Geretsrieder (20) wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu acht Monaten Jugendstrafe mit Bewährung verurteilt

Vor dem Jugendschöffengericht stand ein Geretsrieder wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Seine Strafe: acht Monate Jugendstrafe, ausgesetzt zur Bewährung.

Geretsried/Wolfratshausen – Dass er das Fahrrad geklaut hat, gibt er gerne zu. Aber der Typ, der auf dem Film der Überwachungskamera in derselben Nacht dasselbe Mountainbike von demselben Grundstück schiebt, der will er nicht gewesen sein. Denn dann müsste der Geretsrieder (20) wohl auch einräumen, dass die weiteren Straftaten, die ihm die Staatsanwaltschaft zuschreibt, ebenfalls zutreffen.

Gemeinsam mit drei weiteren jungen Burschen soll der Angeklagte am 21. April vorigen Jahres in ein Haus in Geretsried-Gartenberg eingedrungen sein, um dort wohnende junge Leute zu verprügeln. Als dieses Vorhaben an verschlossenen Zimmertüren scheiterte, soll der 20-Jährige anschließend aus dem Gartenschuppen ein 500 Euro teures Mountainbike gestohlen haben. Deshalb musste sich der Schüler kürzlich vor dem Jugendschöffengericht verantworten.

Besitzerin nimmt Kontakt auf

Dort gestaltete sich die Aufklärung schwierig. „Das ist Bullshit, ich würde gerne Beweise sehen“, giftete der Angeklagte. Auf dem Video der Überwachungskamera sei schließlich niemand zu erkennen. Er habe sich an jenem Tag mit sechs, sieben Freunden und drei Kästen Bier an der Isar getroffen. Am Abend habe er seinen Bus verpasst, deshalb sei er zu Fuß gegangen. „So bin ich an der Gasse vorbeigekommen“, beteuerte der Angeklagte. Er ergänzte: „Ich war schon ziemlich dicht.“ Am nächsten Tag erhielt er eine Handynachricht: „Du hast etwas, das mir gehört.“ Die Mountainbike-Besitzerin (20) hatte Kontakt zu ihm aufgenommen. Ihr Freund hatte den mutmaßlichen Dieb an dessen hell leuchtenden Sneakers erkannt. Bei der Rückgabe des Bikes soll der Beschuldigte auch gestanden haben, im Haus gewesen zu sein – „um jemanden einzuschüchtern, ein Zeichen zu setzen“.

Davon wollte er in der Verhandlung nichts mehr wissen. „Die Geschichte, die sie uns hier auftischen, kann sich so nicht zugetragen haben“, hielt Richterin Friederike Kirschstein-Freund dem Angeklagten vor. Bei seinem Termin mit dem Jugendgerichtshelfer habe der den Diebstahl noch eingeräumt. „Nachdem sie Akteneinsicht hatte, haben sie sich eine andere Geschichte überlegt, um ihre Kumpel zu decken.“ Die Staatsanwältin beantragte als Denkzettel für den Angeklagten, der nicht zum ersten Mal vor Gericht stand, einen vierwöchigen Dauerarrest. Verteidigerin Carlota Hagemeyer hielt eine Geldstrafe für angemessen, weil mehr als der eingeräumte Diebstahl ihrem Mandanten nicht nachgewiesen worden sei.

Auflage: 1400 Euro gehen an den Trägerverein Jugendarbeit

Das Schöffengericht kam zu einem völlig anderen Schluss. Schuldig der versuchten Körperverletzung, gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahls lautete das Urteil. Die Strafe: acht Monate Jugendstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Der Tatablauf zeige „eine ganz erhebliche kriminelle Energie“, erläuterte Richterin Kirschstein-Freund in der Urteilsbegründung. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte 1400 Euro an den Trägerverein Jugendarbeit zahlen. Er darf während der Dauer der Bewährungszeit keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken oder sich betrunken draußen aufhalten. Zudem ordnete das Gericht drei Beratungsgespräche zur Sucht- und Gewaltprävention an. „Damit Sie lernen, dass man nicht mit drei Leuten in ein fremdes Haus einsteigt, um Leute zu vermöbeln“, sagte die Richterin.

rst