Geretsried: Zwei Weihnachtskonzerte am dritten Advent

Von: Doris Schmid

Stimmungsvoll wird es am dritten Adventssonntag in der Maria-Hilf-Kirche, wenn die Mixed Voices (Foto) und die Bunkerblasmusik gemeinsam ein Konzert geben. © Archiv

Die Mixed Voices und die Gartenberger Bunkerblasmusik geben am dritten Advent zwei Weihnachtskonzerte in Geretsried. Der Eintritt ist frei.

Geretsried – Traditionell laden die Mixed Voices und die Gartenberger Bunkerblasmusik für den vierten Adventssonntag zu zwei Weihnachtskonzerten ein – zuletzt war das 2019 der Fall. Heuer singen und musizieren die beiden Ensembles um Leiter Roland Hammerschmied bereits am dritten Adventssonntag – aus einem sportlichen Grund. „Am vierten Advent findet das WM-Endspiel statt“, klärt Hammerschmied auf. „Darauf haben wir Rücksicht genommen.“

Endlich wieder vor Publikum singen und spielen

Rückblick: Im vergangenen Jahr gab es ein Weihnachtskonzert, das mit großem technischen Aufwand via Livestream in die heimischen Wohnzimmer übertragen wurde. Nur 20 Ehrengäste saßen mit reichlich Abstand in den Reihen der Pfarrkirche Maria Hilf. Geschuldet war dies der Corona-Pandemie, die im vergangenen Winter erneut viele Veranstaltungen ins Wasser fallen ließ. Das Konzert ist immer noch auf der Plattform Youtube zu finden. Bis heute wurd es über 4600 Mal abgerufen. „Der Livestream war schon cool“, sagt Hammerschmied. „Aber jetzt freuen wir uns drauf, wieder vor Publikum zu singen und zu spielen.“

Das Vokalensemble und die Blaskapelle werden im Altarraum der Maria-Hilf-Kirche im Wechsel musizieren. Nach einer festlichen Eröffnung geht es mit einem heiteren Teil weiter. Anschließend wird es laut dem Dirigenten besinnlich. Neu im Programm sind die Lieder „Es wird scho glei dumpa“ und „Wunderschöne Weihnachtszeit“. Wie in den vergangenen Jahren wird Ludwig Schmid als Sprecher dabei sein und das Programm mit heiteren und besinnlichen Texten bereichern.

Auch ein gemeinsames Stück ist geplant

„Die Blasmusik und der Chor werden heuer zum ersten Mal auch zusammen ein Stück präsentieren“, kündigt Hammerschmied an. Um welches Lied es sich handelt, will er nicht verraten. Zum Abschluss gibt es wieder ein gemeinsames „Oh du Fröhliche“, das zum Mitsingen für alle gedacht ist.

Die Weihnachtskonzerte finden am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr und um 18 Uhr in der Pfarrkirche Maria Hilf an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 statt. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Mitglieder der beiden Ensembles.

