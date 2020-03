Waldsommer findet eine Woche später als statt

Der Waldsommer findet heuer eine Woche später statt - und das im Jubiläumsjahr der Stadt Geretsried. Die Verschiebung kommt überraschend.

Geretsried – Das kommt überraschend: Der Geretsrieder Waldsommer findet eine Woche später statt als üblich. Die Verschiebung bringt einige Probleme mit sich. Die Stadt versucht, das Beste daraus zu machen.

Ein schönes Bierzelt, guter Service, tolle Fahrgeschäfte: Die Geretsrieder sind zufrieden mit ihrem Festwirt, der seit 2017 den Geretsrieder Waldsommer ausrichtet. Auch heuer kommt die Rosenheimer Wirtsfamilie Fahrenschon in die größte Stadt im Landkreis. Allerdings eine Woche später als angenommen. „Wirt und Stadt setzen sich jedes Jahr frühzeitig zusammen, um alles Notwendige für die Organisation des Waldsommers zu besprechen“, sagt Thomas Loibl, Pressereferent der Stadt Geretsried, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Tatsächlich sind beide für 2020 von unterschiedlichen Zeiten ausgegangen.“

Laut Jahreskalender der Stadt sollte der Waldsommer vom 24. Juli bis 2. August stattfinden. Wirt Fahrenschon kündigt auf seiner Webseite das Fest in Geretsried aber für den 31. Juli bis 9. August an. Ein Missverständnis? „Ich brauche einen festen Termin“, erklärt Wirt Christian Fahrenschon im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und ich bin vom letzten Freitag im Juli als Starttermin für den Waldsommer ausgegangen.“ Loibl bestätigt den von Fahrenschon genannten Termin. Jetzt werden „die Planungen dahingehend optimiert“, umschreibt es der Pressereferent. „Natürlich wird dazu auch mit allen Beteiligten gesprochen.“

Wie berichtet feiert Geretsried heuer 70 Jahre Gemeindegründung und 50 Jahre Stadterhebung. Zum runden Geburtstag 2010 gab es einen großen historischen Festzug. Anzunehmen, dass die Stadt heuer Ähnliches vor hat. Die Frage, wann es einen Umzug geben wird, kann Loibl noch nicht beantworten. „Dazu werden derzeit Gespräche mit den Beteiligten geführt.“

Aus Anlass des Stadtjubiläums wurden heuer auch befreundete Gruppen aus Pusztavám (Ungarn), Nickelsdorf (Österreich) und Eidsvoll (Norwegen) eingeladen – für den ursprünglichen Termin des Waldsommers. Damit trotzdem mit den Gästen gefeiert werden kann, soll das Festzelt nun früher aufgestellt werden. Dazu habe man mit dem Wirt besprochen, dass die Infrastruktur bereits eine Woche vorher zur Verfügung steht, so Loibl.

Stadtjubiläum soll vor dem Waldsommer gefeiert werden

„Ab dem 24. Juli wird es ein dreitägiges Festzelt-Programm geben, an dem wir zusammen mit unseren Freunden aus Pusztavám, Nickelsdorf und Eidsvoll das Stadtjubiläum feiern“, verspricht Loibl. „Erste Details“ werde das Kulturamt in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) bekannt geben. Laut Festwirt Fahrenschon ist auch ein Rahmenprogramm geplant. „Es gibt ganz viele Ideen, was man alles machen könnte“, berichtet er.

Nach dem dreitägigen Fest werden die Schausteller ihre Schieß- und Spielbuden sowie ihre Fahrgeschäfte aufbauen, damit alles zum Beginn des Waldsommers am 31. Juli fertig ist. Fahrenschon verrät, dass er unter anderem eine Achterbahn mit nach Geretsried bringen will. Das Programm des Waldsommers wird Loibl zufolge etwa vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung veröffentlicht.

Einige Teilnehmer bringt die Verschiebung des Waldsommers in Bedrängnis. „Wir haben mit dem ursprünglichen Termin gerechnet“, sagt Roland Hammerschmied. Das sei für ihn gar keine Frage gewesen. Seine Kapelle, die Gartenberger Bunkerblasmusik, spielte in den vergangenen Jahren zum Festausklang am letzten Abend im Bierzelt. „Aber am 9. August können wir nicht“, bedauert Hammerschmied. „Da sind viele von uns verreist.“

