Geretsried: Wohnsitzloser tritt gegen Autos

Von: Peter Borchers

Teilen

Der 36-Jährige beschädigte einen BMW und einen Mitsubishi. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Erst trat ein betrunkener Wohnsitzloser (36) in Geretsried gegen Autos. Dann verbrachte er eine Nacht in Polizeigewahrsam.

Geretsried – Ein amtsbekannter Geretsrieder ohne festen Wohnsitz wurde am Freitagnachmittag abermals straffällig. Der generell verhaltensauffällige 36-Jährige hielt sich laut Geretsrieder Polizei gegen 14.30 Uhr an der Sudetenstraße in Höhe der Sternkreuzung auf. „Aus nicht ersichtlichem Grund“ trat er plötzlich gegen zwei Pkw, die auf der Fahrbahn an der Kreuzung verkehrsbedingt angehalten hatten.

Anzeige wegen Sachbeschädigung

An den beiden Autos, dem Mitsubishi einer Geretsriederin (61) sowie dem BMW eines Geretsrieders (52), entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Die Betroffenen erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung. Hinzu kommt eine Anzeige gegen den Mann wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Polizei nimmt Täter in Gewahrsam

Da der Täter erheblich alkoholisiert war und die Begehung von weiteren Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnte, nahm die Polizei ihn er in Sicherheitsgewahrsam. Der 36-Jährige verbrachte die Nacht in der Inspektion in Geretsried. Am Folgetag wurde er in nüchternem Zustand in die Freiheit entlassen.

peb

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.