Warum Felix Leipold bei „Batsch!FM“ aufhört

„Batsch!FM“, das Internet-Stadtradio in Geretsried, war das große Projekt von Felix Leipold (19). Vergangenes Wochenende stand er das vorerst letzte Mal am Mikrofon. Darüber sprach er mit unserem Mitarbeiter Dominik Stallein.

-Herr Leipold, vor Kurzem haben Sie Ihre letzte Sendung moderiert. Wieso scheiden Sie aus?

Ich werde im September ein Volontariat bei einem Radiosender in Garmisch antreten. Ich habe dann vermutlich nicht mehr die Zeit, in meiner Freizeit parallel dazu noch Sendungen für „Batsch!FM“ zu moderieren. Trotzdem bin ich nicht traurig über die Entscheidung: Ich kann jetzt aus meinem bisherigen Hobby meinen Beruf machen. Das ist ein Ziel, das ich schon länger hatte, und ich bin umso glücklicher, dass es jetzt klappt. Durch die Sendungen, die ich in Geretsried moderiert habe, konnte ich viel lernen, habe Eindrücke gesammelt und werde die in meinem Beruf sicher nutzen können.

-Geht es für „Batsch!FM“ auch ohne Sie weiter?

Ich verlasse das Team von „Batsch!FM“ nicht komplett. Ganz im Gegenteil: Ich werde immer noch im Hintergrund arbeiten, mich um Papierkram kümmern und beim Musikprogramm ein Wörtchen mitreden. Bloß aus der vordersten Front trete ich einen Schritt zurück.

-Was bedeutet das für die Hörer des Stadtsenders?

Ganz einfach gesagt: Wir machen weiter wie bisher. „Batsch!FM“ hat sich toll entwickelt. Wir haben einen treuen Hörerstamm, sodass sich unser Engagement auch rentiert. Die Resonanzen, die wir erhalten, sind durchweg positiv. Das motiviert uns sehr. Auch wenn ich jetzt einen Schritt zurückmache, bin ich zuversichtlich, dass sich der Sender weiterentwickelt. Wir haben ein großes Team, das an dem Projekt mitarbeitet. Wir führen unser tägliches Senderprogramm ganz normal weiter. Für die Hörer ändert sich nicht viel durch meinen Rückzug.

-Sie haben sich nicht nur beim Radio zurückgezogen: Vor drei Jahren, damals als Jugendrat, haben Sie das Ziel formuliert Bürgermeister werden zu wollen. Wie geht es politisch weiter?

Ich musste aus Altersgründen nach einer Amtsperiode aus dem Jugendrat ausscheiden. Das ist schade, aber ich möchte mich politisch weiterhin engagieren. Wenn es sich mit der Arbeit vereinen lässt, werde ich bei der nächsten Kommunalwahl für den Geretsrieder Stadtrat kandidieren. Für welche Partei ich antreten werde, weiß ich noch nicht. Momentan orientiere ich mich.

