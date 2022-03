Mehr Neues in der Mitte: Zentrumsgestaltung geht weiter

Von: Susanne Weiss

Gestalterisch sollen Karl-Lederer-Platz und Egerlandstraße eine Einheit bilden. Hinter den Bauzäunen wird nun die Oberfläche wiederhergestellt. © hl/Archiv

Die Zentrumsgestaltung in Geretsried geht weiter. Die Egerlandstraße wird gestaltet. Der Bau- und Umweltausschuss beschäftigte sich jüngst mit Detailfragen.

Geretsried – Bis Ende des Jahres soll die Egerlandstraße im Bereich des Stadtzentrums wiederhergestellt sein. Vergangene Woche haben dort die Tiefbauarbeiten begonnen, berichtete Rainer Goldstein in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Dabei wurde deutlich: In der „Neuen Mitte“ ist weiterhin viel in Bewegung.

Entscheiden musste das Gremium über eine Detailfrage, die den Bauablauf vereinfachen soll. „Es ist ein Wettlauf um Mittel und Lieferungen“, sagte Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl, der die Sitzung leitete. Dabei spiele der Krieg in Osteuropa eine Rolle. So werde für Bitumen russisches Öl verwendet. Und „die bestellten Drainagematten hängen aktuell auf einem Lkw in der Ukraine fest“, ergänzte Lukas Schrettenbrunner vom Bauamt.

Egerlandstraße: Gestaltung orientiert sich an der des Karl-Lederer-Platzes

Deswegen will die Stadt möglichst viele Arbeiten in der Jahresmitte erledigt wissen. „Damit wir nach hinten Luft haben“, betonte Goldstein. Für die drei vorgesehenen Grüninseln bedeutet das, dass die umlaufende Sitzmöglichkeit nicht als komplettes Fertigteil installiert wird. Stattdessen soll der Unterbau jetzt betoniert werden und der Oberbau später aufgesetzt werden.

Die drei Grüninseln können mit bis zu sechs Meter hohen Bäumen bepflanzt werden, erklärte Architekt Klaus Kehrbaum. Sie werden entlang der Egerlandstraße vor dem Wohn- und Geschäftsgebäude BGZ2 gebaut, das die Geretsrieder Baugenossenschaft derzeit neu errichtet. Eine der Grüninseln, die nahe der Einmündung zum Fasanenweg entsteht, soll mit der Bushaltestelle inklusive überdachtem Wartebereich aus Glas kombiniert werden. Um die Grüninseln herum werden die Menschen sitzen können. Kehrbaum schlug vor, das Bauteil nicht wie geplant aus Beton herzustellen, sondern aus Granit. „Es hat sich herausgestellt, dass wir so ein Drittel Kosten sparen und dafür auch noch Naturstein bekommen. Ganz erstaunlich“, sagte der Architekt. Der Ausschuss hatte keine Einwände.

Kehrbaum stellte zudem eine Idee vor, die denjenigen gefallen könnte, denen die „Neue Mitte“ nicht grün genug ist. In manchen Städten gibt es eine Art überdimensionierte Blumentöpfe, in denen Bäume Platz haben und auf deren Rand man sitzen kann. „Die Wiegen sechs Tonnen und können vom Bauhof frei positioniert werden, wenn eine Veranstaltung stattfindet“, erläuterte Kehrbaum. Er könnte sich zwei der großen Pflanzkübel vor dem Rathaus, fünf bis sieben auf dem Karl-Lederer-Platz und fünf auf der Egerlandstraße vorstellten. Der Vorschlag stand aber nicht zur Abstimmung.

Wenn die Gestaltung der T-Zone abgeschlossen ist, wird in ihrem Umfeld weiter gebaut. Wie berichtet sind vorhabenbezogene Bebauungspläne für die Häuser am Karl-Lederer-Platz 7 und 7a, Egerlandstraße 57/Hermann-Löns-Weg 2 sowie 4 in Arbeit. Die jeweiligen Eigentümer wollen dort neu bauen. Die entsprechenden Pläne seien nun bereit zur Offenlegung, teilte Meinl in der jüngsten Sitzung des Entwicklungs- und Planungsausschuss mit. Das Gremium befasste sich dort mit den angepassten Unterlagen und empfahl sie einstimmig zur Billigung im Stadtrat.

sw

