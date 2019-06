Warum eine junge Gymnasiastin vom Ball zum Bogen wechselte

Einst spielte Anouk Eggert leidenschaftlich Handball. Nun glänzt die Geretsrieder Gymnasiastin als Cellistin.

Geretsried/Wolfratshausen – Anouk Eggert wusste Bescheid. Nur wusste sie nicht, wie alles ablaufen würde. Die junge Cellistin aus Wolfratshausen wurde beim Frühjahrskonzert des Geretsrieder Gymnasiums für ihre hervorragenden Leistungen im Bereich der Musik ausgezeichnet. Unerwartet mitten im Konzert, auf der Bühne vor versammeltem Publikum, überreichte Musiklehrer Benedikt Jilek seiner Schülerin feierlich eine Urkunde und Blumen (wir berichteten).

Eine so vorbildliche Schülerin war Anouk Eggert nicht immer, wie sie gesteht. Erst die Musik weckte den Ehrgeiz, das Abitur zu schaffen. „Ich will Musik studieren“, sagt sie. Eggert hat erst im Alter von zehn Jahren mit dem Musizieren begonnen. Für eine große Karriere eigentlich zu spät, sagt ihr Lehrer Jilek. Doch die 18-Jährige mit dem ungewöhnlichen französischen Vornamen belehrte ihn eines Besseren. Sie biss sich durch die Noten, lernte Cello, Klavier und Ukulele, und sie singt.

Die gebürtige Berlinerin zog 2005 mit ihrer Familie nach Wolfratshausen direkt in eine Altstadtwohnung mit Blick auf den Bergwald. Ihr Zimmer über den Dächern von Wolfratshausen ist gemütlich. In einer Ecke steht ein Klavier, daneben das Cello. „Wussten Sie, dass die dunkle Klangfarbe dieses Instruments der menschlichen Stimme am nächsten kommt?“, fragt sie die Reporterin. Eggerts Vater arbeitet bei Sony Music in München. Er brachte ihr eine CD mit nach Hause. „Ausgerechnet die Cello-Sonate von Dmitri Schostakowitsch“, sagt sie schmunzelnd – für den Einstieg nicht unbedingt die einfachste Kost. Dennoch war das der Beginn einer großen Leidenschaft. Vom Ball zum Bogen, denn für die Musik gab die 18-Jährige vor zwei Jahren ihren aktiven Handballsport auf. „Cellospielen ist doch weit weniger verletzungsriskant“, findet sie. Eggert spielte von 2009 bis 2017 bei der HSG Isar-Loisach. Parallel dazu besuchte sie seit 2010 die Musikschule Wolfratshausen und lernt bis heute bei Catarina Wendtlandt. Den Ton formen durch Vibrato, Bogendruck und Geschwindigkeit, das begeistert die Musikliebhaberin an dem Saiteninstrument mit Fuß.

In der neunten Klasse am Geretsrieder Gymnasium stieg Eggert ins schulinterne Jugendsymphonieorchester ein – und dann kam schnell eins zum anderen: Großer Chor, Kammerchor, Kammermusik und sogar eigene Kammermusik-Arrangements schreibt Anouk Eggert. Bei den Frühlings-, Sommer- und Weihnachtskonzerten des Geretsrieder Gymnasiums ist sie fast durchgehend auf der Bühne präsent. „Das Schönste bei der Musik, ist das Miteinander und nicht das Gegeneinander wie im Sport“, findet sie. Das Abitur hat Anouk Eggert inzwischen geschafft. Nach dem erfolgreichen Abschluss will sie Musikpädagogik studieren. „Mein Leben ist die Musik und so soll es auch weitergehen“, sagt sie.

