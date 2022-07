Es geht wieder los: Waldsommer startet heute mit Festzug

Von: Susanne Weiß

Mit vereinten Kräften werden auf dem Volksfestplatz an der Jahnstraße die Fahrgeschäfte aufgebaut. Am Freitag ist Eröffnung des Waldsommers mit Festzug und Bieranstich. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Waldsommer sorgt von 29. Juli bis 7. August für Volksfeststimmung an der Jahnstraße. Zum Start verrät der Festwirt, was die Besucher erwartet.

Geretsried – Der Aufbau am Festplatz an der Jahnstraße läuft. „Wir arbeiten bis zur letzten Minute, dass alles schön hergerichtet ist für die Geretsrieder“, kündigt Festwirt Christian Fahrenschon an. Heuer habe der Aufbau verhältnismäßig spät begonnen, weil die Fahrgeschäfte noch andernorts im Einsatz waren. Außerdem fehle Montagepersonal. „Eigentlich bauen wir unser Zelt mit 20 Leuten auf, jetzt haben wir nur acht“, berichtet der Rosenheimer. Dennoch steht einem „ganz normalen Waldsommer“ nichts im Wege.

Mit einem Festzug startet der Waldsommer in Geretsried

Los geht es mit einem Festzug am Freitag, 29. Juli. Aufstellung mit Platzkonzerten und Tegernseer Freibier ist um 18 Uhr am Karl-Lederer-Platz, erläutert Anita Zwicknagl, die den Fachbereich Kultur und Archiv im Rathaus leitet. 770 Erwachsene und 190 Kinder sind angemeldet. Der Abmarsch erfolgt um 18.30 Uhr. Aufgrund der Baustelle im Zentrum führt der Festzug über den Martin-Luther-Weg und die Egerlandstraße zur Jahnstraße. „Neben dem Bürgermeister samt Stadträten werden auch das Festwirtsehepaar Claudia und Christian Fahrenschon sowie Peter Finsterwalder vom Herzoglich Bayerischen Brauhaus Tegernsee teilnehmen“, sagt Zwicknagl. Wie immer seien auch Vereine dabei, etwa die Landsmannschaften mit ihren Trachten, der TuS, die Sportschützen, das THW und die DLRG. Erstmals mitmarschieren würden der Familientreff Wuselvilla sowie der Verein „Nagel und Faden“. Hingucker wird der museumseigene Alpenlandtraktor (wir berichteten). Außerdem fahre der Rumpf des Segelflugzeugs der Segelfluggruppe Isartal, das auf „Stadt Geretsried“ getauft ist, mit. „Den Bieranstich übernimmt wieder der Erste Bürgermeister Michael Müller.“

Gartenberger Bunkerblasmusik tritt dreimal auf dem Waldsommer auf

Wenn der Sommerfestumzug im Bierzelt ankommt, wird schon die Gartenberger Bunkerblasmusik aus Geretsried warten. Sie gestaltet erstmals den Eröffnungsabend – und zwei weitere. „Wir haben uns sehr gefreut und gerne zugesagt“, berichtet Klarinettist Ludwig Schmid. Vor über 20 Jahren sei die damals noch recht neue Kapelle nur mit zwei Stücken beim Festzug dabei gewesen. „Irgendwann hat es sich ergeben, dass wir vor der Bühne gespielt haben, bevor die richtige Band kam“, erinnert sich Schmid. Und schließlich habe die Bunkerblasmusik den Abschlussabend bekommen, „den keiner so recht machen wollte“, sagt der Geretsrieder mit einem Schmunzeln. Da sie nun gleich dreimal auftreten dürfen, „haben wir natürlich den Ehrgeiz und Anspruch, nicht dreimal dasselbe zu spielen“. So habe man 150 Stücke aus dem Repertoire ausgepackt und sortiert. „Nur etwa ein Dutzend spielen wir mehrfach, weil die Stücke einfach gut ankommen.“ Ansonsten erwartet die Zuhörer am Freitag ein Programm, „das wir selbst als Heimatabend überschrieben haben“. Am Dienstag werde es ein „fetziger, moderner Stimmungsabend“ und am Abschlussabend „lassen wir den Waldsommer auch für uns griabig ausklingen“.

Statt Seniorennachmittag lädt Stadt Geretsried Senioren die ganze Woche auf den Waldsommer ein

Neben Festzug und Musik gehört auch der Seniorennachmittag zum traditionellen Waldsommer. Es ist der einzige Programmpunkt, der heuer fehlt. Geretsrieder ab 65 Jahren können aber am Montag, 1. August, zwischen 12 bis 16 Uhr ihren Ausweis im Festzelt vorzeigen und Wertmarken erhalten. Diese können bis Donnerstag, 4. August, zu den normalen Öffnungszeiten des Festzeltes eingelöst werden. „Eigentlich soll der Seniorennachmittag auch Treffpunkt sein, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei“, erklärt Fahrenschon. Angesichts der angesprochenen Altersgruppe sei eine Entzerrung nicht verkehrt.

