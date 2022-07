„Rückstau“ durch Corona: Aigner und Piazolo werben für Schwimmkurse

„Loti“ weckt das Kind in Politikern: Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Kultusminister Dr. Michael Piazolo mit Thomas Huber (Mi.), Vorsitzender der Wasserwacht des Bayerischen Kreuzes, bei der Auftaktveranstaltung zu „Bayern schwimmt“ am Montag im Geretsrieder Hallenbad. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Kultusminister Michael Piazolo zu Gast im Geretsrieder Hallenbad: Die Wasserwacht startet die Kampagne „Bayern schwimmt“.

Geretsried – Bei aller versammelter Politprominenz – der Star des Tages war „Loti“. Die Handpuppe in Form eines Axolotls, eines putzigen Lurchs, ist das Maskottchen der Wasserwacht-Kampagne „Bayern schwimmt“. Sie startete am Montag im interkommunalen Hallenbad in Geretsried. Eröffnet wurde sie durch Schirmherrin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Kultusminister Dr. Michael Piazolo, Landrat Josef Niedermaier, den Vorsitzenden der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes, Thomas Huber, sowie BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk.

„Loti“ wurde von Birgit Geyer, Landesjugendleiterin der Wasserwacht und von Beruf Erzieherin, entworfen. Das bunte Plüschtier in der Hand, feuerten die Politiker vom Rand des 25-Meter-Beckens ein Dutzend etwa Dreijähriger mit Schwimmflügeln zum Durchhalten an. Der erste Schwimmkurs fand extra zur Auftaktveranstaltung am Montagvormittag statt.

Michael Piazolo sagte, er fühle sich beim Zuschauen an seine eigenen ersten Versuche mit den Eltern im Italienurlaub erinnert. Ilse Aigner, ehemalige Wasserwachts-Landesvorsitzende, erzählte, sie habe Brust und Kraulen „nicht in einem so noblen Hallenbad wie diesem“, sondern in einem Löschweiher in ihrer Heimatgemeinde in Unterwertach (Gemeinde Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim) gelernt.

Feuerten die jungen Schwimmer an: (v. li.) Leonhard Stärk, Ilse Aigner, Thomas Huber, Michael Piazolo und Josef Niedermaier. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Wir freuen uns, dass die Aktion in diesem Jahr zum vierten Mal Kinder im ganzen Freistaat zu sicheren Schwimmern macht“, sagte Thomas Huber vor einem großen Presseaufgebot. Aufgrund der Pandemie sei das Schwimmenlernen ins Hintertreffen geraten. Der „Rückstau“ an Nichtschwimmern müsse aufgeholt werden. Bis zu den Sommerferien soll es zahlreiche Sonderaktionen geben, um schon die Kleinsten mit dem kalten Nass vertraut zu machen. Das sollten auch die Eltern tun, appellierte Ilse Aigner. Die Wasserwacht gebe Hilfestellung in Form von Anleitungen und Videos. Schwimmen sei eine Kulturtechnik wie Rechnen, Schreiben und Lesen. „Jeder sollte sie beherrschen“, meinte Kultusminister Piazolo. Sie den Kindern beizubringen, bezeichnete er als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“. Eltern, Lehrer, Ehrenamtliche und Politik müssten hier an einem Strang ziehen.

Trotz Energiekrise die Hallenbäder offen halten

Die Bitte aller an die Kommunalpolitik lautete, die Bäder trotz Energiekrise offen zu halten. In Nürnberg etwa wurden bereits Hallenbäder für die Sommermonate vorübergehend geschlossen, um Energie zu sparen. Dass Städte und Gemeinden überhaupt neue Hallenbäder bauten, sei eine Besonderheit und lobenswert, sagte Leonhard Stärk vom BRK. Landrat Josef Niedermaier räumte ein, dass das rund 19 Millionen Euro teure interkommunale Projekt „schon ein ganz schöner Kraftakt“ gewesen sei, den hauptsächlich die Stadt Geretsried gestemmt habe. Er hoffe, dass hier mit Hilfe der Wasserwacht und anderer Ehrenamtlicher möglichst viele Kinder zu sicheren Schwimmern würden.

Das ist das erklärte Ziel der Kreiswasserwacht Bad Tölz-Wolfratshausen. Sie beteiligt sich in diesem Jahr groß an der Aktion „Bayern schwimmt“. In der Woche vor den Sommerferien möchte sie für alle Kinder im Grundschulalter Schwimmunterricht anbieten. „Wir gehen auf die Schulen zu und streben langfristige Kooperationen an“, sagt Jugendleiter Jakob Jungmeier. Beteiligt seien die Wasserwacht-Ortsgruppen Wolfratshausen, Ammerland, Bad Tölz, Sachsenkam, Kochel und Lenggries. „Wir wollen mehrere hundert Kinder mit einem Abzeichen fit für den Sommer machen“, kündigt Jungmeier an. Durch eine Förderung der Stiftung für Engagement und Ehrenamt fühlten sich die Freiwilligen dazu gut in der Lage. Immer mit dabei sein wird natürlich Motivationshilfe „Loti“.

Tanja Lühr

