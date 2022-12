Bei Heimweh hilft ein Blick auf den Lac de Neuchâtel

Yvette Sauer mit Schweizer Pass vor ihrem Lieblingsbild vom Lac de Neuchâtel. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Yvette Sauer stammt aus dem frankofonen Kanton Neuenburg. 1966 wanderte die Schweizerin aus nach Deutschland - der Liebe wegen.

Geretsried – Die Schweiz ist ein gesegnetes Land – in vielerlei Hinsicht. Von der Natur ist der Flecken Erde zwischen Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Liechtenstein mit Gletschern und Seen verwöhnt. Die zwar kleinen Städte Zürich und Genf genießen internationales Ansehen. Gemeinhin verbindet man die Schweiz mit Reichtum. Der Bundesstaat besaß 2021 den weltweit höchsten Wohlstandsindex.

Geretsried: Yvette Sauer aus der Schweiz stellt ihr Heimatland vor

Dank ihrer Neutralität wurden die Eidgenossen von beiden Weltkriegen verschont. Sie sind bekannt für ihre Eigenständigkeit, ihren Freiheitsdrang und das hohe Maß an Demokratie. Natürlich auch für ihre Schokolade, ihren Käse und ihre Uhren. Yvette Sauer stammt aus dem frankofonen Kanton Neuenburg, französisch Neuchâtel. Über der 44 000-Einwohner-Stadt thront das berühmte Schloss Neuenburg. Die Altstadt verfügt über eine Fußgängerzone mit bezaubernden Gässchen und Hinterhöfen. Sie liegt direkt am Neuenburgersee, dem größten See komplett auf Schweizer Grund.

Yvette Sauers Wohnzimmer schmückt ein Gemälde des Sees mit der Jurakette im Hintergrund, das die einmalige Stimmung des Landstrichs einfängt. Ob sie ihre Heimat vermisst? Die 80-Jährige zögert etwas. Auch in Bayern habe sie die Alpen und den Starnberger See ganz in der Nähe, sagt sie. Die Bevölkerung hier sei der schweizerischen von der Mentalität her – gemütlich, pragmatisch, genussfreudig – recht ähnlich.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Heute: Schweiz © PMS-Grafik

„Ich war glücklich, wieder an einem See zu leben“

Nach Deutschland kam Yvette Vaucher, so ihr Mädchenname, zum ersten Mal mit 17 Jahren. Sie arbeitete für ein Jahr als Au-pair bei einer Familie mit vier Kindern in Kirchheim unter Teck. „In der Nachbarschaft wohnte ein schöner, junger Mann. Wir freundeten uns an, und ich fuhr voller Tränen zurück nach Hause“, erzählt Yvette Sauer.

Während sie Sozialarbeit studierte und später in einer psychiatrischen Klinik arbeitete, blieb sie mit ihm in Kontakt. 1966 ging sie der Liebe wegen nach Deutschland und heiratete den einstigen Nachbarsjungen. Die beiden zogen nach Grafrath nahe dem Ammersee. „Ich war glücklich, wieder an einem See zu leben“, sagt die Naturliebhaberin.

Zwei Töchter wurden geboren, und nach einigen berufsbedingten Jahren in Leverkusen kamen die Sauers 1981 erst nach Wolfratshausen und 1982 nach Geretsried, wo die Töchter aufs Gymnasium gingen. Yvette Sauer, die perfekt Französisch und Deutsch spricht, gab Sprachkurse an der Volkshochschule. Sie liefen sehr erfolgreich, auch weil die Dozentin einiges umstrukturiert hatte.

Yvette Sauer unterstützt deutsch-französische Städtepartnerschaft

1982 entstand die Städtepartnerschaft zwischen Geretsried und Chamalières in der Auvergne. Ein Jahr später wurde das Partnerschaftskomitee gegründet „Ich schlug den Teilnehmern meiner Kurse vor, sich dort zu engagieren, und viele taten das mit Freude“, erinnert sich Sauer.

Der damalige Bürgermeister Heinz Schneider sei so klug gewesen, die Städtefreundschaft auf eine breite Basis zu stellen. Nicht nur die Politiker, auch die Vereine wie der TuS, die Schulen, die Industrie und der Handel seien involviert gewesen. Von Anfang an dolmetschte Sauer. Mit Heinz Schneider und dem Vorsitzenden des Komitees, Rolf Reisinger, stand sie in engem Austausch. Sie bekam ein kleines Büro im Rathaus, wurde dann ins Kulturamt integriert, wo sie für die Partnerschaft und die VHS zuständig war. Als Mitglied der Europa-Union und des Clubs Soroptimist International war und ist die gebürtige Schweizerin bestens vernetzt. Der Wunsch nach einem friedlichen Staatenbund trieb sie stets an.

