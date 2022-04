Geretsried: Zweite Chance für ausrangiertes Mobiliar

Kundschaft im Carisma: Anna und Siegfried Gritzmann sind auf der Suche nach einem gebrauchten Schreibtisch für ihren Enkel, der im Herbst eingeschult wird. Caritas-Fachdienstleiterin Sandra Möckel steht beratend zur Seite. Nachhaltigkeit steht im Vordergrund Kinderladen schafft Synergieeffekt © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Gebrauchtwarenmarkt Carisma erfreut Schnäppchenjäger. In dem Second-Hand-Möbelgeschäft der Caritas in Geretsried gibt es fast nur Unikate.

Geretsried – „Der etwas andere Gebrauchtwarenmarkt für Entdecker, Individualisten und Leute mit besonderem Geschmack“: Das Schild im Treppenhaus zu „Carisma“ im Untergeschoss des ehemaligen KC-Möbelhauses an der Sudetenstraße 49 macht neugierig. Tatsächlich gibt es in dem rund 500 Quadratmeter großen Second-Hand-Möbelgeschäft der Caritas fast nur Unikate.

Bunte Geschirr-Mischung für die erste eigene Wohnung

Eingangs findet der Kunde ein hübsches Sammelsurium aus Gläsern, Tassen, Tellern und Deko-Artikeln sämtlicher Materialien und Stilrichtungen – vom geblümten Porzellan-Service über rustikale Keramikschüsseln und günstige Ikea-Becher bis zu feinen Zwieseler Kristallkelchen. „Es ist oft lustig zu beobachten, wenn sich junge Leute bewusst eine bunte Geschirr-Mischung für die erste eigene Wohnung zusammenstellen oder unterschiedliche Stühle für den Esstisch kombinieren. Das scheint ein richtiger Trend zu sein“, sagt Sandra Möckel, Caritas-Fachdienstleiterin BIQ (Beschäftigung, Integration, Qualifizierung).

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund

Damit räumt Möckel gleich mit einem weit verbreiteten Irrtum auf: Im Carisma, das bis vor zwei Jahren noch in Bad Tölz beheimatet war, können nicht nur sozial Schwache einkaufen, sondern jedermann, vom Studenten über die Familie mit Kindern bis zum Senior. Sozialcard-Inhaber erhalten jedoch 25 Prozent Nachlass bei einem Einkauf über 100 Euro. „Bei uns steht eindeutig der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund“, sagt Möckel. Gut erhaltene Einrichtungsgegenstände, Fahrräder, Fitnessgeräte und anderes haben ihrer Meinung nach „eine zweite Chance verdient“ statt auf dem Sperrmüll zu landen.

Immer mehr Kunden teilen diese Ansicht. Zu ihnen zählt das Ehepaar Anna und Siegfried Gritzmann aus Geretsried. Die beiden suchen nach einem Schreibtisch für ihren Enkel, der heuer in die Schule kommt. Ein Modell mit genügend Schubladen soll es sein, aus robustem Holz und am besten noch mit einem höhenverstellbaren Drehstuhl dabei. Unter den fünf, sechs ausgestellten Tischen finden sie schließlich den richtigen.

Siegfried Gritzmann ist nicht nur Käufer, sondern auch Spender im Carisma-Markt. Über 60 Klassik-LPs habe er kürzlich vorbeigebracht, erzählt er. „Man muss wirklich nicht immer alles neu anschaffen“, meint der Rentner. Auf der anderen Seite könne irgendjemand die eigenen ausrangierten Sachen vielleicht gut brauchen.

Wer etwas abzugeben hat, bringt es direkt ins Geschäft. Bei Möbeln möchten die Carisma-Mitarbeiter zuvor gerne ein Foto sehen. Sofas, Betten, Schränke und Co holen sie auf Wunsch auch ab. „Wir nehmen nichts mit Flecken, Löchern, Kratzern oder anderen Macken“, betont Sandra Möckel. Sie entfernt ein paar Kissen von einer roten Stoffcouch und streicht mit der Hand über den einwandfreien Bezug. Der Dreisitzer kostet 120 Euro, ein dazu passender Zweisitzer 80 Euro.

