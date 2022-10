HP Ingenieure baut alles von der Villa bis zum Gewerbepark

Von: Susanne Weiß

Gemütliche Ecken für den kreativen Austausch gibt es überall im innovativen Bürogebäude von HP Ingenieure im Geretsrieder Ortsteil Gelting. Die Geschäftsführer Michael Fels (li.) und Bernd Pillmeier legen Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit. © Hermsdorf-Hiss

Das Büro HP Ingenieure vereint viel Spezialwissen unter einem Dach. Dazu haben die Geschäftsführer eine moderne Arbeitswelt für die Mitarbeiter geschaffen.

Geretsried – Mit ihrem Laptop könnten die rund 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HP Ingenieure am heimischen Küchentisch arbeiten. Die Möglichkeit zum Homeoffice hätten sie. In der Praxis kommen sie aber einfach gerne ins Büro. Das ist nämlich so, wie es sich Angestellte nur wünschen können.

Geretsried: Wirtschaftspreis 2022 geht an HP Ingenieure

Jeder und jede Beschäftigte hat seinen eigenen Schreibtisch, selbstverständlich höhenverstellbar, mit Bildschirmen, Telefon und Lampe, wie man das kennt. Je nachdem, welche Aufgabe sie oder er gerade erledigen möchte, gibt es aber auch reichlich Alternativen zum klassischen Arbeitsumfeld. Da wäre die Cafeteria, in der es sich bei einem Heißgetränk, Mittagessen oder Kuchen austauschen lässt. In kleinen und großen Besprechungsräumen stehen Stühle, Hocker oder Sessel. Es gibt Ecken mit Sofas zum Ausspannen sowie Kicker, Tischtennisplatte und Basketballkorb zum Auspowern. Wer grillen will, braucht nur auf die Terrasse gehen. Und wer mit dem Jobrad fährt, kann in der Arbeit duschen.

„Niemand muss acht Stunden an seinem Platz sitzen, die immer gleiche Wand anstarren und auf die Pause warten“, sagt Geschäftsführer Bernd Pillmeier. Er selbst geht für kurze Besprechungen gern in den Wald, der das Bürogebäude am Rande des Gewerbegebiets im Geretsrieder Ortsteil Gelting umgibt. Etwaige Notizen spricht der Chef ins Smartphone. „Wir haben die technischen Möglichkeiten.“ 30 Prozent der Aufgaben ließen sich locker fernab des Schreibtischs erledigen – und das kreativer. „Der immer gleiche Blick auf den immer gleichen Stiftehalter ruft einen bestimmten Ablauf hervor.“

Verschiedene Projekte sorgen für vielfachen Erfahrungsschatz

Dass die Suche nach dem optimalen Arbeitsumfeld nicht nur Spielerei ist, lässt sich überall im Landkreis – und darüber hinaus – sehen. Zum Beispiel in Geretsrieds „Neuer Mitte“, wo HP Ingenieure die beiden Wohn- und Geschäftshäuser der Geretsrieder Baugenossenschaft technisch ausgearbeitet hat. Den Neubau der Sparkasse haben die Architekten des Büros sogar selbst entworfen. Das Unternehmen steckt auch hinter der Runderneuerung vieler Bankfilialen in der Region.

Kunden in unterschiedlichen Phasen bei den unterschiedlichsten Projekten – von der Villa bis zum Gewerbepark – begleiten zu können, unterscheidet HP Ingenieure von vielen anderen Büros. „Wir hatten das Glück, in den vergangenen Jahren viel mit Investoren zusammengearbeitet zu haben“, sagt Pillmeier. Dadurch habe das Team auch ein Augenmerk darauf, was der Markt und was künftige Nutzer brauchen. Zudem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verschiedenstem Spezialwissen punkten. „Spezialtiefbau, Brandschutz, Baurecht, Innenausbau, Gewerbeküchen“, nennt der Geschäftsführer Beispiele.

HP Ingenieure baute in Gelting ein neues Bürogebäude

Pillmeier hat HP Ingenieure 2004 mit Martin Heinrichsbauer in Münsing gegründet. Ersterer kannte sich mit Projektsteuerung, Controlling und Bauleitung aus. Letzterer mit konstruktivem Ingenieurbau vom Tunnel über die Brücke bis zum Atomkraftwerk. „Wir haben das nie gemacht, um größer zu werden. Wir dachten, vielleicht stellen wir mal eine Assistentin ein“, erinnert sich Pillmeier. Doch ihnen wurden interessante Objekte angeboten, die sie machen wollten, aber nicht alleine geschafft hätten. Als Heinrichsbauer in Rente ging, ergänzte Michael Fels die Geschäftsführung.

Da das Büro in Münsing inzwischen zu klein geworden war, bauten die beiden 2020 den Firmensitz in Gelting (Geretsried). Ein zweites Büroteam in Regensburg betreut die Investoren nördlich von München. Weiter wachsen will HP Ingenieure nicht. Das Unternehmen habe eine gute Größe gefunden, sagt Bernd Pillmeier. „Die Frage ist nicht mehr, ob wir etwas übernehmen können, sondern wie machen wir’s.“

HP Ingenieure wurde am Mittwochabend mit dem Wirtschaftspreis 2022 des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ausgezeichnet.

