Wie Passanten und Bürger die „Neue Mitte“ sehen – Kritik und Lob halten sich die Waage

Positives und Negatives sehen Georgine Arnegger und Ernst Prewlitz in Geretsrieds neuem Zentrum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die „Neue Mitte“ in Geretsried entwickelt sich: Täglich sieht man Menschen, die am Bauzaun stehen. Unsere Zeitung hat sie nach ihrer Meinung befragt.

Geretsried – Die neuen Gebäude an der Egerlandstraße – das Haus der Baugenossenschaft BGZ 2 und das Sparkassen-Hochhaus – sind fertig. Es fehlt nur noch der Innenausbau. Vom Karl-Lederer-Platz aus kann man die Fassaden schon recht gut erkennen. Das Haus der Baugenossenschaft entspringt einem Entwurf des Architekten und Stadtplaners Klaus Kehrbaum.

Es handelt sich um einen sechsgeschossigen, 136 Meter langen Komplex. Ins Erdgeschoss werden die Geschäfte Aldi und Rossmann sowie drei kleinere Läden ziehen, darüber ist eine Büroeinheit vorgesehen. Im zweiten bis sechsten Stock werden 93 Wohnungen Platz finden. Terrassenförmig angeordnete Balkone gehen nach hinten, Richtung Amselweg, hinaus. Zum Zentrum hin wollte der Gestaltungsbeirat der Stadt keine Balkone. Stattdessen wurden hier kleine Loggien geschaffen.

„Platz hat was Modernes, Städtisches“

Das Sparkassen-Hochhaus soll mit seinen sieben Stockwerken für „Volumen und Prägnanz“ sorgen, wie es die Architekten vom Büro HP Ingenieure formulieren. Der „Turm“ hätte vom Gestaltungsbeirat aus sogar achtstöckig werden dürfen. Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, die übergangsweise im „Puls G“ untergebracht ist, wird in dem markanten Neubau ihr neues Beratungs- und Immobiliencenter beziehen. Darüber liegen 24 Wohnungen.

Täglich sieht man Menschen, die am Bauzaun stehen, auf die Egerlandstraße blicken und diskutieren. Unsere Zeitung hat sich zu einigen von ihnen gesellt und sie nach ihrer Meinung befragt.

Den beiden Geretsriedern Ulrike Taubert und Georg Dengler fehlen Pflanzen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ernst Prewlitz kennt beide Seiten des BGZ 2. Auf der einen, im Amselweg, wohnt er. Die andere, an der Egerlandstraße, schaut er sich fast täglich an, wenn er zum Bäcker oder in den Supermarkt geht. „Ich hab’ jetzt mehr Schatten“, ist das erste, was der 86-Jährige festgestellt hat. Die Balkone auf seiner Seite gefallen ihm allerdings. Sein Urteil über die Front des BGZ 2 fällt weniger positiv aus: „Langweilig“ findet er sie. Das „Betreute Wohnen“ nebenan sei mit den roten Wänden und den Gauben „interessanter“. Auch das Gebäude neben der Sparkasse mit „Ernstings“ im Erdgeschoss – ebenfalls in Rot – gefällt dem Rentner besser als der Sparkassen-Turm. „Der ist zu hoch. Wir sind ja nicht in Manhattan“, sagt Prewlitz.

Seine Bekannte Georgine Arnegger aus München, die an dem Tag mit ihm in Geretsried unterwegs ist, fällt ein milderes Urteil: „Den neu gestalteten Platz mit den neuen Gebäuden finde ich insgesamt nicht schlecht. Er hat etwas Modernes, Städtisches“. Die Besucherin vermisst allerdings das Grün. Eine Insel mit Bäumen, wie vor dem Apollo-Optikgeschäft, würde sie sich auch an der Egerlandstraße zur Auflockerung wünschen.

Ulrike Taubert und Georg Dengler haben sich gerade Kuchen vom Café Waldmann geholt. Das Café sei das einzig Positive am neuen Zentrum, so das vernichtende Urteil der beiden Geretsrieder. Die neuen Gebäude bezeichnen beide als „gesichtslose Steinwüste“. Dem Paar fehlen Pflanzen in der „Neuen Mitte“, auch vor dem Hintergrund der Aufheizung der Innenstädte im Sommer. Georg Denglers Hoffnung ruht auf der geplanten Gastronomie im BGZ 2. „Eine Bar oder ein Restaurant, in dem man eine Kleinigkeit essen kann, würden wir definitiv annehmen, wenn es gut ist“, sagt er. Laut Baugenossenschaft (BG) gibt es aber noch keinen Mieter für die Gastronomiefläche. „Wir sind in Gesprächen mit Interessenten. Eine Eröffnung wird hier frühestens im Frühjahr 2023 stattfinden“, erklärt Sprecherin Ursula Hölzl.

