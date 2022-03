Geretsried: Wohnen im Quartier „Opus G“ mit Blick ins Grüne

Von: Doris Schmid

Teilen

Wohnen im Grünen: So stellen sich die Krämmel-Unternehmensgruppe und der Architekt Klaus Kehrbaum das Leben im neuen Quartier „Opus G“ vor. © Krämmel-Unternehmensgruppe

770 Wohnungen baut die Firma Krämmel an der Banater Straße in Geretsried. Ein neues Quartier entsteht, das fortan den Namen „Opus G“ trägt.

Geretsried – Bauklötzchen und anderes Holzspielzeug stellte die Firma Lorenz von 1950 bis 2006 in Geretsried her. Auf dem anschließend brachliegenden 4,7 Hektar großen Grundstück war zunächst ein Fachmarktzentrum geplant. Jetzt werden dort 770 Wohnungen gebaut. Am Donnerstag verriet Korbinian Krämmel der Presse den Namen des neuen Quartiers und nannte weitere Details.

Über 200 Millionen investiert die Krämmel-Unternehmensgruppe

Der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller ging zunächst auf die Bedeutung dieses „Leuchtturmprojekts“ für seine Stadt und die Region ein. Neben Eigentums- und frei finanzierten Wohnungen soll dort auch öffentlich geförderter Wohnraum entstehen. Das sorge für eine gute Durchmischung im Quartier. Die Aufgabe der Stadt sei es nun, das neue Quartier städtebaulich ans Zentrum anzuschließen. Müller dankte der Unternehmerfamilie Krämmel für ihren Mut – über 200 Millionen Euro investiert die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben in das Projekt, das fortan den Namen „Opus G“ trägt.

Stellten das Projekt vor: (v. li.) die Unternehmerfamilie mit Sohn Marinus, Vater Reinhold und Sohn Korbinian Krämmel und Architekt Klaus Kehrbaum. Rechts im Bild: Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es sei mehr als ein Stadtquartier, betonte Geschäftsführer Korbinian Krämmel. „Es ist ein Lebenswerk in Verbundenheit und Verantwortung für die Menschen hier.“ Die Firma Krämmel, die ihren Sitz in Wolfratshausen hat, wurde vor 75 Jahren in Geretsried gegründet. „Das Mittelzentrum ist unser Leben, unsere Leidenschaft“, unterstrich Krämmel. Ziel sei es, attraktiven Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zu schaffen. 1800 bis 2000 Menschen sollen die 25 Gebäude mit bis zu acht Etagen einmal bevölkern. Auch eine inklusive Wohngemeinschaft, die die Diakonie betreiben wird, soll einziehen. Damit im „Opus G“ eine Gemeinschaft entstehen kann, will der Investor ein Quartiersmanagement einrichten – auf eigene Kosten.

Es ist ein Lebenswerk in Verbundenheit und Verantwortung für die Menschen hier.

Fix sei auch die Einrichtung von Co-Working-Bereichen, eines Boardinghauses und einer Kindertageseinrichtung. Hier würden gerade finale Auswahlgespräche laufen. Die Stadtwerke München habe man für das Thema E-Mobilität gewinnen können. Ergänzt werden soll das Angebot um einen Waschsalon, Gastronomie, einen Friseur, einen Arzt und ein Kosmetikstudio.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Projekt unterteilt in drei Bauabschnitte

Unterteilt ist das Projekt in drei Bauabschnitte: Nord, Mitte und Süd. Die Arbeiten für den ersten laufen bereits. Mit dem Rohbau soll im April begonnen werden. Der Grundbaustoff sei Stahlbeton. „Anfang 2025 sind die ersten Wohnungen bezugsfertig“, kündigte Krämmel an. Die beiden anderen Abschnitte sollen parallel gebaut werden. Die Fertigstellung: Ende 2026.

Das Interesse ist groß: An die 1000 Anfragen

Die Nachfrage nach den Wohnungen ist laut Krämmel sehr hoch. An die 1000 Anfragen seien bereits eingegangen, so der Geschäftsführer. „Der Bedarf ist enorm.“ Wie berichtet hat die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayern-Heim GmbH 198 Wohnungen gekauft. Sie gehören mit zu den Einheiten, die als erstes fertig werden. Das wird sicher zu einer Entspannung des Mietmarkts in Geretsried beitragen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben ein Erstzugriffsrecht.

Was kosten die Wohnungen? Und wie hoch ist die Miete? Dazu wollte sich Krämmel nicht äußern. Die Materialbeschaffung sei aufgrund von Lieferengpässen extrem herausfordernd. „Das macht uns große Sorgen.“

nej

Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt finden Sie hier.