Edeka Impuls: Gründerinnen ausgestiegen - Zentrale übernimmt Supermarkt

Von: Doris Schmid

Teilen

Aus der Traum: Sonja Hinkova (li.) und Asli Gezginci-Yazici haben sich aus Geretsried verabschiedet. © sh/Archiv

Der Edeka Impuls am Karl-Lederer-Platz bleibt samt Personal bestehen. Es ändert sich aber etwas an der Eigentümersituation. Die Gründerinnen sind ausgestiegen.

Geretsried – Vor gut drei Jahren eröffneten Sonja Hinkova und Asli Gezginci-Yazici am Karl-Lederer-Platz einen 1750 Quadratmeter großen Edeka-Markt. Jetzt sind die beiden Existenzgründerinnen überraschend ausgestiegen.

Edeka Impuls: Gründerinnen demonstrierten Einigkeit

Vor der Eröffnung der Filiale Ende 2019 sagte ein Edeka-Sprecher gegenüber unserer Zeitung: „Sie sind beide langjährige Mitarbeiterinnen, waren Marktleiterinnen im Großraum München und erfüllen sich nun den Traum von der Selbstständigkeit.“ Aufgrund der Großbaustelle im Stadtzentrum hatten es die Betreiberinnen nicht leicht – der Markt wirkte oft leer. In einem Interview mit unserer Zeitung im September 2021 sagten die beiden Frauen, dass sie sich in Geretsried wohl fühlen und sie ihr Soll immer erfüllt hätten. Die Zahlen seien kontinuierlich gestiegen. („Wir waren sehr zufrieden“). Umso verwunderlicher erscheint da der Rückzug.

Zu den Gründen für den Ausstieg der beiden Existenzgründerinnen will sich die Edeka-Zentrale nicht äußern. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Respekt gegenüber den persönlichen Gründen grundsätzlich keine Stellungnahme zur Entscheidung der Kaufleute abgeben“, teilt ein Sprecher der Edeka auf Nachfrage mit. Aber er ergänzt, dass sich grundsätzlich städtebauliche Situationen wie in der Stadt Geretsried immer auf ein Einzelhandelsgeschäft auswirken würden. „Große Vorhaben machen sich entsprechend auch intensiver bemerkbar“, ergänzt der Pressesprecher.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Edeka Impuls geht als regie-geführter Einzelhandel an Zentrale zurück

Um die Nahversorgung zu sichern, ging die Filiale nun als sogenannter regie-geführter Einzelhandel an die Edeka-Zentrale zurück. „Das Personal wurde vollständig übernommen“, so der Sprecher weiter.

Insgesamt sind in dem Supermarkt am Karl-Lederer-Platz 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der Unternehmenssprecher versichert: „Für unsere Kundinnen und Kunden ergeben sich in Sachen Öffnungszeiten, Sortiment und Rückerstattung der Parktickets keine Veränderungen.“ nej

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.