Einmal im Jahr reist die 80-Jährige mit der Bahn in die alte Heimat

Früher fuhr Yvette Sauer bis zu sechs Mal jährlich in die Heimat, wo ihre Schwester mit Kindern und Enkelkindern lebt. Mittlerweile beschränken sich die Besuche auf einmal pro Jahr. Die 80-Jährige reist dann bequem mit der Bahn. Auch in Sachen öffentlicher Nahverkehr gilt die Schweiz als vorbildlich. Einmal, 1994, nach ihrer Scheidung, überlegte die Geretsriederin kurzzeitig, nach Neuchâtel zurückzukehren. Aber dann entschied sie sich doch dafür, in ihrer Wahlheimat zu bleiben, in ihrer schönen Wohnung in Gartenberg, bei ihrem im Laufe der Jahre gewachsenen Freundeskreis.

Denn bei allen Vorzügen sei die Confoederatio Helvetica, von der sich das Kennzeichen CH ableitet, doch ein teures Pflaster zum Leben, sagt Sauer. „Es gibt durchaus auch Armut bei uns.“ Die Lebenshaltungskosten seien ein Drittel höher als in Deutschland, ebenso wie die Steuern. Wer nicht (mehr) gut verdiene, zum Beispiel als Rentner, tue sich schwer. Außerdem sei die Schweiz ein Mieter-Land. Eine eigene Immobilie besitze nur ein geringer Teil der Bevölkerung.

Yvette Sauer sagt: „Die Sehnsucht nach meiner Heimat hat mit den Jahren abgenommen. Wenn sie mich plagt, schaue ich mir das Bild von Marcel Theynet vom Lac de Neuchâtel über meinem Wohnzimmersofa an. Oder ich lese Bücher von schweizer und französischen Schriftstellern und Dichtern. Oder ich setze mich in den Zug und bin in sechs Stunden in meiner Geburtsstadt.“

Tanja Lühr

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in der Schweiz. Die „Urschweiz“ besteht seit 1291. Im Laufe der Jahrhunderte ging aus ihr der 1848 gegründete Bundesstaat, die Confoederatio Helvetica (CH), hervor. Er setzt sich aus 26 teilsouveränen Kantonen zusammen. Sitz der Regierung und des Parlaments ist die Bundesstadt Bern. Die Schweiz gilt als Willensnation; nationale Identität und Zusammenhalt basieren nicht auf einer gemeinsamen Sprache – es wird Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch gesprochen – und ethnischen Herkunft oder Religion, sondern auf interkulturellen Faktoren wie dem Glauben an die direkte Demokratie. Viermal pro Jahr werden die Eidgenossen zu politischen Fragen an die Urnen gebeten. Für das Selbstverständnis grundlegend ist überdies die dauernde Neutralität der Eidgenossen. Aktuell leben rund 8,7 Millionen Menschen in dem Binnenstaat. Das lustigste Missverständnis: Etwas Lustiges fällt mir auf Anhieb nicht ein. Aber mit einem Missverständnis möchte ich gerne aufräumen: Die Schweizer sind längst nicht alle so reich, wie man hierzulande glaubt. Es gibt Armut. In meiner Kindheit gab es auf dem Land sogar sehr große Armut. Der größte Unterschied: Die Schweizer sind eher bereit, über sich selbst zu spotten und zu schmunzeln als die Deutschen. In politischen Auseinandersetzungen besteht unter den Eidgenossen der Konsens, dass man sich am Ende einigen muss. Das spüre ich in Deutschland nicht immer. Durch die vielen Volksentscheide herrscht in der Schweiz definitiv ein höheres Maß an Demokratie. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Das „Ja, aber“. Hier wird vieles zerredet. Das ermüdet bisweilen. Ich finde, man sollte kritisch sein, aber konstruktiv. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meinem Kanton „Bonjour“ oder „Salut“. Auf Schweizerdeutsch heißt es „Grüezi“ und die italienischsprachige Schweiz verwendet das „Ciao“. Mein Leibgericht ist: Ich liebe es, mit der Familie oder Freunden gemütlich Raclette oder Fondue zu essen. Käsefondue bereite ich übrigens mit trockenem Sekt oder einem Crémant statt mit Weißwein zu. Das macht es lockerer. Bei Schweizer Schokolade kann ich nicht Nein sagen. Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Ich habe viel von der Schweiz gesehen, liebe die Menschen, die Berge, die Seen und die Kultur. Ich mag das Ruhige, Gediegene meiner Landsleute und wie oben beschrieben ihre Kompromissbereitschaft und ihren politischen Stil, den ich hier manchmal vermisse. An Geretsried gefällt mir, dass die Stadt so dynamisch ist. Wie sich das Zentrum gerade architektonisch entwickelt, gefällt mir allerdings weniger. Es fehlen Grünflächen und Bäume.

