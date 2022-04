Geretsried: Vor 70 Jahren wurde die erste Bank eröffnet

Von: Doris Schmid

Hier geht’s rein: Am 21. April 1952 eröffnete die Sparkasse in einer umgebauten Garage ihre erste Filiale in Geretsried. © Stadtarchiv/Fechner

Vor 70 Jahren wurde die erste Bank in Geretsried eröffnet, und zwar in einer Garage. Dort arbeitete Theodor Kunzmann. Der 94-Jährige weiß noch einiges.

Geretsried/Wolfratshausen – Im April 1946 kamen die ersten Heimatvertriebenen und Flüchtlinge nach Geretsried. Sie fanden Zuflucht in Baracken und bauten sich eine neue Lebensgrundlage auf. Auch Infrastruktur und Arbeitsplätze wurden geschaffen. Doch bis es ein Geldinstitut gab, sollten noch ein paar Jahre vergehen. Am 21. April 1952 – genau vor vor 70 Jahren – öffnete die Kreissparkasse in einer umgebauten Garage eine Zahlstelle. Deren Leiter war Theodor Kunzmann. Der 94-jährige Waldramer kann sich gut an seine Zeit in Geretsried erinnern.

Ausbildung zum Bankkaufmann mit 15 Jahren

Der gebürtige Oberfranke begann am 1. April 1943 im zarten Alter von 15 Jahren seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Forchheim-Gräfenberg. Weil er sich nach seiner Lehrzeit weiterbilden wollte, entschied er sich 1950 für einen Umzug nach Oberbayern. Die damalige Kreissparkasse Wolfratshausen hatte ihm ein interessantes Stellenangebot gemacht. Zwei Jahre später beschloss die Bank, in der benachbarten Gemeinde eine Zahlstelle zu eröffnen. „Ich war der erste Mann in Geretsried“, blickt Kunzmann schmunzelnd zurück.

Die Filiale befand sich in einer Doppelgarage an der Kolbenheyerstraße (heute Graslitzer Straße). Schmuckstück der Filiale mit Kassen- und Schalterraum war ein Tresor aus Eisen, so groß wie ein Wohnzimmerschrank mit zwei Türen. Das sei schon etwas Besonderes gewesen, berichtet Kunzmann. Dort wurden Buchungsunterlagen und natürlich das Bargeld aufbewahrt.

Geld für die Miete eingezahlt

„Kreissparkasse Zahlstelle Geretsried“ prangte in großen Lettern auf der weiß getünchten Hauswand. Und das traf auch auf die meisten Vorgänge zu – das Ein- und Auszahlen von Geld. „Die ersten Kunden waren Bürger, die ihre Miete haben zahlen müssen“, erinnert sich Kunzmann. „Dafür ist man einmal im Monat auf die Sparkasse gegangen und hat Geld eingezahlt.“ Für diese wiederkehrenden Mietzahlungen entwickelte Kunzmann einen Schein mit zwölf beziehungsweise 24 Abschnitten. „Einen Streifen habe ich abgetrennt und dem Kunden als Quittung mitgegeben, das Gegenstück verblieb bei der Sparkasse.“

Lohn auf Heller und Pfennig in bar ausgezahlt

Damals bekamen die in den Firmen Beschäftigten ihren Lohn noch bar in einer Lohntüte ausgehändigt. „Das wurde auf Heller und Pfennig ausgezahlt.“ Die Firmen ihrerseits bezahlten ihre Lieferanten entweder ebenfalls mit Bargeld oder oft auch mit Verrechnungsschecks. Die schickte man als Postkarte und mit Firmenstempel versehen an seinen Lieferanten. Der wiederum löste den Scheck bei einer Bank ein. Daraufhin wurde das Konto der ausstellenden Firma belastet.

Grüß Gott, was darf es sein? Theodor Kunzmann am Schalter in der alten Sparkasse in Wolfratshausen. Aus Sicherheitsgründen waren damals zusätzliche Metallstäbe angebracht. © privat

Jede Kontobewegung wurde schon damals auf einem Kontoauszug festgehalten. Allerdings musste man die Buchungen noch manuell über eine Maschine vornehmen. „Das war ein ganz schön schweres Ding“, sagt der Waldramer, der so ein Gerät als Lehrbub während des Zweiten Weltkriegs einmal in den Keller tragen musste. Funktioniert habe das Ganze wie eine Schreibmaschine. „Und es gab glücklicherweise eine Stornotaste.“

