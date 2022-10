Geretsried: Was Jugendliche vom Karl-Lederer-Platz halten

Von: Doris Schmid

Im Dialog: Bürgermeister Michael Müller (re.) und Mobiler Jugendarbeiter Patrick Schmook (li.) mit Jugendlichen auf dem Karl-Lederer-Platz. © Stadt Geretsried

Im Geretsrieder Zentrum prallen verschiedene Interessen aufeinander. Bürgermeister Michael Müller hörte sich am Karl-Lederer-Platz an, was Jugendliche bewegt.

Geretsried – Bürgermeister Michael Müller und Patrick Schmook vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit haben sich kürzlich im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit auf dem Karl-Lederer-Platz mit Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen ausgetauscht. Trotz zeitweisen Starkregens kamen laut Pressemitteilung etwa zehn Jugendliche, teils sogar mehr.

Geretsrieder Jugendliche interessiert an friedlichem Miteinander

Die Themen, die angesprochen wurden, waren vielfältig: Es ging unter anderem um die Mobilität der Jugendlichen, wie heimatverbunden sie sind und wie zufrieden sie mit der Stadt- und Zentrumsentwicklung sind. Auf die Frage, wie ihnen der neu gestaltete Karl-Lederer-Platz gefällt, antworteten einige, dass sie ihn teils täglich nutzen und dass er ein Anziehungspunkt sei. Der Bodenbelag kam nicht so gut weg: Er blende bei kräftiger Sonne, die Wasserspiele wurden sehr positiv bewertet.

Auch die Nutzerkonflikte wurden thematisiert. Wie das Rathaus mitteilt, nehmen Jugendliche diese Konflikte wahr und zeigen Verständnis. Der Bürgermeister plädierte für gegenseitiges Verständnis und ein verträgliches Miteinander. Müller erkundigte sich auch nach Wünschen und Erwartungen. Auf der Wunschliste stehen überdachte Aufenthaltsmöglichkeiten, legale Feuerstellen im Stadtgebiet, ein Fast-Food-Restaurant am Karl-Lederer-Platz und eine S-Bahn-Station.

Neben der Beantwortung von Fragen nutzte der Bürgermeister den Austausch, um die Jugendlichen über seine Aufgaben als Stadtoberhaupt in Geretsried sowie die Aufgaben der Verwaltung zu informieren. Gleichzeitig animierte er die Anwesenden, sich über ihre Stadt zu informieren und sich einzubringen, etwa durch die aktive Mitarbeit im Jugendrat.

Geretsried: Bürgermeister Müller hört sich an, was Jugendliche bewegt

„Unser Ziel muss sein, mit unseren Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, so der Rathauschef. „Zu hören, was sie beschäftigt, was sie bewegt, was sie umtreibt.“ Er sei überzeugt davon, so der zweifache Vater, dass es dafür ein aktives Aufeinanderzugehen brauche. „Erwachsene haben meist ganz andere Möglichkeiten, ihre Vorstellungen, Ideen oder auch Beschwerden vorzubringen. _Jugendliche sind an dieser Stelle oftmals zurückhaltender oder können aufgrund _ihres Alters nicht partizipieren, beispielsweise bei Wahlen.“

