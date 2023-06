Soll Geretsried künftig selbst über Höchstgeschwindigkeit bestimmen? Das ist die Meinung des Stadtrats

Von: Susanne Weiß

50 oder 30? Viele Kommunen würden gern selbst über die Höchstgeschwindigkeit in manchen Straßen bestimmen. © Marcus Führer/dpa

Der Geretsrieder Stadtrat befürwortet den Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“.

Geretsried – Mit der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ fordern aktuell 664 Kommunen in Deutschland mehr Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempolimits. Mit Geretsried kommt eine weitere hinzu. Der Stadtrat hat den Beitritt beschlossen. Die drei Stadträte der Geretsrieder Liste (Patrik Kohlert, Volker Reeh, Dr. Elmar Immertreu) sowie Christos Saridis von der CSU stimmten dagegen.

Heiko Hawla (Freie Wähler), Referent für Verkehr, Mobilität und Digitalisierung im Gremium, hatte in seinem jährlichen Bericht bereits angekündigt, dass der Arbeitskreis Klima & Verkehr die Beteiligung anstrebe. Lukas Gellner, der den Fachbereich Verkehr und Umwelt leitet, brachte den Vorstoß nun im Stadtrat ein.

„Damit bekräftigen wir, dass wir als Kommune Selbstbestimmung haben wollen“, erläuterte der Rathausmitarbeiter. Die Initiative, die 2021 gegründet wurde, fordert den Bund auf, den nötigen Rahmen zu schaffen, damit Kommunen unabhängig von der Straßenverkehrs-Ordnung Tempo 30 als angemessene Geschwindigkeit anordnen können, wenn sie es als notwendig erachten. Ziele seien unter anderem die Verbesserung der Verkehrssicherheit, eine bessere Luftqualität und mehr Aufenthaltsqualität.

Verkehrskontrolle, Luftqualität und Sicherheit: „Lasst uns bitte weiter dranbleiben“

Zudem könne man so die Verkehrsmenge regulieren, fügte Martina Raschke an. „Ich finde, es ist eine tolle Idee“, signalisierte die Grünen-Stadträtin ihren Zuspruch. Ihr Fraktionskollege Volker Witte setzte sich ebenfalls ein. „Ich wurde schon vor 20 Jahren von Ewald Kailberth ,Mr. Tempo 30‘ genannt“, erinnerte er sich. „Lasst uns bitte weiter dranbleiben.“

Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) meldete Zweifel an. „Wir müssen nicht in jedem Verein Mitglied werden“, kritisierte er. Immerhin sei seine Mutter noch mit 70 Stundenkilometern durch Geretsried gefahren. Und manchmal sei vielleicht auch Tempo 40 angemessen. „Das ist von vorgestern“, widersprach Heiko Hawla. Und Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU) betonte, es gehe nicht um die Entscheidung, ob die Kommune allgemein Tempo 30 haben möchte oder nicht. „Wir bekräftigen, dass wir mehr Entscheidungsspielraum haben möchten.“ Das sei dringend notwendig. Gus-Mayer: „Wir kennen die neuralgischen Punkte am besten.“

