Zuerst griff er ins Regal, dann wehrte er sich gegen die gerufene Polizei

Ein der Polizei bekannter Mann steckte in einem Geretsrieder Supermarkt Waren ein. Als die Polizei kam, wehrte er sich vehement.

Geretsried - Wegen diverser Vorfälle hatte der Mann bereits Hausverbot in dem Supermarkt, in dem er am Samstag wieder Waren einsteckte. Als die Polizei eintraf, wollte der eigentlich in einer Geretsrieder Einrichtung untergebrachte Mann fliehen. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich der Herr vehement, schreibt die Polizei. Er „musste mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden“.

Nur so konnte der Geretsrieder in seine betreuende Einrichtung zurückgebracht werden. Ihn erwarten nun mehrerer Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

nej