Eine Rolle spielte bei der Entscheidung aber auch, dass nicht nur Montagepersonal fehlt. Fahrenschon sucht auch weiter nach Unterstützung in Küche und Service. Die Festwoche Ende August in Penzberg musste der Wirt deswegen absagen. „Zu dem Termin werden in Bayern 1500 Servicekräfte gesucht, da waren meine Chancen gering“, sagt Fahrenschon. Für Geretsried sieht er sich hingegen gut aufgestellt. Aber: „Es darf niemand ausfallen.“

Festwirt voller Vorfreude auf die Festwoche in Geretsried

An den Tischreservierungen merke er, „wie ausgehungert die Leute sind“, sagt Fahrenschon. Auf welchen Programmpunkt (siehe Kasten) er sich am meisten freut? „Das hängt immer vom Wetter ab“, so der Rosenheimer. Allgemein finde er aber immer die Sonntage schön, wenn die ganze Familie aufs Volksfest geht. „Da kommt der Opa mit dem Enkel, die Erwachsenen essen Brotzeit, die Kinder bekommen Zuckerwatte“, schwärmt er. Solche generationenübergreifenden Treffen seien nirgends besser möglich, als auf dem Volksfest. „Da ist für jeden was dabei.“ An der Jahnstraße werden neben Bierzelt und Biergarten Schießbuden aufgestellt. Schokofrüchte und Softeis wird es geben. Dazu „ein schönes, großes, altes Kettenkarussell für die ganze Familie“, berichtet der Festwirt. Auch ein gepflegtes Kinderkarussell werde es geben. Spektakuläre Überschläge verspricht das Fahrgeschäft „Phoenix“. Bei vielen Besuchern beliebt ist der Autoscooter. Fahrenschon: „Ein toller Treffpunkt für die Jugend.“

Info

Wer sich noch kurzfristig als Arbeitskraft für den Waldsommer bewerben will, meldet sich unter Telefonnummer 0 80 31/ 4 09 21 02 beziehungsweise per E-Mail an info@fahrenschon-festzelte.de. Tischreservierungen sind möglich im Internet auf www.fahrenschon-festzelte.de/reservieren

Das Programm • Freitag, 29. Juli, Festbetrieb ab 17 Uhr: 18 Uhr Eröffnung mit Standkonzert und Freibierausschank am Rathaus, festlicher Volksfesteinzug und O‘zapfn durch Bürgermeister Michael Müller; ab 19 Uhr Festzeltstimmung mit der Gartenberger Bunkerblasmusik.

• Samstag, 30. Juli, ab 12 Uhr: Mittagstisch mit frisch gegrilltem Steckerlfisch; 13 bis 17 Uhr Kindertag mit Kasperltheater; ab 17 Uhr Unterhaltung mit den Enziani; ab 21 Uhr Wiesnstimmung mit der Newcomer-Band Merged.

• Sonntag, 31. Juli, ab 11 Uhr: Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Musikantenstammtisch und Bauernente frisch vom Grill; ab 17 Uhr Musikkappelle Ascholding.

• Montag, 1. August, ab 14 Uhr: Unterhaltung vom Bayern-Hans; ab 17 Uhr Königsdorfer Musi und Schmankerl wie Steckerlfisch und Spanferkel.

• Dienstag, 2. August, ab 14 Uhr: Festbetrieb; ab 19 Uhr Volksfestabend mit der Gartenberger Bunkerblasmusik.

• Mittwoch, 3. August, ab 14 Uhr: Familientag mit ermäßigten Preisen bis 18 Uhr; ab 19 Uhr Musikkapelle Hartpenning.

• Donnerstag, 4. August, ab 14 Uhr: Festbetrieb mit tollen Attraktionen; ab 17 Uhr südliche Lebensfreude beim italienischen Abend mit der Pino Barone Band.

• Freitag, 5. August, ab 14 Uhr: Festbetrieb; ab 17 Uhr Tag der Betriebe und Vereine mit der Harthauser Musi.

• Samstag, 6. August, ab 12 Uhr: Mittagstisch mit frisch gegrilltem Steckerlfisch; 13 bis 17 Uhr Familientag mit Kasperltheater; ab 19 Uhr Wiesnstimmung mit der Harthauser Musi.

• Sonntag, 7. August, ab 11 Uhr: Bauernente frisch vom Grill; ab 12 Uhr boarische Tradition mit de‘4 Hinterberger & Gigi Pfundmair, Goaßlschnalzer und Plattler vom Samerberg; ab 17 Uhr Wiesn-Endspurt mit der Gartenberger Bunkerblasmusik.

sw

