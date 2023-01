Geretsrieder (66) fährt erneut besoffen Mofa – Sieben Monate Gefängnis

Von: Rudi Stallein

Binnen drei Monaten ist ein Geretsrieder zwei Mal betrunken und ohne Führerschein mit seinem Mofa erwischt worden. © dpa (Symbolbild)

Sieben Monate Gefängnis, nicht zur Bewährung. Das erwartet einen Geretsrieder, der binnen drei Monaten zwei Mal betrunken und ohne Führerschein unterwegs war.

Geretsried – Einspruch ist zwecklos. Das weiß der Mann aus jahrzehntelanger Gerichtserfahrung. Gelegentlich fehlt ihm jedoch diese Einsicht, dann strengt er ein letztlich erfolgloses Berufungsverfahren an. Doch dieses Mal ist er sofort einverstanden mit dem Richterspruch: sieben Monate Gefängnis, nicht zur Bewährung. Das ist die Strafe, die ein Geretsrieder (66) antreten muss, weil er binnen drei Monaten zwei Mal betrunken und ohne Führerschein mit seinem Mofa erwischt worden war.

Zum 43. Mal auf der Anklagebank

„Sie werden sich in diesem Leben nicht mehr ändern, der Alkohol wird sie zeitlebens verfolgen“, sagte Verteidiger Christian Gerber an seinem Mandanten gewandt. Und deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, wann der Angeklagte und der Richter sich erneut gegenübersitzen – wie nun schon 43 Mal. Nur die Abstände zwischen den Treffen im Sitzungssaal Eins des Amtsgerichts scheinen kürzer zu werden. Erst im Frühsommer war der 66-Jährige wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Beide Male über zwei Promille

Wie damals war auch bei den aktuellen Straftaten Alkohol der Motor allen Unglücks. Am 30. Mai 2022 lenkte er sein Kleinkraftrad mit mindestens 2,19 Promille Alkohol im Blut in Wolfratshausen in einen Gartenzaun. 2,52 Promille ergab die Blutprobe drei Monate später, als er nach dem Besuch bei einer Freundin gegen 21 Uhr ebenfalls in Wolfratshausen von der Polizei kontrolliert wurde. „Man kann es nicht schönreden“, erklärte Rechtsanwalt Gerber, der in Absprache mit dem Beschuldigten auf Zeugen verzichtet hatte. Die Fahrten waren ja nicht zu leugnen.

Derzeit sei mal wieder Alkoholpause, „seit zwei Monaten“, beteuerte der Angeklagte. „Und damals haben Sie schon den ganzen Tag getrunken?“, erkundigte sich Richter Helmut Berger. „Na klar, wenn ich mal anfange…“, erwiderte sein langjähriger Bekannter. „…dann gibt’s kein Halten mehr“, vollendete Berger den Satz. Der Angeklagte nickte. Auch den Worten seines Verteidigers hatte er nichts entgegenzusetzen. „Nicht mehr fahren wäre das Richtige, nicht mehr trinken ist kaum möglich“, stellte der Anwalt fest und machte seinem Mandanten klar: „Sie werden die nächste Zeit in der Justizvollzugsanstalt verbringen – vielleicht hilft’s was.“

Mit der Strafe von sieben Monaten folgte Berger dem Antrag der Verteidigung. Staatsanwalt Thomas Ehemann hatte für beide Delikte eine Gesamtstrafe von einem Jahr beantragt. Zudem ein Fahrverbot von sechs Monaten und eine isolierte Sperrfrist für die Erlangung eines Führerscheins von eineinhalb Jahren – „damit mal Ruhe reinkommt“. Diesem Wunsch des Anklagevertreters kam der Richter nach. „Das nehmen wir gleich an“, erklärten der Angeklagte und sein Anwalt.

