Zentrums-Baustelle sorgt für Stau auf der B11: Bauamt will nachbessern

Wer auf der B11 von Wolfratshausen in Richtung Geretsried unterwegs ist, braucht viel Geduld. Seit im Geretsrieder Stadtzentrum gebaut wird und die Einfahrt Mitte für den Verkehr gesperrt ist, gibt es an der Einfahrt Nord einen Rückstau – manchmal sogar bis Gelting. Demnächst soll sich die Situation verbessern.

Geretsried – „Am Anfang war dort noch alles relativ entspannt“, sagt die zuständige Gebietsinspektorin im Staatlichen Bauamt, Julia Schneider, im Gespräch mit unserer Zeitung. In den vergangenen Wochen nahm das Verkehrsaufkommen allerdings noch einmal zu. Grund dafür ist die Sperrung der Staatsstraße 2072 von Ascholding nach Tattenkofen. Viele Autofahrer umfahren die gesperrte Strecke über die B11. Deshalb will die Behörde die Ampelanlage an der Einfahrt Nord neu programmieren – auch auf Bitte der Geretsrieder Polizei hin.

„Wir wollen sie technisch nachrüsten, um die Schaltung verkehrsabhängiger steuern zu können“, kündigt die Bauingenieurin an. Dafür muss an einigen Stellen die Deckschicht der Fahrbahn aufgeschnitten werden. In die Schlitze werden sogenannte Schleifen gelegt. Anschließend werden diese mit dem Steuergerät verbunden und die Löcher mit Bitumen vergossen. Auch die Ampelmasten bekommen neue Kabel. Außerdem werden zusätzliche Kameras installiert. Geschehen sollen diese kleineren Straßenbauarbeiten in den nächsten Wochen, und zwar im fließenden Verkehr, kündigt Schneider an. „Das muss in allen vier Fahrtrichtungen gemacht werden, aber nicht in den Hauptverkehrszeiten, sondern zwischen 9 und 15 Uhr.“ Innerhalb von zwei, drei Tagen sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Laut der Gebietsinspektorin soll die Neuprogrammierung der Ampelanlage auch einen Schleichweg „etwas unterbinden“: Besonders ungeduldige Linksabbieger ordnen sich nämlich gerne auf der Spur Richtung Geretsried-Mitte ein, biegen an der Ampel nach rechts auf den Feldweg ab, um dann geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Das wird sich nach der Feinjustierung wohl nicht mehr lohnen.

Am 17. November 2016 führte das Staatliche Bauamt eine Verkehrszählung auf der B11 durch. Demnach ist die Verkehrsbelastung an der Einfahrt Nord zwischen 16.45 und 17.30 Uhr am höchsten. Am Stichtag bogen an dieser Zeit 556 Autos von Wolfratshausen kommend links in Richtung Blumenstraße ab. 1216 Fahrzeuge fuhren geradeaus und drei bogen nach rechts auf den Feldweg ab. Insgesamt passierten die B11-Einfahrt Nord am Stichtag durchschnittlich 3522 Autos pro Stunde. Das Staatliche Bauamt geht von einer weiteren Zunahme des Verkehrs aus. 2030 rechnet die Behörde auf diesem Fahrbahnabschnitt mit 4014 Autos pro Stunde.nej

