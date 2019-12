Werner Harant geht mit zwei Wüstenbussarden auf Krähenjagd

Manche halten sich Wellensittiche oder Kanarienvögel. Werner Harant aus Gelting ist ein paar Nummern größer eingestiegen. Er hat zwei Wüstenbussarde.

Gelting – Greifvogeldame Minerva ist drei Jahre alt. Ihr männliches Pendant Nantovinus ist mit seinen sieben Monaten noch recht jung. Wenn er ausgewachsen ist, wird er etwa 1000 Gramm schwer sein und seine Flügel bis auf 1,20 Meter aufspannen können. Die beiden leben in einer großen 2,50 Meter hohen Foliere mit Badeschüssel und Holzkasten im Garten von Harant. „Für zwei Wüstenbussarde ist eine Größe von 18 Quadratmetern gesetzlich vorgeschrieben“, erklärt der Geltinger, der sich kurz vor seinem Ruhestand zum Jäger und zum Falkner hat ausbilden lassen. Wie bei Kampfsportlern geht es für die Tiere täglich auf die Waage. Nur wenn das Gewicht stimme, können die Bussarde erfolgreich jagen.

Wüstenbussarde sind Greifvögel mit einem dunklen Gefieder und großen Krallen. Sie leben normalerweise an der Westküste von Amerika – von Kanada bis runter nach Peru. Harant hat seine Vögel von Züchtern aus Tutzing und Fürstenfeldbruck. „Die Tiere sind sehr sozial. Sie stellen sich auf den Menschen ein und werden häufig in der Falknerei eingesetzt“, berichtet der ehemalige Fertigungsleiter. Es sei faszinierend, „dass ein Vogel einen Menschen anerkennt und mit ihm zusammenarbeitet“, sagt Harant über sein Verhältnis zu Minerva und Nantovinus. Mit den stolzen Tieren geht der 69-Jährige in der Umgebung auf Krähenjagd.

Zum Jagen braucht man das Einverständnis des Revierinhabers

Während der Jagdzeit von 16. Juli bis 14. März ist der Geltinger etwa viermal in der Woche mit seinen Greifvögeln in der näheren Umgebung unterwegs. Seine Ausflüge führten ihn heuer nach Königsdorf, Herrnhausen, Münsing, Ergertshausen, Neufahrn und Weidach. „Zum Jagen braucht man das Einverständnis des Revierinhabers“, sagt der 69-Jährige. Abgesehen hat er es auf Krähen, die in manchen Gegenden, wie beispielsweise in Puchheim, zu einer echten Plage werden können.

+ Ein eingespieltes Team: Werner Harant und seine Minerva. Der Greifvogel-Dame ist etwa ein Drittel größer als ihr männliches Pendant. Die Jagd mit dem Vogel, die sogenannte Beiz-Jagd, gehört zum immateriellen Weltkulturerbe. © Sabine Hermsdorf-Hiss Auch bei Landwirten seien die schwarzen Vögel, die meistens irgendwo neben der Straße sitzen, nicht gerne gesehen, weil sie Siloballen anpicken oder das Saatgut aus dem Feld holen. Auf dem Speiseplan der Allesfresser stehen laut Harant auch andere Vögel. „Ein Krähenpaar frisst im Jahr ungefähr 500 Singvögel“, so Harant. Fast noch tragischer findet der Rentner, „dass sie die jungen Feldhasen fressen. Und die sind ja bei uns fast ausgestorben.“ Natürliche Feinde gebe es wenig. „Vielleicht noch der Fuchs“, sagt der 69-Jährige. Der Falkner möchte dazu beitragen, „einigen Tieren das Überleben zu sichern“.

Seit dem Sommer hat sein Duo über 35 Krähen erlegt und auch gefressen – das sei Motivation und Belohnung zugleich. Ein Greifvogel könne ein Drittel seines Körpergewichts vertilgen. Nach einem Tag Pause sei seinem Magen wieder Platz für Nachschub. Doch die Jagd auf die Krähen, die sehr intelligent sind, sei nicht einfach. Sie hätten ein gutes Gedächtnis. „Wenn wir eine Krähe gefangen haben, brauchen wir uns dort ein, zwei Wochen nicht sehen lassen“, berichtet der Geltinger. Nur während der sogenannten Mauser geht Harant mit seinen Wüstenbussarden nicht auf die Jagd. In dieser Zeit brauchen die Vögel ihre Energie für das Erneuern des Federkleids.

Wer mit offenen Augen durch die Natur spaziert, könne ohne Weiteres heimische Greifvögel sehen. Auf den Feldern suchen häufig Mäusebussarde und Turmfalken nach Nahrung. Manchmal lassen sich auch Rotmilane und Sperber blicken. „Am Waldrand in Gelting und Eurasburg gibt’s etliche Waldkäuze“, sagt Harant. Auch Steinkauz und Raufußkauz könnten beobachtet werden. „Und an der Isar gibt’s viele Uhus. Im Geretsrieder Gymnasium unter dem Dach ist mal einer gesehen worden.“

Harant möchte den Menschen die Natur näher bringen. Deshalb hält er in Kindergärten und Schulen Vorträge. „Das ist fantastisch, wie aufmerksam die Kinder zuhören“, schwärmt der Vater und Großvater. Natürlich nimmt er dazu auch Minerva und Nantovinus mit. Der Falkner versichert, dass das kein Stress für die Wüstenbussarde sei. „Nein, überhaupt nicht. Sonst würde ich das nicht machen.“

Greifvogelstation in Otterfing

Als ehrenamtlicher Helfer unterstützt Werner Harant die private Auffang- und Pflegestation für Greifvögel in Otterfing, die von Alfred Aigner geleitet wird. Heuer wurden dort laut Harant 174 Greifvögel behandelt. „Normalerweise sind es 100 bis 120 Vögel im Jahr“, sagt der Geltinger. Grund für diese Rekordzahl sei der schneereiche Winter gewesen. Die Vögel taten sich schwer, Futter zu finden, und viele Mäusebussarde verendeten.

Wer einen geschwächten oder verletzten Greifvogel findet, kann ihn zu Harant nach Gelting bringen. Das Tier sollte am besten in eine Schachtel und nicht in einen Vogelkäfig gesetzt werden. „An den Drahtstäbchen können die Federn abbrechen“, warnt Harant. Bis ein Vogel komplett „durchgemausert“ ist und ein neues Federkleid trägt, dauere es ein Jahr, erklärt der Experte. Wasser und Futter benötige der Vogel nicht. „Wenn er noch gut genährt ist, hält er es auch zwei Tage ohne Futter aus. Wenn er abgemagert ist, braucht er Spezialnahrung. Es wäre sein Tod, wenn man ihn normal füttern würde.“

Wer Vögel generell unterstützen möchte, sollte sie nicht nur im Winter füttern. „Sie fressen im Sommer wesentlich mehr als im Winter“, berichtet der Geltinger. „Erstens sind die Tage länger, und zweitens haben sie Junge zum Aufziehen.“ Harant selbst verbraucht im Monat etwa 20 Kilo Vogelfutter.