Antiquitäten und Raritäten

Antiquitäten freilich dürfen leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Eine besondere Rarität steht am Ende des Gangs mit den Wohnzimmermöbeln: ein 200 Jahre alter Bauernschrank aus der Region, sowohl außen als auch innen aufwendig bemalt, mit einem „Geheimfach“ und anderen liebevollen Details. Eine Dame, die ins Altersheim umgezogen sei, habe ihn der Caritas überlassen, sagt Möckel. Er solle für 1500 Euro einen neuen Besitzer finden. „In der Zeitungs-Fundgrube oder auf Ebay hätte man ihn für das Doppelte anbieten können.“ Im Carisma gelten übrigens feste Preise, es wird nicht gehandelt. Man sehe sich nicht als Basar, sondern als Ergänzung zum Einzelhandel, so die Leiterin.

Trotzdem kann man natürlich jede Menge Schnäppchen machen. Mit zwei Stofftaschen voller Töpfe und Cappuccino-Tassen steht Selam Abraham am Ende des Rundgangs zufrieden an der Kasse. Nicht einmal zehn Euro hat sie für alle Küchenutensilien bezahlt. Die 32-Jährige erzählt auf Englisch, sie stamme aus Eritrea und lebe seit sechs Monaten in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bad Tölz. Sie sei mit dem Bus nach Geretsried gefahren, nachdem sie von der günstigen Shopping-Möglichkeit gehört habe.

Kinderladen schafft Synergieeffekt

Auch junge Mütter schauen sich gerne im Carisma um. Im Erdgeschoss des KC-Gebäudes befindet sich seit vergangenem Jahr der Kinderladen der Caritas mit Günstigem aus zweiter Hand für die Kleinsten. „Das ist ein toller Synergieeffekt“, sagt Möckel. In beiden Caritas-Einrichtungen werden Menschen beschäftigt, „die gerade in einer schwierigen Lebenslage stecken“, wie die Fachdienstleiterin es ausdrückt. Im Carisma erhalten derzeit 20 bis 40 Frauen und Männer eine Chance, über die Beschäftigung eventuell den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Sie werden von sieben Caritas-Angestellten eingearbeitet und je nach individueller Fähigkeit und Tagesform für verschiedene Aufgaben eingeteilt. Die einen holen Möbel bei den Spendern ab und bauen sie im Geschäft wieder auf, andere führen kleinere Reparaturen durch, wieder andere sitzen an der Kasse oder räumen Regale ein.

Alle Teilnehmer an dem Sozialprojekt sind froh, dass sie wieder arbeiten dürfen. Denn die Corona-Krise hat das Carisma direkt nach dem Umzug von Bad Tölz nach Geretsried hart getroffen. Während des ersten Lockdowns im März 2020 musste der Einzelhandel bekanntlich komplett schließen. Gleichzeitig nutzten viele Menschen die Zeit zu Hause, um gründlich auszumisten. „Wir mussten den Leuten sagen, dass unsere Lager leider voll sind“, erinnert sich Möckel. Sie hofft, dass die Pandemie im Frühjahr und Sommer zu einem Ende kommt und dass dann wieder ein „entspanntes, lustvolles Einkaufen“ möglich wird.

Permanenter Sortimentswechsel

Die ersten Fahrräder stehen bereits zum Verkauf bereit. In den kommenden Tagen werden die Mitarbeiter außerdem die Oster-Dekoration in den schlichten Holzregalen und auf den Möbeln ansprechend drapieren. Das Schöne am Carisma ist der permanente Wechsel des Sortiments, der nicht nur saisonabhängig ist. Manche Stücke würden die Kunden „direkt vom Möbeltransporter weg“ kaufen, sagt Möckel, andere müssten etwas länger auf einen Abnehmer warten. Was sich überhaupt nicht an den Mann bringen lasse, wandere auf die Mülldeponie. Zumindest aber hatte es eine zweite Chance.

Tanja Lühr

