Aus dem hohen Norden ins Oberland – Trond Bjørnstadjordet kam der Liebe wegen her

Von: Doris Schmid

Teilen

Hipp hipp hurra: Am 17. Mai, Norwegens Nationalfeiertag, wird Trond Bjørnstadjordet an der Hauswand die Flagge in den Landesfarben anbringen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Trond Bjørnstadjordet kommt aus Norwegen. Vor einigen Jahren kam er der Liebe wegen nach Geretsried – und ist geblieben.

Geretsried – Das Land ist in etwa so groß wie Deutschland. Aber auf dieser Fläche leben 15 Mal weniger Menschen als in der Bundesrepublik. Damit zählt Norwegen zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde: Auf einem Quadratkilometer leben durchschnittlich nur 14 Personen. Einer von ihnen ist Trond Bjørnstadjordet, der viele Jahre in Oslo lebte. Jetzt hat der 50-Jährige seinen Lebensmittelpunkt in Geretsried.

Aus dem hohen Norden ins Oberland – Trond Bjørnstadjordet kam der Liebe her

Bjørnstadjordet stammt aus einem kleinen Ort in den Bergen, zwischen Oslo und Trysil gelegen. Dort wuchs er mit fünf Geschwistern auf. „Eine Schwester lebt auch in Deutschland“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Meine anderen Geschwister sind fast über ganz Norwegen verteilt.“ Der Skandinavier studierte Sozialwissenschaft, lebte und arbeitete in Oslo. Weil seine damalige Frau ein wärmeres Klima bevorzugte, wanderten die Bjørnstadjordets im Jahr 2000 nach Gran Canaria aus. Fünf Jahre blieben sie dort, bevor sie wieder nach Oslo zurückkehrten. Die angenehmen Temperaturen – auch im Winter wären sie nie unter 15 Grad gesunken – vermisse er immer noch, so der 50-Jährige. „Da musste ich keine Winterjacke anziehen“, sagt er.

2018 machte der Norweger eine Reise nach Oberbayern – und dieser Urlaub in München sollte sein Leben verändern. „Da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt“, erzählt der Vater von zwei erwachsenen Kindern. Nur einen Monat später hatte er einen Job in München in der Tasche und er ließ sich in die Nähe der Landeshauptstadt nieder. 15 Monate später zog er mit seiner Freundin zusammen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Das Leben in seiner neuen Heimat Geretsried schockt den Norweger Bjørnstadjordet

Die ersten Supermarkteinkäufe in seiner neuen Heimat bewiesen, dass das Leben in Norwegen sehr viel teurer ist. „Ich habe die Preise für einen Einkauf miteinander verglichen“, erzählt Bjørnstadjordet. „In Norwegen hätte ich für die gleichen Sachen das Dreifache bezahlt.“ Fast geschockt reagiert hätten seine Freunde, als er ihnen erzählt habe, was ein Bier in Norwegen kostet: zehn Euro. Noch dazu ist der Alkoholverkauf dort stark reglementiert.

Ein freudiges Ereignis stand im vergangenen Jahr ins Haus: Am 18. Juni läuteten die Hochzeitsglocken. Auch einen Heiratsantrag habe es im Vorfeld gegeben. Den hätte Bjørnstadjordet seiner Liebsten gerne auf dem Waldsommer gemacht. „Aber dort habe ich mich nicht getraut“, gibt er zu. Trotzdem stellte er diese wichtige Frage noch am gleichen Abend zuhause – und seine Nathalie sagte ja.

Geretsrieder Länderserie: Besuch in Norwegen geplant – wegen der Architektur

Noch hat Bjørnstadjordet seiner Frau sein Heimatland nicht gezeigt. Aber das will er in diesem Jahr nachholen. Vor allem die Hauptstadt Oslo habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, sagt er. Rund um den Bahnhof ist ein komplett neues, sehr modernes Viertel entstanden. Dominiert wird es von der Oper mit ihrer für alle zugänglichen Dachlandschaft, der neuen Deichmann-Bibliothek und dem Munch-Museum. „Mir gefällt’s“, sagt der Norweger über die moderne Architektur. Einen Gegensatz dazu bildet das Szene-Viertel Grünerløkka, ein ehemaliges Arbeiterviertel mit versteckten alten Holzhäusern, Innenhöfen sowie netten Läden und antiken Geschäften.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Über diese Serie: 195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben.