehr fleißig, sagt Brauner. Sie fürchtet allerdings, dass er keine Zeit mehr hat, wenn er mit der Schule fertig ist. Eine Zeit lang habe ihr auch eine Frau geholfen. Aber „das hat zwischenmenschlich nicht gepasst“. Und andere Ehrenamtliche seien inzwischen durch ihre Familien gebunden. Der Verein selbst ist inzwischen auf fünf Mitglieder geschrumpft, die „mit dem Verein alt geworden“ seien.

Über Spenden kann der Verein Futter und Tierarztrechnungen finanzieren. Im Vogelhaus finden Tiere Unterschlupf, deren Besitzer verstorben sind oder sich nicht mehr um sie kümmern können. Es gebe auch „Scheidungskinder“ und leider Vögel, die unüberlegt gekauft worden seien. Brauner bietet zudem eine Urlaubsbetreuung an. Früher hat sie auch Waldvögel aufgepäppelt und ausgewildert. Aber „das schaffe ich nicht mehr“.

Brauners Wunsch wäre, dass das Vogelhaus in der Nähe des aktuellen Standorts bleiben kann. Sollte sich kein geeigneter Platz finden, beziehungsweise die Pflege der Tiere nicht gesichert werden können, hofft sie, dass umliegende Tierheime die Vögel in Obhut nehmen. Sie liegen ihr sehr am Herzen. „Ich wollte eigentlich immer Viecher, die ich streicheln kann“, erinnert sich die Geretsriederin lachend. Über ihre Mutter kam sie damals zum Vogelhaus. „Mich fasziniert alles an den Vögeln“, schwärmt die 68-Jährige. Zum Beispiel die Farben des Gefieders. Brauner: „Es gibt keinen Maler, der das so schön hinbringen würde.“

Das Vogelhaus am Schulzentrum in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Geschichte des Vogelhauses Das Vogelhaus (Foto: sh) steht nicht seit Anbeginn am Schulzentrum. Seinen Vorgänger errichtete der Kleintierzüchterverein 1954 unter Leitung des Gründervaters Albert Korndörfer an der St.-Hubertus-Straße. Als die kleine Voliere nach 35 Jahren sanierungsbedürftig war, entstand der Neubau an der Adalbert-Stifter-Straße, auch weil die Vögel den Nachbarn zu laut gewesen waren. Das Vogelhaus bietet inzwischen seit 30 Jahren Piepmatzen aller Art Obhut. Zweck des Kleintierzüchtervereins war ursprünglich auch die Zucht von Hasen und deren Ausstellung. Beides gibt es in Geretsried schon lange nicht mehr. Auch Vogelzucht betreibt Ingrid Brauner, die einst über ihre Mutter, die Vereinsgründerin Gisela Meierl, zu den Kleintierzüchtern kam, nicht. „Bei mir darf jeder mit dem Partner zusammenkommen, der ihm gefällt.“

