Geretsried: Willkommensnachmittag für Neugeborene und deren Eltern

Locker ging es zu beim Willkommensnachmittag der Stadt, rechts im Bild Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank. © Hans Lippert

232 Babys wurden 2021 in Geretsried als Neugeborene gemeldet. Über Angebote für junge Familien informierte die Stadt bei einem Willkommensnachmittag.

Geretsried – „Die Geburtenrate geht leicht nach oben. In früheren Jahren lag sie bei 1,3 Kindern pro Frau. Jetzt sind wir bei 1,6“, sagt Stadtjugendpflegerin Julia Brandner. Zusammen mit Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank empfing sie am Samstag ein Dutzend Eltern mit ihren kleinen Kindern und deren Geschwistern beim Willkommensnachmittag für die Geretsrieder Babys 2021 in der Mensa der Karl-Lederer-Schule.

Gratis Brezen und Getränke

Sonja Frank, ehemalige Jugendreferentin des Stadtrats und Familienbeauftragte für Stadt und Landkreis, hat das Treffen einst ins Leben gerufen. Der Hintergrund: Junge Eltern sollten an Infoständen oder durch Kurzvorträge die Kinderbetreuungs- und Kinder-Freizeiteinrichtungen in Geretsried kennenlernen und gleichzeitig an Tischen mit anderen Eltern in ihrem Wohnviertel Kontakte knüpfen können. Dazu sind die Tische mit den Namen der verschiedenen Wohnviertel versehen. Weil es quirlige, kleine Krabbelkinder meist nicht auf Mamas Schoß auf den Stühlen hält, waren für sie am Samstag in der Mitte der Mensa Turnmatten zu einer Spielwiese ausgelegt worden. Die Stadt stellte Brezen und Getränke bereit.

Familienpate stellt sich vor

Mitarbeiterinnen vom „Koki-Netzwerk frühe Kindheit“, einer Beratungsstelle des Landratsamts, die zum Beispiel beim Umgang mit Schreibabys hilft, stellten die Einrichtung vor. Ein ehrenamtlicher Familienpate berichtete über das Hilfsangebot bei vorübergehenden, familiären Schwierigkeiten. Ob Zwillingsgeburt, Krankheit oder Überforderung, weil man alleinerziehend ist – die geschulten Familienpaten springen kostenlos für zwei bis vier Stunden pro Woche ein, um Eltern oder Alleinerziehende ein wenig zu entlasten. Alexandra Stofer, Vize-Vorsitzende des Familientreffs Wuselvilla, schließlich wies auf das abwechslungsreiche Programm des Vereins hin, in dem auch für die Kleinsten etwas enthalten ist.

Betreuungsplatz schwer zu finden

Die Mütter und Väter hörten interessiert zu und deckten sich mit Flyern ein. Karin und Martin Lederer kennen zwar schon viele Angebote durch ihren fünfjährigen Sohn Simon, aber sie folgten der Einladung der Stadt mit dem fast einjährigen Felix trotzdem gerne. „Die Idee eines Willkommensnachmittags für neue Stadtbürger finden wir nett“, sagte Martin Lederer. Seine Frau, die aus Bad Tölz stammt, lobte die Einrichtungen für Familien in Geretsried. Das neue Hallenbad mit dem Kinderbereich sei sehr gelungen. Auch mit den Spielplätzen sei sie zufrieden. Schwierig gestalte es sich – wie fast überall – , einen Betreuungsplatz für Felix zu finden. Die Stadt informiert über das System Little Bird über freie Krippen- und Kindergartenplätze (www.portal.little-bird.de). Auch Bürgermeister Michael Müller begrüßte die kleinen Neubürger und nahm sich Zeit für die Fragen der Eltern.

tal

