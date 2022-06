Mit 1,9 Promille auf dem E-Scooter - „Aber ich vertrage eine Menge mehr“

Polizei schlägt Fahne entgegen

Einiges getrunken hatte ein Geretsrieder, als er von der Polizei auf einem E-Scooter erwischt wurde. Die Quittung bekam er nun vor Gericht.

Geretsried/Wolfratshausen – Der Angeklagte nahm die Sache gelassen. „Mit was soll ich mich verteidigen?“, fragte er schulterzuckend, als der Richter ihm zum letzten Mal die Möglichkeit gab, etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen. „Ich bin ja gefahren.“ Am 14. Februar dieses Jahres um 18.25 Uhr, um genau zu sein, mit seinem E-Scooter – und einem Blut-Alkoholgehalt von 1,87 Promille, wie eine 30 Minuten später entnommene Probe ergab. Die Quittung: 1200 Euro Geldstrafe.

Geretsried: Polizeikontrolle, weil Versicherungskennzeichen fehlte

Weil an dem E-Scooter, mit dem er durch die Elbestraße in Geretsried sauste, das Versicherungskennzeichen fehlte, war der 52-Jährige von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert worden. Den Beamten wehte eine Alkoholfahne entgegen, deshalb ließen sie den Geretsrieder in den Alkomat blasen. Das Ergebnis: knapp 1,9 Promille. „Wir waren erstaunt, dass er so viel Promille hatte“, erklärte ein Polizist als Zeuge vor Gericht.

„Haben Sie nicht gemerkt, dass sie betrunken waren?“, wollte der Richter wissen. „Doch“, antwortete der Angeklagte trocken. „Aber ich vertrage eine Menge mehr“, ergänzte er und erklärte, wie es dazu gekommen war. Beim Einkaufen habe er einen Kumpel getroffen. „Wir haben vor dem Laden ein bisschen was getrunken, Wodka, vier bis fünf Stück, aus Stamperl-Flaschen“, erinnerte sich der Beschuldigte.

Gericht verhängt Geldstrafe und Fahrverbot

Richter Helmut Berger folgte dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilte den Dreher zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro. Die Gesamtsumme von 1200 Euro kann der Mann in Raten von jeweils 100 Euro abstottern. Zudem ordnete der Richter ein viermonatiges Fahrverbot an und betonte ausdrücklich: „Das gilt auch für E-Scooter.“ Obendrauf gab es eine Führerscheinsperre von noch einmal sechs Monaten. rst

