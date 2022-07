Schwimmunterricht: Wasserwacht macht Kindergartenkinder zu Seeräubern

„Jetzt schwimmen wir wie die Eisbären“

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Melanie Winklmeier von der Wasserwacht bringt Kindergartenkindern das Schwimmen bei. Dabei arbeitet sie mit vielen Bildern. Ein Besuch im Hallenbad.

Geretsried – „Gleich geht’s los...“ Den Kindergartenkindern steht die Freude ins Gesicht geschrieben. In Badekleidung, das Handtuch unterm Arm, stürmen sie auf Melanie Winklmeier zu. Die Jugendleiterin der Wasserwacht Wolfratshausen gibt an diesem Tag Schwimmunterricht im Geretsrieder Hallenbad.

Zu den Kursen aufgerufen hatte die Wasserwacht in verschiedenen Kindergärten der Umgebung per Aushang. „Seit Jahresanfang führen wir diese Kurse durch“, erklärt Winklmeier. „Zudem fahren wir mit der Wasserwacht zu einem Extra-Termin hin, um die Baderegeln und die Gefahren im Wasser durchzusprechen.“ Pro Schwimmgruppe werden 14 Einheiten à einer Stunde veranschlagt.

Geretsried: Wasserwacht bringt Kindergartenkindern das Schwimmen bei

Die Kinder stellen sich am Beckenrand in einer Reihe auf. „Und jetzt alle die Hände über den Kopf – ich will sehen, wie Ihr wie die Delfine ins Wasser hüpft.“ Melanie Winklmeier hat kaum zu Ende gesprochen, da sind die Fünf- bis Sechsjährigen schon im Wasser. Damit kein Kind unbeobachtet bleibt, hat sich Winklmeier mit ihrem Sohn Felix und Lisa Wagner, ebenfalls von der Wasserwacht, Unterstützung geholt. Ebenfalls dabei sind eine Kindergartenmutter und ein -vater, die später beim Duschen und Anziehen helfen. „Dadurch können wir jede Minute im Wasser ausnutzen“, zeigt sich die Jugendleiterin dankbar.

Beim Schwimmenlernen wird viel mit Bildern gearbeitet. „Jetzt schwimmen wir wie die Eisbären“, ruft die Ausbilderin den Kindern zu. Mit beiden Händen abwechselnd ziehen sie sich durchs Wasser – der erste Ansatz zum späteren Kraulen. Beim „Otterschwimmen“ liegen sie auf dem Rücken und klammern sich an ein Schwimmbrett. Brustschwimmen, so erklärt Winklmeier, widerspricht durch die synchrone Bewegung beider Arme eigentlich dem natürlichen Bewegungsablauf „und ist somit viel schwieriger“, sagt Winklmeier. „Beim Laufen schwenken wir ja auch nicht beide Arme gleichzeitig vor und zurück.“ Die Ausbilderin greift immer wieder tief in die Trickkiste, um den Kleinen den Spaß am Schwimmen zu vermitteln und etwaige Ängste zu nehmen. Da muss auch mal ein Shooting à la Heidi Klum herhalten. „Beim Tauchen lernen haben wir uns mit der Unterwasserkamera hingestellt. Klar, dass jeder sofort wissen wollte, wie er unter Wasser aussieht – also sind alle getaucht.“

Kindergartenkinder können im Hallenbad Geretsried Abzeichen machen

Die Gruppe wechselt ins größere Becken. Winklmeier ruft ein Kind zu sich. „Wir versuchen jetzt einmal, ganz lange hin und her zu schwimmen – immer wieder von Beckenrand zu Beckenrand, ja?“ Der Fünfjährige nickt. „Das kann ich bestimmt. Hast Du gesehen, wie ich vorhin ohne Nudel geschwommen bin?“ Die Wasserwachtlerin lobt ihn: „Das hast Du ganz, ganz prima gemacht.“ Der Bub schwimmt los. „Mach’ nur langsam, Augen auf und weiter“, rät Winklmeier, die ihn auf den Bahnen begleitet. Der Bub erreicht den Beckenrand, wendet, schwimmt zurück, wendet erneut. Nach ein paar Minuten ist er wieder am Ausgangspunkt. „Jetzt hast Du den Seeräuber geschafft“, gratuliert Winklmeier.

Der „Seeräuber“ ist das Abzeichen für 100 Meter Schwimmen, fünf Meter Tauchen und einen Ring vom Boden holen. Er ist somit die nächste Stufe nach dem „Seepferdchen“. Die Ausbilderin nimmt die Prüfungen ab, ohne sie groß anzukündigen. „Wozu sollte ich die Kinder nervös machen?“, fragt sie. „Zudem stelle ich die Aufgaben immer wieder. Sie machen sie quasi immer wieder aufs Neue. Es ist wie beim Radfahren. Nur Übung macht sicher.“

Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Wettkampf. „Wer länger schwimmt, als Felix unter Wasser tauchen kann, bekommt ein Gummibärchen.“ Winklmeier deutet auf ihre Kollegin Wagner, die bereits mit den Tüten am Beckenrand wartet. „Irgendwie hab’ ich doch geahnt, dass wir nur kleine Gewinner haben.“

sh

