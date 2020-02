Wegen Fasching: Großkontrolle auf der B11

150 Fahrzeuge hat die Polizei in der Nacht auf Samstag an der B11 kontrolliert. Nicht jeder Fahrer war nüchtern.

Geretsried - Die Polizei hatte es angekündigt, jetzt hat sie es wahr gemacht: In der Nacht auf Faschingssamstag wurden an der B11, genauer an den Parkplätzen Nord und Süd, Autofahrer im großen Stil kontrolliert. An den beiden Großkontrollstellen wurden laut Polizei insgesamt über 150 Fahrzeuge und deren Fahrer inspiziert. Bei einer in Geretsried lebende Kroatin (44) wurde beim Atemalkoholtest 0,47 Promille festgestellt. Dies gilt auch für eine Gaißacherin (33), die einen Pegel von 0,53 aufwies. Beide Frauen müssen mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. Außerdem wurden bei einem in Geretsried lebenden Rumänen (29), der als Beifahrer in einem Auto saß, eine Extasy Tablette sowie eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Nicht auf der B11 kontrolliert und doch erwischt wurde ein betrunkener Geretsrieder (34), der Samstagabend im volltrunkenen Zustand mit seinem BMW einen schweren Unfall verursacht hat und im Anschluss auf nur drei Rädern nach Hause gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 23.30 Uhr auf der Dienststelle der Anruf einer Bürgerin ein, die mitteilte, dass am Fußgängerüberweg Böhmerwaldstraße/Lilienstraße frische Unfallspuren vorhanden sind. Eine Streife entdeckte vor Ort jede Menge Autoteile: Ein Auto musste über den Überweg gefahren sein. Die Spur führte die Beamten in die Banater Straße, wo der für den Unfall verantwortliche BMW gefunden wurde. Als „kurios“ bezeichnet die Polizei die Tatsache, dass dem BMW das komplette linke Vorderrad fehlte. Obwohl es bei der Kollision abhanden kam, setzt der Geretsrieder seine Fahrt unbeirrt fort. Der Fahrer, den die Polizei im Umfeld seines Wagens antraf, war „augenscheinlich stark alkoholisiert“, der Wert lag bei über zwei Promille. Das Auto, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Ruf 0 81 71/9 35 10 zu melden.