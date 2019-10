Wie man Menschen in Krisengebieten zum Lachen bringt

Bei der Interkulturellen Filmwoche in Geretsried ist Walter Steffens „Joy in Iran“ gezeigt worden. Er zeigt die großartige Arbeit von „Clowns ohne Grenzen“.

Geretsried –Farbenfrohe Clowns, die Kinder und Erwachsene in Krisengebieten weltweit zum Lachen bringen: Seit Januar dieses Jahres läuft der Dokumentarfilm „Joy in Iran“ des Seeshaupter Filmemachers Walter Steffen in über deutschen 100 Kinos. Es geht um die mutige und menschliche Arbeit der „Clowns ohne Grenzen“. Steffen hat sie mit der Kamera begleitet. Im Rahmen der „Interkulturellen Filmwoche“ zeigte der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried den Streifen in der Kulturbühne Hinterhalt in Gelting – ein Filmabend, der begeisterte und berührte.

Über Jahre haben Susi Wimmer aus Weilheim, Zweite Vorsitzende des Vereins Clown ohne Grenzen, sowie Andreas Schoch und Dr. Monika Singl mit viel Engagement, aber auch sorgsamer Zurückhaltung Kontakte in den Iran aufgebaut. Diese ermöglichen es, dass die Truppe mit den roten Nasen an Orten auftreten darf, die normalerweise nicht ohne Weiteres zugänglich sind: Kinderheime, Kliniken, Schulen, Flüchtlingslager und Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Um Vertrauen aufzubauen, reisen die drei Künstler seit einigen Jahren jährlich in den Iran. Es sei nicht ihre Aufgabe mit dem erhobenen Finger auf Ethik, Moral und Religion zu zeigen. „Was wir tun, ist nicht politisch, sondern es kommt vom Herzen“, erklärte Wimmer im Anschluss an die Filmvorführung. Das Wichtigste sei der Respekt.

2016 entschied sich Walter Steffen, die Clowntruppe zu begleiten. „Ich hatte nach 40 Jahren die Kamera erstmals wieder selbst in der Hand.“ Zwei Wochen ging die Reise quer durchs Land, von Maschhad im Osten über Kerman im Süden bis nach Teheran. In den Auftritten der Clowns wird deutlich, wie durch Emotion, Menschlichkeit und Spaß sich unglaubliche Begebenheiten entwickeln. „Im Moment des Lachens sind wir nicht mehr Mann und Frau, dick und dünn, groß oder klein“, sagte Wimmer.

Leila Zouri aus Geretsried hatte „Kabab“ (Fleischbällchen) fürs persische Buffet mitgebracht und meldete sich zu Wort. Die Iranerin lebt seit sechs Jahren in der Region. „Die Arbeit dieses Projekts berührt mich sehr“, sagte sie in die Runde. Die Journalistin bot Susi Wimmer ihre Kontakte an. „Meine Familie und ich möchten Euch gerne helfen.“ Im November geht’s für die Clowns wieder los.