Weihnachtspost aus Geretsrieds Partnerstadt Chamalières

Von: Susanne Weiß

Der Rathauschef von Chamalières verschickte einen Weihnachtsbrief nach Geretsried. (Symbolbild) © Sauerlach

Bürgermeister Louis Giscard d’Estaing wünscht Geretsriedern frohe Festtage. Der Rathauschef von Chamalières verschickte einen Weihnachtsbrief.

Geretsried – Ein „wunderbares Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2023“ wünscht Louis Giscard d’Estaing im Namen der Bürgerinnen und Bürger, des Stadtrats und des Jugendrats aus Geretsrieds Partnerstadt in Frankreich. Der Rathauschef von Chamalières verschickte einen Weihnachtsbrief.

Geretsried: Weihnachtspost aus der Partnerstadt Chamalières

Für Giscard d’Estaing werde das „neue Jahr ein Festjahr“. 2023 besteht die Partnerschaft zwischen Geretsried und Chamalières nämlich seit 40 Jahren. „Seit dem ersten Treffen von Claude Wolff und Heinz Schneider ist die Freundschaft unserer beiden Städte immer stärker geworden“, schreibt der Bürgermeister in Erinnerung an die beiden Rathauschefs, die die Partnerschaft im Jahr 1983 besiegelten. Auch in der Corona-Pandemie habe die Verbindung gehalten. Giscard d’Estaing hofft, dass trotz der weiter nötigen Vorsicht das 40-jährige Bestehen gefeiert werden kann. „Unsere Jubiläumstage werden wunderbar sein.“ Das Komitee bereite sie mit viel Freude vor.

Louis Giscard d’Estaing Bürgermeister von Geretsrieds Partnerstadt Chamalières © Archiv

Franzosen hat der Besuch in Oberbayern gut gefallen

Heuer besuchten etwa 120 Gäste aus Chamalières Geretsried (wir berichteten). Auch daran erinnert das Stadtoberhaupt in seinem Weihnachtsbrief. „Wir haben wunderschöne Tage mit großartigen Begegnungen in Bayern verbracht.“ Giscard d’Estaing dankt herzlich für den Empfang, „der uns gezeigt hat, dass unsere Freundschaft wahrhaftig ist“. Die beiden Vorsitzenden Marie-Christine Béraud und Edith Peter würden sich mit aller Kraft für einzigartige Erlebnisse einsetzen.

Das einzigartige Band zeige auch, „wie wichtig uns Europa ist“. Deswegen werden auch „unsere Freunde aus Nickelsdorf und Pusztavám“ an den Jubiläumsfeierlichkeiten im Mai 2023 teilnehmen. „Auf der Basis unserer gemeinsamen Werte werden wir ein europäisches Fest feiern.“ sw

