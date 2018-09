Kunsthandwerk: Was ist ein Kastlmacher? 

Klaus Kapfhammer entwirft Schmuckkästchen aus Holz. Dass er im Oktober auf dem „Bunterkunst“-Markt ausstellt, ist eine Premiere für ihn. Er hat noch nie auf einem Markt seine Ware angeboten.

Geretsried – Der gebürtige Tölzer und Hobbyschreiner Klaus Kapfhammer ist ein „Kastlmacher“. Jedes ist ein unverwechselbares Unikat in Form, Funktion und Holzart. Diese Kunstfertigkeit hat sich der 55-Jährige selbst beigebracht. Seine berufliche Laufbahn fing eigentlich ganz anders an. Er ist gelernter Versicherungskaufmann, ein Beruf, der so gar nicht zu dem handwerklichen Menschen passte. Als er nach der Ausbildung in den Außendienst geschickt wurde, endete seine Karriere als Versicherungsverkäufer. „Das war einfach nicht mein Ding.“ Sein Ding ist vielmehr das Naturmaterial Holz. Als Kind habe er schon Schwerter geschnitzt, erinnert sich Kapfhammer. Zeitweise konzeptionierte er Gartenmöbel auf Bestellung. Erst vor zwei Jahren ist er auf seine Schatzkisterl-Bauweise gekommen. Tausend Ideen habe er noch im Kopf, verrät er. „Dabei freut mich jedes Schatzkisterl, wenn ich es in die Realität umzusetzen kann.“ Der „Bunterkunst“-Markt von Kulturverein Isar-Loisach (KIL) und Kulturforum findet von 4. bis 14. Oktober im Rahmen des Geretsrieder Kulturherbstes statt. Andrea Weber