Noel Vogel (20) gefällt die Wolfratshauser Altstadt tausendmal besser. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ilse und Siegfried Spieß aus Stein loben das Sparkassen-Haus. Mit dem Klinker in der Fassade durchbreche es die eher einheitliche Bauweise von Puls G, Zentrum 20 und den beiden BG-Häusern. Alles in allem mag das Ehepaar die moderne Architektur aber. Sie müsse nun nur noch mit Leben erfüllt werden. Das Isar-Kaufhaus nennt Ilse Spieß ein „absolutes Zugpferd“ für Geretsried. Attraktive Geschäfte in den kleineren Läden im BGZ 2 könnten noch mehr Publikum in die „Neue Mitte“ locken. Auch eine Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz und an der Egerlandstraße – mit Ausnahme der Tiefgaragenzufahrt – würde das Ehepaar begrüßen. Siegfried Spieß meint: „Seien wir froh, dass sich bei uns im Gegensatz zu Wolf-ratshausen so viel bewegt.“

Diese Ansicht teilt Noel Vogel aus der Loisachstadt keineswegs. Der 20-jährige Student kann dem modernen Anstrich Geretsrieds nichts abgewinnen. Wolfrathausens Altstadt mit ihren bemalten Häusern sei ihm tausendmal lieber. Vogel kommt „hierher, um mich mit Freunden im Café Waldmann zu treffen – das ist der einzige Grund“. Zum BGZ 2 meint der junge Mann: „Wohnen möchte ich da drin nicht.“ Dabei sind nach Auskunft von Ursula Hölzl noch rund die Hälfte der Wohnungen zu vergeben. Es handle sich um Drei- bis Fünf-Zimmer-Apartments, die frei seien. Sie werden auf dem freien Markt vermietet. Auch die 116 Quadratmeter große Bürofläche sei zu haben. Interessenten könnten sich per Mail bei der BG melden.

Einige Passanten monieren das fehlende Grün

Aktuell gibt es laut Hölzl keine weiteren Verzögerungen beim Innenausbau. Die ersten Wohnungen könnten voraussichtlich schon Ende dieses Jahres bezogen werden, der große Rest im Februar 2023. Wie Bürgermeister Michael Müller in der Bürgerversammlung berichtete, sollen Mitte Januar die Geschäfte Aldi und Rossmann ins BGZ 2 einziehen. Über die Frage einer Fußgängerzone im Zentrum werde der Stadtrat noch im Oktober zu entscheiden haben.

Die 24 Wohnungen im Sparkassen-Haus vermietet ebenfalls die BG. Nach Auskunft von Sparkassen-Sprecher Thomas Bundschuh hat sie mit der Mietersuche bereits begonnen, und es gibt auch schon erste Interessenten. Infos zu den Wohnungen können auf der Website der BG eingesehen werden. Die Arbeiten am Sparkassen-Bau würden gut voranschreiten, so Bundschuh. Wegen Lieferengpässen rechne das Geldinstitut mit geringen zeitlichen Verzögerungen, sodass er von einem Bezug der Wohnungen im Februar 2023 ausgeht. Noch heuer will man das Beratungscenter im Erdgeschoss und im ersten Stock eröffnen. Bundschuh: „Voraussetzung ist, dass es inklusive der Wiederherstellung des Gehwegs zu keinen Verzögerungen bei den Restarbeiten kommt.“

Expertin Voss lobt die Fassade des BGZ 2

Neben Passanten hat unsere Zeitung auch eine Frau vom Fach zur Gestaltung der sogenannten T-Zone befragt. Die Geretsrieder Architekturhistorikerin Kaija Voss ist voll des Lobes. Die Fassade des BGZ 2 mit den gläsernen Balkonen sei sehr modern. Das Gebäude setze einen neuen Maßstab. „Künftig wird überall mehr in die Höhe gebaut und verdichtet werden“, sagt sie zur weiteren Entwicklung. Die Sparkasse mit ihrer Keramik-Klinker-Verblendung gefalle ihr ebenfalls. Sie hebe sich von den übrigen Gebäuden ab. „Geretsried wirkt jetzt insgesamt sehr städtisch“, so die ausgebildete Architektin.

Einen Kritikpunkt hat Voss jedoch, wenn sie auf die Baustelle schaut. Die zwei Tiefgarageneinfahrten inmitten der Egerlandstraße wirken auf sie wie „zwei offene Mäuler“. Schon die Einfahrt von der B11 her erwecke diesen Eindruck. Voss: „Das finde ich schade.“

