Was „Sir“ Oliver Mally am Gitarrenspiel seines Partners so toll findet

Einen ganz besonderen Abend mit Gitarrenmusik erlebten Besucher des Geltinger Hinterhalt. Oliver Mally und Peter Schneider holten aus ihren Instrumenten, was rauszuholen ist.

Gelting – Ein satter gleichmäßiger Blues-Rhythmus, der wie eine Soundmaschine durch den Hinterhalt stampfte. Eine Stimme, die von Blues-Geschichten erzählte, und raffinierte Gitarrenimprovisationen, die den Geschichten die dramaturgische Spannung gaben. Mit „Folk Blues Adventures“ – so auch der neue Albumtitel – gaben sich „Sir“ Oliver Mally und Peter Schneider erstmals gemeinsam in der Kulturbühne Hinterhalt die Ehre.

„Wir kennen uns als Musiker schon lange, aber wir spielen noch nicht so lange zusammen“, verriet Peter Schneider, der sich auf einer Südamerikareise kürzlich die Schulter gebrochen hatte. Trotzdem präsentierte er sich gewohnt kunstvoll und technisch höchst anspruchsvoll an der Akustikgitarre. Der Münchner war als junger Musiker in Nord- und Lateinamerika unterwegs, trat an der Seite von Eik Turner und anderen Weltmusikern auf. Er hat sich für die Heimat entschieden und kehrte zurück.

Schneiders virtuoses Gitarrenspiel ist akzentuiert und pointiert, sowohl dynamisch vorpreschend, als auch feinfühlig zurückgenommen. Schneider ist oft im Hinterhalt zu Gast. Mal kommt er mit seinen „Stimulators“, mal mit den „Bluesmen“. Mit Oliver Mally war er im Duo bisher noch nie zu Gast.

Das war eine Premiere vom Feinsten. Zwei Akustikgitarren, eine Mundharmonika und die Stimme von „Sir“ Oliver Mally. Diesen Adelstitel hat sich der Österreicher mit seiner künstlerischen Freiheit selbst verpasst. Durchaus aber verdient. Mally zählt zu den besten Singersongwritern Österreichs, ist vielfach ausgezeichnet. Er ist ein sympathischer Typ, der den Draht sowohl zum Publikum als auch zu seinem Spielpartner aufbaut und dem man die Liebe zum stampfenden Zwölfertakt am Gesicht ablesen kann.

Mally kann genussvoll juchzen, wenn sein Partner Schneider zu improvisatorischer Hochleistung aufdreht, oder plaudert so unverstellt von sich und seiner Musik, als wäre er unter Freunden. Genauso singt Mally die Songs, mit einer Stimme voller Kraft, Ehrlichkeit und Gefühl. Dieser „Sir“ der Bluesmusik beherrscht den satten, stampfenden Rhythmus auf der Gitarre, den Liebhaber dieses Stils so schätzen.

Im neuen Album präsentieren die beiden Spitzenmusiker Blues mit Folk-Elementen, Folk mit Blues-Sprenkeln und immer wieder Arrangements weltberühmter Rocklegenden wie Pink Floyd, Tom Waits, Bob Dylan und den Rolling Stones. Sie sind „Weltreisende in Sachen Musik, stets auf der Suche nach der musikalischen Wahrheit“. Andrea Weber