Umstieg auf bargeldlose Entlohnung

Eines Tages, wann genau, weiß Kunzmann nicht mehr, wurde die bargeldlose Entlohnung eingeführt. „Da gab es einen Run auf die Sparkasse, weil jeder ein Konto eröffnen wollte“, so der 94-Jährige. „Das war schon ein markanter Punkt.“ Doch der Lohn sei nicht lange auf den Konten geblieben. „Das war vielen anfangs zu unsicher. Die Konten wurden bis auf null abgeräumt.“

Wenige Monate später wurde aus der doch eher provisorischen Zahlstelle in einer Garage eine richtige Hauptzweigstelle mit eigener Kontoführung, und zwar im Geretsrieder Rathaus. Dort stellte man dem Geldinstitut Räumlichkeiten im Erdgeschoss zur Verfügung. „Wir haben uns schon entwickelt“, sagt Kunzmann nicht ohne Stolz.

Erster Bankkaufmann in Geretsried: Durch die Hände von Theodor Kunzmann wanderten unzählige Münzen und Scheine. 45 Jahre war der Waldramer für die Sparkasse tätig. © Doris Schmid

Jeder Kunde mit einem Konto hatte ein Kontodatenblatt, auf dem alle Geschäftsvorgänge eingetragen wurden. Dieser Kontoauszug kam dann zur Aufbewahrung in einen Karteischrank – sortiert nach den Kontonummern. „Daraus ging natürlich auch hervor, wer sein Konto überzogen hatte“, sagt Kunzmann. „Und einen Überziehungszins hat’s auch gegeben.“ Abgerechnet wurde halbjährlich. Doch die Zinsrechnung sei damals ein mühsames Geschäft gewesen. Vor allem am letzten Tag eines Jahres wurden einige Überstunden angehäuft. „Da musste jedes Konto abgewickelt werden.“

Moped mit Ratenkredit finanziert

Auch Kredite gab die Sparkasse aus – allerdings nur an „Besitzende“. Sprich: Geld leihen konnte nur derjenige, der auch einen entsprechenden Gegenwert vorweisen konnte. Das waren in der Anfangszeit hauptsächlich Geschäftsinhaber. Später seien Ratenkredite eingeführt worden. „Damit haben wir Mopeds, Motorräder und Autos am laufenden Band finanziert.“

Ein weiteres einschneidendes Erlebnis war für den Bankkaufmann die Umstellung auf die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Ungewohnt sei das gewesen, aber eine sehr große Erleichterung. Auch den dritten Umzug der Geschäftsstelle 1962 erlebte der Waldramer mit – aus dem Rathaus in ein eigenes Gebäude an der Ecke Karl-Lederer-Platz/Egerlandstraße. Dort entsteht derzeit wie berichtet ein Neubau. „Die Sparkasse hat sich laufend entwickelt“, blickt Kunzmann zurück. Enttäuscht habe ihn nie ein Kunde, betont der 94-Jährige. „Ich habe zu allen Vertrauen gehabt.“

Schrittmacher einer enormen Wirtschaftsentwicklung In den Betrieben der Gemeinde Geretsried wurden im Jahr 1951 Waren im Wert zwischen 20 und 25 Millionen Mark erzeugt. Das entspricht einer Verzehnfachung der Jahresleistung von 1948. Schrittmacher dieser „meteorhaften Entwicklung“, so unsere Zeitung in ihrer Ausgabe vom 21. April 1952, sei nicht zuletzt auch die damalige Kreissparkasse gewesen. „Durch die kräftige Entwicklung ihres Aktivgeschäfts nach der Währungsreform hat sie nicht nur zur wirtschaftlichen Erholung und Entwicklung von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft innerhalb unseres Landkreises beigetragen“, heißt es im Isar-Loisachboten. In unzähligen Fällen habe die Bank auch Personalkredite eingeräumt, die zur Steigerung von Produktion und Beschäftigung führten. Der Anteil von Industrie, Handel und Gewerbe der Flüchtlingsgemeinde am Gesamtumschlag des Wolfratshauser Geldinstituts wuchs stetig. Auf der Habenseite (ohne Wechselgeschäft und Sparkonten) wurde ein monatlicher Umsatz von mindestens 1,2 Millionen Mark verbucht. „So wird der Entschluss der Kassenleitung verständlich, einem so wesentlichen Kundenkreis durch die Errichtung einer eigenen Zweigstelle entgegenzukommen, um ihm die Abwicklung aller Kassengeschäfte möglichst zu erleichtern.“

Im Jahr 1988 ging Kunzmann aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Seither genießt die Sparkasse sein Vertrauen als Kunde. Der Senior hat mittlerweile ein Online-Konto. Die Verwaltung übernimmt der Sohn des ehemals ersten (Bankkauf-) Mannes in Geretsried, Peter Kunzmann.

