Warum Thomas Ranft Münchner OB werden wollte - und scheiterte

Thomas Ranft, Präsident des ESC Geretsried, wollte Oberbürgermeister-Kandidat der Münchner FDP werden. Er scheiterte - und bleibt gelassen.

Geretsried/München –Thomas Ranft ist ein Wanderer zwischen den Welten. In München wohnt und politisiert der 66-Jährige, in Geretsried setzt er sich als Präsident des ESC seit rund 13 Jahren fürs Eishockey ein. Zum Klub fand er vor etwa 25 Jahren, als sein Sohn in München nach der Auflösung des EC Hedos keinen Verein mehr fand. Seit 2014 sitzt Ranft im Münchner Stadtrat. Als Pirat war er in dieses Gremium gewählt worden. Weil jedoch „in dieser Partei nichts zu erreichen“ war, wechselte nach drei Jahren zurück zur FDP, der er zuvor bereits angehört hatte. Nun wollte sich Ranft von den Liberalen zum Kandidaten fürs Amt des Münchner Oberbürgermeisters wählen lassen, scheiterte aber ziemlich krachend im ersten Wahlgang. Wir sprachen danach mit dem ehemaligen Journalisten.









Herr Ranft, haben Sie Ihre Abstimmungsniederlage gegen Jörg Hoffmann schon verdaut?

Zuerst war ich enttäuscht, dann sauer, und schließlich schaltet sich wieder das Hirn ein. Natürlich hat mich die Niederlage geärgert. Aber das gehört zum politischen Geschäft, dass muss man akzeptieren.

Hatten Sie sich ernsthaft Chancen auf eine OB-Kandidatur ausgerechnet?

So deutlich hätte ich die Abfuhr nicht erwartet. Ich denke, ich habe ein ganz gutes Standing bei meinen vier liberalen Stadtratskollegen und auch sehr gute Kontakte in die anderen Fraktionen. Aber natürlich ist auch klar, dass ein Liberaler in Münchner eher nicht zum OB gewählt wird.

Macht SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter in Ihren Augen einen guten Job?

Ja, das finde ich schon. Er sieht den Stadtrat als Kollegialitätsgremium, was er nach der Bayerischen Gemeindeordnung auch ist. Die kleinen Fraktionen, die nicht in allen Gremien vertreten sind, versucht er immer auf den gleichen Wissenstands zu bringen. Was ich sehr schätze, ist seine straffe Sitzungsleitung bei den Vollversammlungen und in den Ausschüssen.

Könnte Ihnen Ihre kurze Piraten-Vergangenheit geschadet haben?

Das glaube ich nicht. Ich war ja zuvor 17 Jahre bei der FDP, war von 1990 bis 1994 im Landtag stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer und Pressesprecher. Was ich sehr schade fand, ist, dass bei der Aufstellungsversammlung von vier Münchner FDP-Kreisvorsitzenden nur eine anwesend war. Da fragt man sich schon, ob die Kommunalpolitik für alle Münchner Liberalen von Interesse ist.

Sie bezeichnen sich selbst als linksliberal. Möglicherweise passt das nicht zum aktuell neo-liberalen Kurs Ihrer Partei?

Kann sein. Die Freiburger Thesen (das liberale Grundsatzprogramm von 1971 bis 1977, das den zuvor geltenden Wirtschaftsliberalismus abgelöst hatte/Anm. d. Red.) waren und sind die Grundlage meines politischen Handelns. Eine Reform des Kapitalismus, die Demokratisierung der Gesellschaft und ein Fortschritt durch Vernunft – diesen Punkten fühle ich mich nach wie vor verpflichtet.

Wie sieht Ihre politische Zukunft aus? Aus Ihren Beiträgen in den sozialen Netzwerken lässt sich erkennen, dass Ihnen das Ehrenamt als Stadtrat großen Spaß macht.

Ich würde gerne sechs weitere Jahre dranhängen. Aber ich wurde auf Listenplatz sieben gesetzt. Also ist es angesichts von aktuell fünf Mandaten für die FDP nicht sehr realistisch, dass ich nochmals in den Stadtrat einziehe. Zudem habe ich mir vorgenommen, mich im Wahlkampf für Patricia Riekel einzusetzen, sie liegt einen Listenplatz hinter mir. Ich finde es gut, dass sich eine Journalisten-Kollegin politisch engagiert. Und auch Daniela Hauck auf Platz zwölf werde ich unterstützen. Ihr liegt die Kultur am Herzen.

Mit dem Einsatz für Ihre beiden Parteikolleginnen schmälern Sie Ihre Chancen ja zusätzlich.

Mag sein. Aber sie verdienen es. Und es ist ja nicht so, dass ich ohne Politik nicht leben kann. Berufspolitiker hätte ich niemals sein wollen. Sehen Sie sich doch nur an, was mit Menschen wie der SPD-Chefin Andrea Nahles passiert ist oder jetzt gerade mit Manfred Weber. Ich finde so etwas traurig. Da braucht man sich über Politikverdrossenheit nicht zu wundern.

Gesetzt den Fall, Sie scheiden aus dem Münchner Stadtrat aus: Dann bleibt wieder mehr Zeit für den ESC und das Eishockey.

Ach, die nehme ich mir sowieso immer. Ich komme jeden Dienstag zur Vorstandssitzung nach Geretsried. Als nicht gewählter, sondern ernannter Präsident bin ich zwar nicht stimmberechtigt. Aber mein Rat ist ab und zu schon gefragt. Und durch meine Tätigkeit als Münchner Stadtrat, auch im Sportbereich, bin ich zum einen sehr gut vernetzt. Zum anderen fällt es mir dadurch auch leichter, mich mit den Ansprechpartnern und Entscheidungsträgern vor Ort auf Augenhöhe zu bewegen. Das hilft gelegentlich. Der Draht zur Stadt Geretsried und Bürgermeister Michael Müller ist jedenfalls sehr gut.

