Geretsried: Vor 75 Jahren begann das Schulleben: Unterricht an Biertischen

Von: Sabine Schörner, Doris Schmid

Teilen

Klassentreffen nach 75 Jahren: Das Foto zeigt (stehend v. li.) Werner Sebb, Stefan Tengler, Elfriede Dietrich (geborene Wutschka), Eduard Jeisel, Regina Lederer (Ehefrau von Karl-Heinz Lederer), Dr. Helmut Vogel und (sitzend, v. li.) Erika Wiedemann (geborene Stepina), Franz Konheiser, Karl-Heinz Lederer und Hannelore Schunk (geborene Lederer). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vor 75 Jahren begann das Schulleben in Geretsried. Dieses Jubiläum nahm Werner Sebb zum Anlass, ein Klassentreffen zu organisieren.

Geretsried – Im Januar vor 75 Jahren konnten die ersten Schüler in Geretsried zur Schule gehen: Dank der Initiative von Lehrerin Maria Heinze und einigen Eltern durfte die Flüchtlingsklasse, die in Wolfratshausen untergebracht war, nach Geretsried übersiedeln. Dieses Jubiläum nahm Werner Sebb zum Anlass, ein Klassentreffen zu organisieren. Neun ehemalige Schülerinnen und Schüler folgten seiner Einladung in den Gasthof Geiger.

Höchste Klassenstärke waren 78 Kinder

Rückblick: Am 7. April 1946 traf der erste Transport mit 554 Heimatvertriebenen aus Graslitz im Sudetenland in Geretsried ein – darunter auch der Bub Werner Sebb und seine Familie. Hunderte weitere Vertriebene und Flüchtlinge sollten folgen. Zuflucht fanden die Menschen im Lager Buchberg auf der Böhmwiese. Geretsried war damals ein Weiler, der zu Gelting gehörte, und die Dorfschule klein. Deshalb wurden im Herbst die jüngeren Kinder in einer extra Flüchtlingsklasse an der Wolfratshauser Volksschule eingeschult. „Ältere Jahrgänge waren zum Teil in unterschiedlichen Klassen in Wolfratshausen“, ergänzt Sebb. Durch den ständigen Zuzug stieg die Klassenstärke in den Folgejahren. „Im Laufe der Jahre durchliefen die Klasse mehr als 134 Schülerinnen und Schüler“, berichtet der Geretsrieder. Höchste Klassenstärke waren 78 Kinder.

Beschwerlicher Weg mit der Bahn

Der Weg zur Schule in Wolfratshausen war beschwerlich für die Kinder. Meist fuhren die Mädchen und Buben mit der Werksbahn, die damals auf dem Industriegleis verkehrte, in die Nachbarstadt. Weil der Fahr-plan nicht immer mit dem Stundenplan übereinstimmte, mussten die Kinder den Heimweg nicht selten zu Fuß antreten – entweder auf dem Schienenstrang oder auf der seinerzeit wenig befahrenen B11. Die Eltern waren in täglicher Sorge, ob ihre Schützlinge heil zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Lesen Sie auch: Eine unglaubliche Reise von New York nach Geretsried

Lehrerin Maria Heinze und einige Eltern – im besonderen Leo Kandler – unterstützten die Idee, eine eigene Schule in Geretsried einzurichten. Die Montan-Verwaltung – sie war beauftragt mit der Abwicklung der beiden Rüstungswerke DAG und DSC – stellte 1947 zwei Räume im ehemaligen Gästehaus der DSC zur Verfügung.

Nach Kriegsende beschlagnahmen Amerikaner das Gebäude

Im Gästehaus mit seinen schätzungsweise 50 Betten logierten während des Zweiten Weltkriegs die Besucher der beiden Rüstungswerke. Es war mit einem eigenen Zaun umgeben und mit Tarnfarbe angestrichen. Zu den Gästen zählten vor allem Ingenieure und Vertreter aus der Industrie. Aber auch Funktionäre der NSDAP und Offiziere der Wehrmacht dürften darunter gewesen sein. Nach Kriegsende beschlagnahmten die Amerikaner das Gebäude und pflegten dort überlebende KZ-Häftlinge aus dem Dachauer Todesmarsch. Später wurden im Gästehaus Flüchtlingsfamilien einquartiert.

Die Klasse von Maria Heinze war die erste, die im Januar 1948 in das Gästehaus einzog. © Archiv

Damit dort Kinder unterrichtet werden konnten, plante Architekt Fritz Noppes die beiden Räume um. Von Oktober bis Dezember wurde gebaut, und zum 1. Januar 1948 genehmigte die Regierung von Oberbayern die Errichtung einer zweiklassigen Zweigschule der Volksschule Gelting. Lehrerin Maria Heinze zog mit ihren Schülern am 26. Januar 1948 als erstes um, später folgte die Klasse von Herbert Zimprich.

Mit Kachelofen und Terrassenzugang

Eine Klasse wurde im früheren Speisesaal untergebracht. Die andere zog in den holzgetäfelten Raum, in dem die ranghöheren Gäste bewirtet wurden. Beide Zimmer hatten einen Kachelofen und einen direkten Zugang zur Terrasse. „Der Unterricht fand einige Zeit an Biertischen und Gasthausbänken statt“, erinnert sich Sebb. „Weil die Heizung oft nicht funktionierte und weil Frau Heinze für einige Zeit auch für die Zubereitung der Schulspeisung zuständig war, sammelten wir Holz im nahe gelegenen Wald.“

Die finanzielle Not ist groß

Die finanzielle Lage der Schule war schwierig: Die Montan-Verwaltung verlangte für beide Klassenzimmer eine monatliche Miete von 149,50 Mark. Selbst geringfügige Anschaffungen lehnte sie ab. Im Dezember 1949 gewährte die Regierung von Oberbayern für den „kleinen Schulbedarf“ 400 Mark, die Gemeinde Gelting steuerte den gleichen Beitrag bei. Doch die Zweigschule geriet in eine immer größere Notlage. Aus der größten Not half ein Beschluss des damaligen Wolfratshauser Kreistags: Er bewilligte 3000 Mark für den Sachbedarf. Von all dem merkten die Kinder wenig. Sebb: „Wir waren stolz, unsere eigene Schule zu haben.“

Caritas kauft Gebäude 1961

1950, im Jahr der Gemeindegründung, erhielt Geretsried eine eigene Schule, die Zweigschule wurde aufgelöst. Bis der Umbau des ehemaligen Wäscherei-Bunkers an der Adalbert-Stifter-Straße (heute Mittelteil von Stadtbücherei und Saftladen) abgeschlossen wurde, bekamen sechs Klassen weiter Schichtunterricht im Gästehaus. Erst im November konnte ein Teil der Schüler in die neue katholische Volksschule umziehen. Mehr als zehn Jahre fand im Gästehaus immer wieder Unterricht statt – aus Platzgründen mussten ständig Klassen ausgelagert werden. 1961 kaufte die Caritas das Gebäude. Aus dem Gästehaus wurden ein Kindergarten und ein Altenheim. Der heutige Haupteingang von St. Hedwig war damals auch der Schuleingang.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Am 75-jährigen Klassentreffen nahmen insgesamt neun ehemalige Schüler teil. Gemeinsam frischten sie ihre Erinnerungen auf. Den weitesten Weg nahm Eduard Jeisel auf sich. Der Senior reiste aus Kaufbeuren an. „Er hat sich ganz besonders gefreut, seine alten Schulkameraden mal wieder zu sehen“, sagt Sebb im Nachgang. Spanien, Neuseeland, Australien: Das Leben hat die Schüler von damals in alle Winde verstreut.

sas/nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.