Geretsried: Wird der Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone ?

Von: Susanne Weiß

Hier könnten bald Poller stehen: Über die Ausgestaltung einer Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz machen sich Rathaus und der Stadtrat Gedanken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Diskussion ist eröffnet: Soll der Karl-Lederer-Platz autofrei werden? Die Entscheidung soll der Stadtrat in einer Sondersitzung im November treffen.

Geretsried – Die Umgestaltung im Zentrum der Egerlandstraße nähert sich dem Ende zu. Höchste Zeit für den Stadtrat, sich Gedanken über das Thema Verkehr in der „Neuen Mitte“ in Geretsried zu machen. Die Idee, den Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone zu machen, wurde in der Vergangenheit verworfen. Jetzt wird neu diskutiert, ob das Zentrum autofrei werden soll. Das Rathaus lieferte in der Sitzung am Dienstag Informationen dazu. Entscheiden soll der Stadtrat in einer Sondersitzung am Mittwoch, 23. November. „Es ist ein umfangreiches Thema mit vielen Einzelfragen. Das bedarf einer gründlichen Diskussion“, begründete Bürgermeister Michael Müller die Vorgehensweise.

Ausgangslage für Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz in Geretsried

Seit seiner Umgestaltung ist der Platz ein verkehrsberuhigter Bereich. An die Geschwindigkeitsbegrenzung von sieben Stundenkilometern würde sich allerdings nur die Fahrschule halten, berichtete Wirtschaftsreferent Volker Reeh (Geretsrieder Liste), der von seinem Wohnzimmer aus einen guten Blick aufs Zentrum hat. Obwohl Autofahrer und Fußgänger gleichberechtigt sein sollten, entstünden regelmäßig gefährliche Situationen mit Kindern. „Ich kann mir das gar nicht mehr anschauen“, so Reeh.

Wenn dienstags Wochenmarkt ist, wird der Karl-Lederer-Platz für den Verkehr komplett gesperrt. In seiner offenen Bürgersprechstunde beobachtete der Rathauschef jüngst, wie Autofahrer trotzdem durch die Stände gefahren seien. „Es ist unglaublich, wie ignorant Autofahrer sind“, monierte Müller. Sollte es eine Fußgängerzone geben, brauche es definitiv Poller. Versenkbare Modelle seien jedoch wegen der darunterliegenden Tiefgarage nicht umsetzbar, erläuterte Lukas Schrettenbrunner, im Rathaus für Verkehr zuständig.

Wie eine Fußgängerzone sich auf den Verkehr auswirken würde

Versenkbare Poller wären vor allem nötig, wenn der Bus die Erlaubnis bekommen sollte, durch die Fußgängerzone zu fahren. Denkbar wäre aber auch, dass er nur noch die Egerlandstraße bedient, erläuterte Schrettenbrunner die verschiedenen Varianten. Der umgestaltete Teil soll zum verkehrsberuhigten Bereich werden. „Eine Lösung, die alle zufriedenstellt, werden wir wohl nicht bekommen“, betonte Müller.

Karl-Lederer-Platz autofrei und Egerlandstraße im Bereich der „Neuen Mitte“ verkehrsberuhigt: Das würde den rollenden Verkehr insbesondere auf die Böhmerwaldstraße verlagern. Berechnet hat das Tobias Schendzielorz vom Münchner Verkehrsplanungsbüro Schlothauer & Wauer. Kerstin Halba (SPD) wunderte sich, warum die Autos nicht auf die B11 ausweichen würden. „Der Autofahrer nimmt immer den Weg mit der kürzesten Reisezeit“, so der Experte. „Es ist unstrittig, dass der Verkehr auf der Böhmerwaldstraße zunimmt.“

Im Modell ist die Rede von bis zu 3600 Fahrzeugen mehr am Tag auf der Böhmerwaldstraße – in der Prognose für 2035 inklusive Neubaugebiet an der Banater Straße im Vergleich zu der Zeit vor Baubeginn im Zentrum. „Das ist der Worst Case“, betonte Schendzielorz. Es sei davon auszugehen, dass innerorts mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Unabhängig davon aber, so das Fazit des Experten: „Knotenpunkte und Straßenquerschnitt sind noch leistungsfähig.“

Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) kritisierte, eine Fußgängerzone könne nicht die Lösung sein, wenn man „den armen Anwohnern an der Böhmerwaldstraße den Verkehr aufs Auge drückt“. Auf die Aufforderung von Rathauschef Müller, einen konkreten Vorschlag zu machen, stellte Immertreu die Ampel an der Rathauskreuzung infrage. Es solle nur noch Rechtsabbiegeverkehr möglich sein. Das solle geprüft werden, so Müller.

Martina Raschke (Grüne) forderte, zusätzlich zu den Überlegungen für die „Neue Mitte“ müsse man sich Gedanken machen, wie die Bürgerinnen und Bürger innerstädtisch aufs Rad oder in den Bus gebracht werden können.

Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz Geretsried: Das sagt der Handel

„Für den Handel kann eine Fußgängerzone Vorteile haben“, berichtete Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler von einem Gutachten für die Geretsrieder Innenstadt. Voraussetzung sei aber, den Platz nicht einfach für Autos zu sperren, sondern die gewonnene Fläche zu bespielen. Mit Veranstaltungen und gastronomischen Sondernutzungsflächen – „was Leben bringt“. Personell könnte das Thema teilweise das Citymanagement im Rathaus betreuen, für das ohnehin eine Stelle geschaffen werden soll. Es seien aber auch Kapazitäten im Ordnungsamt und Bauhof nötig.

Wie sehen Geretsrieder Gewerbetreibende in der „Neuen Mitte“ die Sache? Von 24 gab die Hälfte einen entsprechenden Fragebogen ausgefüllt zurück. Drei gaben an, sie fänden eine Fußgängerzone „überwiegend negativ“, vier sehen „keine Auswirkungen“ und vier finden die Angelegenheit „überwiegend positiv“. Kritikpunkt sei vor allem die Parkplatzsituation, so Geisler. „Der ruhende Verkehr muss sich deutlich umorientieren.“

Nebenstraßen wären von Fußgängerzone im Zentrum betroffen

Eine verkehrliche Neuplanung im Zentrum hätte Auswirkungen auf die Wege und Straßen um den Karl-Lederer-Platz herum, gab Stadtbaurat Rainer Goldstein zu bedenken. Sinnvoll wäre eine großräumige „Zone 20“. Außerdem sei das Parken insbesondere am Hermann-Löns-Weg und der Graslitzer Straße ein Thema. Vor allem in Letzterer „geht es schon jetzt saueng zu“. Hier bräuchte es einen durchgehenden Gehweg.

sw

