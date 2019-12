S7-Verlängerung: Bürgerinfo im Januar

Die Planung der Verlängerung der S7 von Wolfratshausen nach Geretsried geht in die nächste Phase. Das Vorhaben soll den Bürgern vorgestellt werden.

Geretsried/Wolfratshausen – Im Januar sind dazu zwei Informationsveranstaltungen geplant. Die Projektverantwortlichen sollen am 16. Januar nach Wolfratshausen und am 23. Januar nach Geretsried kommen. Das berichtete Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller in der öffentlichen Stadtratssitzung.

Eine Sprecherin der Deutsche Bahn AG bestätigt die Termine auf Nachfrage unserer Zeitung. In beiden Städten sollen die Details der Planungen zu Unterführung und Trassenverlauf für alle interessierten Bürger erläutert werden. „Es wird die Möglichkeit für Fragen und Gespräche geben“, so die Sprecherin.

Die S7-Verlängerung mit Haltestellen in Gelting, Geretsried Mitte und Geretsried Süd ist bekanntlich seit Langem in der Planung. Zuletzt hatte Wolfratshausen wie berichtet auf die Tieferlegung der Gleise im Bereich der Sauerlacher Straße bestanden. Daraufhin wurde umgeplant. Das Eisenbahnbundesamt (EBA) hat die geänderten Planungsunterlagen vor Kurzem freigegeben, erklärt die Sprecherin. Noch heuer sollen sie der Regierung von Oberbayern übergeben werden. Diese wird das im Jahr 2012 begonnene Anhörungsverfahren fortführen. „Wir gehen davon aus, dass die Regierung die Unterlagen im Februar öffentlich auslegen wird.“ Dann können Einwendungen eingebracht werden.

Mit einem Baubeginn ist frühestens 2024 zu rechnen, „abhängig des weiteren Verlaufs des Verfahrens“, so die Sprecherin.

